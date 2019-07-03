"С носом совсем беда": помолодевшая на 35 лет Маша Распутина вызвала оторопь

Машу Распутину просто не узнать. Певица опубликовала новые фотографии, которые вызвали неоднозначную реакцию публики.

Маша Распутина изрядно удивила пользователей соцсетей новым образом. У поклонников возникли серьезные вопросы к внешности артистки. В комментариях злопыхатели набросились на 55-летнюю певицу.

masharasputina_official Маша Распутина выглядит как девочка

Подписчики считают, что Маша Распутина меняла внешность с помощью пластики, а также неравнодушна к фотошопу. С кем ее только не сравнивают - а все из-за свежих снимков, на которых звезда выглядит свежей и помолодевшей лет на 35. Казалось бы, фанатам надо бы порадоваться за свою любимицу. Но нет.

masharasputina_official Сама звезда знает, что заметно похорошела за последние годы

"Нос, как у Майкла! Обнять и плакать! Ужас. Кошмар. Зачем так себя уродовать! Явно с пластикой перестаралась!", "Барби с носом Майкла Джексона. Ничего своего - пластика. Еще и жуткий фотошоп применила", “Как будто, в маске Джексона!”, “Честно говоря, носик, нет! ", "С носом совсем беда", - негодуют подписчики.

masharasputina_official Когда-то Маша Распутина была такой

Артистка с королевским спокойствием игнорирует негативные комментарии. Ведь большинство ее фанатов уверены: Маша просто прекрасна и выглядит на 20 лет.

Сама звезда знает, что заметно похорошела за последние годы. Артистка похудела, ведет здоровый образ жизни и всем своим видом излучает красоту. "Строгие диеты я не держу, конечно, но мясо не ем - питаюсь морепродуктами... Иногда могу себе позволить голубцы, а мучное стараюсь не употреблять", - раскрывает секрет стройности исполнительница хитов "Я родилась в Сибири" и "Роза чайная".