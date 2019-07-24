Нос, как у Майкла Джексона: 55-летняя Маша Распутина переусердствовала с пластикой

Накануне 55-летия Маша Распутина в беседе с Лерой Кудрявцевой не стала отрицать, что она частый гость в клинике пластической хирургии.

- Все женщины когда-нибудь приходят к пластике, - говорит Распутина. - Врут те дамы, которые говорят, что просто намазались кремом, поэтому молодо выглядят. Это ерунда. Запас прочности у нас есть на определенное время, но все равно он не бесконечен. И, естественно, приходится что-то делать с лицом. Грудь у меня своя, попа своя. Просто подкорректировали подбородок, потому что я после родов раздобрела. И нити пробовала для овала лица, чего только не делала.

Впрочем, последние селфи, которые артистка выложила в своем Инстаграме, подверглись критике даже со стороны поклонников Маши Распутиной из-за ее пластики. «Кукла с носом Майкла Джексона», «Маша, мы перестали вас узнавать», - пишут артистке в комментариях ее подписчики. Новые изменения во внешности Маши заметили и ее коллеги.

Майкл Джексон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кому как, но она мне нравится очень, - высказался актер Стас Садальский. - Думаю, мало кто тебя узнает, Алла Николаевна Агеева (настоящее имя певицы. - Ред.).

- Последние фото Маши Распутиной наводят на мысль о многочисленных операциях по изменению формы носа и постоянном использовании больших объемов филлеров (инъекционный препарат, который используется для коррекции контура лица), - говорит косметолог Марта Орлова. - Причем кончик носа выглядит уже излишне вздернутым и заостренным. А лицо - чересчур объемным.

Понятно, что на этом фото молодой певицы трудно обратить внимание на лицо. Но заметьте: нос у нее совершенно другой!Фото: РИА Новости

Повторные операции по изменению формы носа делать категорически нельзя. В остальном не стоит забывать, сколько певице лет и что ее тело и лицо не по возрасту подтянутые и моложавые.

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