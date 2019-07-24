Пять мифов о пользе и вреде грибов: правда ли это кладезь витаминов, замена мясу и полезны ли грибы худеющим

Это лето не радует нас особенно жаркими днями и ярким солнцем. Но зато благодаря дождям и прохладе раньше обычного начался грибной сезон. «Комсомолка» уже подробно рассказывала о правилах безопасного сбора грибов. А что насчет их пищевой ценности и пользы для нашего организма? Об этом бытует немало ошибочных представлений, предупреждает врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина. Вместе со специалистом мы разобрали самые распространенные мифы.

1. КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

Отправляясь на «тихую охоту», многие радуются: сейчас столько витаминов наберем! Ведь грибы, как считается, содержат рекордное количество этих ценных веществ.

- Во-первых, далеко не рекордное. Во-вторых, гриб главным образом состоит из... воды. Поэтому в соотношении со всей массой и объемом гриба витаминов и полезных веществ получается не так уж много, - поясняет эксперт. - Еще грибы содержат вещество хитин - оно входит в состав оболочки их клеток. Да-да, то самое, вещество, которое, как панцирь, защищает некоторых насекомых. Из-за достаточно высокого содержания хитина грибы трудно перевариваются и сложно усваиваются. А если продукт не очень хорошо усваивается, то и всасываемость витаминов и других полезных веществ из него не может быть полноценной. Вот если употреблять грибы в сушеном виде, то концентрация ценных веществ будет куда выше. Но это уже не так вкусно.

2. ЗАМЕНА МЯСУ

Как известно, грибы содержат растительный белок. Некоторые считают, что это вполне равноценная замена мясу.

- Это явное заблуждение, - качает головой Соломатина. - Белок из грибов усваивается несравненно хуже, чем животный белок. К тому же грибной белок не полноценен по аминокислотному составу. Поскольку любой гриб состоит главным образом из воды, то, чтобы получить столько же белка, сколько содержится, допустим, в 100 г курицы, пришлось бы съесть почти ведро грибов. Так что с мясом, особенно легкоусвояемым, таким, например, как индейка или кролик, грибы сравнить нельзя.

Грибы эринги имеют текстуру, схожую с мясом или дичью.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВЕТ

Находка для худеющих

- Если вы максимально измельчите грибы, то разрушите значительную часть хитина и блюдо будет усваиваться лучше, - подсказывает эксперт. - С точки зрения диетологии грибы правильнее всего отваривать, а также делать из них соусы и другие добавки к основному блюду. Очень хорошо отварные грибы сочетаются с рисом.

Поскольку грибы в любом случае усваиваются хуже многих других продуктов, их можно добавлять в еду для худеющих. Объем у такой пищи есть, насыщение происходит, а общая калорийность невысокая.

3. ХОТЬ ВАРИ, ХОТЬ СУШИ, ХОТЬ ЗАСАЛИВАЙ

- На самом деле, как и в случае с большинством продуктов, полезность и безопасность грибов для организма определяется способом их приготовления. Повторю: самый лучший и безопасный способ приготовления – отварные грибы. Причем, желательно отваривать их несколько раз. Конкретные рекомендации зависят от сорта.

Сушить, пропустив термическую обработку, можно только грибы, в качестве и безопасности которых, включая место сбора, вы твердо уверены (см. ниже). Про то, что сушка - способ получить большее количество полезных веществ из гриба, мы уже упомянули.

Грибные сокровища на продажу, Владимирская область.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маринованные и соленые грибы безопасно есть в очень небольшом количестве, как лакомство. Потому что соль задерживает жидкость в организме, способствуя повышению артериального давления. Это вредит состоянию гипертоников. Также недавно появились научные данные о том, что избыток соли в организме повышает риск онкологических заболеваний органов пищеварения, в первую очередь рака желудка.

Что касается жареных грибов или грибов в жульене, то они готовятся на масле, сметане и очень хорошо впитывают эти жиры. В результате калорийность увеличивается в десятки раз. Такие блюда можно использовать как лакомство для очень здоровых людей.

4. РАСТУЩИМ ОРГАНИЗМАМ - В САМЫЙ РАЗ

Польза грибов для детей еще один расхожий миф, - предупреждает Елена Соломатина. - На самом деле детский организм не вырабатывает достаточного количества ферментов для переваривания такой тяжелой пищи. Поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. В лучшем случае грибы только не усвоятся, но могут и вызвать спазмы в желудке, боли.

БУДЬ В КУРСЕ

Кому еще воздержаться

Грибы не рекомендуется есть при любых заболеваниях желудка, печени и поджелудочной железы, поясняет врач. При таких болезнях нужен щадящий режим питания, а грибы - тяжелая пища. Кроме того, из-за нарушений в желудочно-кишечном тракте может не хватать ферментов, необходимых для расщепления грибов. Попадая в кишечник, не до конца переваренные грибы создают дополнительную нагрузку и отрицательно повлияют на микрофлору. Что еще больше может ухудшить течение заболевания.

5. У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЕСТЬ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

- Да, на основе некоторых грибов действительно делают лекарства, - подтверждает Елена Соломатина. - Например, из таких грибов как шиитаке, весёлка, рейши, чага. Лекарства с компонентами из чаги применяют даже при онкологических заболеваниях. Но! Производством лекарств занимаются фармацевтические компании, которые используют различные вытяжки и другие субстанции, полученные и обработанные на специальном оборудовании. Нужно понимать, когда этот вид грибов собирать, как их готовить, какую субстанцию добывать, как применять в дальнейшем. В домашних условиях это не осуществимо!

КСТАТИ

Чем спасаться при отравлении

В интернете можно найти «полезные» советы обезвреживать грибной яд алкоголем, водой с марганцовкой и другие способы.

- Алкоголь усилит отравление организма, - подчеркивает эксперт. - Когда мы пьем спиртные напитки, печень до определенного предела вырабатывает фермент, расщепляющий алкоголь на безвредные компоненты. Все, что она не смогла расщепить, идет дальше и отравляет в первую очередь мозг. А тут еще и интоксикация грибами происходит.

Что касается применения раствора марганцовки, то нужно иметь в виду, что отравление отравлению рознь. Есть токсины, имеющие органическую природу - как, например, кишечная палочка. В этом случае марганцовка действительно может помочь как дезинфицирующее средство. Хотя, и тут скорее подойдут абсорбенты, которые впитают какую-то часть ядов. Но при отравлении грибами мы никогда не знаем, какой именно токсин употребили, и поэтому никакая самодеятельность не допустима. Если возникает хоть малейшее подозрение на отравление грибами, нужно, не теряя времени, обращаться к врачу. Чтобы как можно скорее вывести токсин и предотвратить осложнения. Иначе может произойти обезвоживание организма, нарушение дыхания, остановка сердца.

А ЭТО ПРАВДА

Они впитывают все, как губка

Даже съедобные грибы могут быть вредными для здоровья, если растут неподалеку от дорог или в лесах поблизости от крупных городов, предупреждает Елена Соломатина. Дело в том, что грибница тянется на много километров. И, срывая гриб в лесочке на окраине города, мы не можем быть уверены в том, что его грибница не дотягивается до каких-нибудь могильников с радиоактивными отходами и другими вредными веществами. Грибы как губка все в себя впитывают. Как полезные вещества, так и вредные. Поэтому нужно быть очень осторожным. Продающиеся в магазинах вешенки и шампиньоны проверены, выращены в безопасных условиях, поэтому их можно употреблять без риска для здоровья. А вот если вы собираете грибы сами, то делать это нужно очень внимательно.