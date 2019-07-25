Талантливый и неугомонный: Молодой Василий Шукшин чуть не подставил Людмилу Гурченко и затеял пьяный дебош в магазине

В Институте кинематографии - ВГИКе - помнят и чтут своего знаменитого выпускника. В архиве есть личное дело Василия Макаровича с полным «боекомплектом» - аттестатом зрелости, автобиографией, творческим сочинением, письменным экзаменом по литературе на тему «Владимир Маяковский - о роли поэта и поэзии», оценками в дипломе. И даже справка из милиции за пьяный дебош, который учинил Шукшин, имеется.

Портрет его рисуется таким: он был ярким, талантливым, но беспокойным и своенравным студентом.

В 222-й аудитории института, по меткому выражению режиссера Сергея Соловьева, варился бульон немыслимого качества. Здесь в мастерской Михаила Ромма набирались знаний Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Александр Митта - эти трое были однокурсниками. А позже - Андрей Кончаловский, Андрей Смирнов, Никита Михалков.

Отец и мать - колхозники

«Родился я в селе Сростки Алтайского края, - писал Шукшин в автобиографии. - Родители до коллективизации - крестьяне-единоличники, по социальному положению - середняки. С начала коллективизации отец и мать - колхозники. Окончив 7 классов Сростинской школы, я поступил учиться в Бийский автотехникум. Однако окончить его не удалось, пошел работать...»

Шукшин был слесарем на турбинном заводе, строительным рабочим в системе Министерства путей сообщения. На станции Голицыно Белорусской железной дороги строил мост. Потом были армия и служба в Военно-морском флоте старшим матросом по специальности «радист особого назначения».

В 1953 году, то есть когда Шукшину было 24 года (!), он наконец сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в Сростинской средней школе и поступил работать в школу сельской молодежи учителем 5 - 7-х классов с исполнением обязанностей директора.

В аттестате об окончании школы трудно разглядеть будущего классика русской литературы. По русскому языку - трояк. Оценка «3» стоит по иностранному , геометрии, тригонометрии, физике. На отлично у Шукшина шли история, география и Конституция СССР.

«Среди нас выявляются киты»

Вот с таким багажом знаний и жизненным опытом в 1954 году он поехал в Москву штурмовать ВГИК.

Как это было, он написал в сочинении на свободную тему на вступительных экзаменах. Эссе, творческий этюд, наблюдения за своими будущими однокурсниками Шукшин озаглавил «Киты, или О том, как мы приобщались к искусству».

«Вестибюль института кино. Нас очень много здесь молодых, неглупых, крикливых человечков. Всем нам когда-то пришла в голову очень странная мысль - посвятить себя искусству. И вот мы здесь. Знакомимся мы настороженно, подозрительно всматриваясь друг в друга, опасаясь втайне встретить людей, которые имеют больше шансов для поступления в институт...

Среди нас неминуемо выявляются так называемые киты, люди, у которых прямо на лбу написано, что он - будущий режиссер или актер. Вот один такой: среднего роста, худощавый, с полинялыми обсосанными конфетками вместо глаз. Отличается тем, что может не задумываясь говорить о чем угодно, и все это красивым, легким языком. Этот человек умный и хитрый. У себя дома, должно быть, пользовался громкой известностью хорошего и талантливого молодого человека, имел громадный успех у барышень. Он понимает, что одной только болтовней, пусть красивой, не расположить к себе - мы тоже не дураки, поэтому он вытаскивает из чемодана кусок сала, хлеб и с удивительной искренностью всех приглашает к столу. Мы ели сало и, может быть, понимали, что сала ему жалко, потому что слишком уж он хлопотал, разрезая его и предлагая нам. Но нас почему-то это не смущает, мы думали, что это так и следует в обществе людей искусства»... Литературный стиль Шукшина преподаватели оценили, в умении подмечать детали увидели режиссерское дарование и поставили оценку «отлично».

Буян и дебошир

Во ВГИК Шукшин поступил. Но прилежным и тем более дисциплинированным студентом не был.

То устроит пьяный дебош в магазине, то затеет драку со студентом из Африки. В личном деле Шукшина есть справка из милиции: «3 ноября 58-го года в 23 часа из Городка Моссовета был доставлен студент 5-го курса института ВГИК Шукшин Василий Макарович, который, будучи в нетрезвом состоянии, в магазине № 59 учинил шум, требовал выдачи водки, сквернословил. Шукшин осужден сроком на трое суток».

Среди сохранившихся документов - письмо во ВГИК из милиции.

В отделения милиции Городка Моссовета слушалось дело о драке Шукшина с польским студентом Ежи Гостиком. Конфликт, по версии будущего классика, произошел из-за того, что Гостик назвал Александра Суворова палачом, а русских - быдлом.

В связи с этим потрясающую историю про Шукшина когда-то рассказал Михаил Ромм. Три часа ночи. Звонок в дверь в квартире Ромма. На пороге - расхристанный Вася, в сапогах, в галифе, пьяный в умот. «Нужно поговорить, - говорит Ромму Шукшин. - Объясните мне одну вещь. В принципе я интеллигентов ненавижу. А вас люблю. В чем дело?» И Ромм со свойственным ему юмором ответил: «Вася, если бы ты выпил не пол-литра водки, а 100 граммов, чувство ненависти в тебе бы ослабло. А если бы вообще не пил, оно ушло бы совсем». Ромм умел ценить талантливых студентов.

Как вспоминает друг Шукшина оператор Анатолий Заболоцкий, однажды Василий Макарович в студенческом общежитии сцепился с негром, пристававшим к студентке. Тот с собратьями из общежития МГУ написал обвинительное письмо в ректорат, началось судилище. Шукшину грозило исключение из партии. Кстати, он стал членом КПСС еще до поступления в вуз, а в институте с первого курса был членом партбюро.

Так вот, на заседаниях партбюро, где обсуждалась пресловутая драка, Шукшин, обороняясь, зло заметил: «Вы лучше из института гоните Гурченко, которая кривляется, подражая заморским дивам...». Вот так Шукшин чуть не подставил звезду «Карнавальной ночи», что по-человечески его не красит. Оправдывая Шукшина, Заболоцкий пишет, что до гробовой доски Василий Макарович выступал противником подражания Западу и с гордостью повторял: «В каких только грехах меня не обвиняли, но никто не называл космополитом - это уже удача!». А Гурченко потом хотел снимать в своей картине «Калина красная».

Людмила Гурченко училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Фото: Кадр из фильма

«Ребята, я вас обойду!»

Со стороны однокурсников, того же Андрея Тарковского или Александра Митты, Шукшин чувствовал по отношению к себе интеллигентскую снисходительность. И всегда хотел «обойти московских интеллектуалов». Бывало, и завидовал успеху своих товарищей.

Режиссер Юрий Григорьев вспоминал, как поздравляли Андрея Тарковского, который вернулся с Венецианского кинофестиваля, где получил приз за «Иваново детство». Среди веселого застолья Шукшин сидел молча, играя желваками. И вдруг сказал: «Ребята, а ведь я вас всех обойду!» Тарковский онемел, но быстро нашелся: «Вась, да зачем тебе нас обходить? Мы тебя любим! Расступимся и пропустим - иди ради бога!» «Нет, - сказал Шукшин. - Вы сопротивляйтесь. Я не люблю, когда мне зажигают зеленый свет!»

Анатолий Заболоцкий утверждает, что разговор этот случился много раньше, на вечеринке в квартире Юрия Григорьева. Даже есть снимок, свидетельствующей об этой встрече. На фотографии Тарковский «твистует» с тогдашней гражданской женой Шукшина Лидией Александровой (Чащиной), а Макарыч из глубины зрит на это.

В отличие от своего однокурсника Андрея Тарковского, который окончил ВГИК с отличием, Шукшин постигать философию диамата и истмата не спешил, как и основы марксистcко-ленинской эстетики. В дипломе по этим предметам у него три балла. Но главные специальности - «мастерство актера», «кинодраматургия» и «кинорежиссура» у него шли на отлично.

Было ли соперничество между Шукшиным и Тарковским на самом деле или оно существовало только в фантазии их биографов, неизвестно. Но в истории российского кино оба заняли высокое место на пьедестале. Не случайно их скульптуры стоят рядышком на пороге ВГИКа.

Правда и мифы

Женщины не были главным в его жизни

Рассказывает автор биографии Шукшина доктор филологических наук Алексей ВАРЛАМОВ.

- Тайны сопровождали Шукшина всю жизнь. Он был человек очень скрытный, при всей кажущейся простоте и распахнутости. Шукшин и сам очень любил мифологизировать свою судьбу. Например, есть трогательный домашний миф. Шукшин служил во флоте, в Севастополе - в береговой части. Море он видел только с берега. Но друзьям, родным, маме он любил рассказывать о том, как ходил в плавание. Когда после его смерти стали реконструировать его биографию, кто-то из сослуживцев раскрыл правду. Мама Василия Макаровича разгневалась и обвинила этого человека во лжи. Она сама от Васи слышала, что он ходил в море!

Деревня, но не деревенщина

- Есть еще один миф: якобы он, поступая в Институт кинематографии, не знал, что есть такая профессия - режиссер. Мол, он думал, будто актеры сами договариваются, кто что говорит, между собой. Конечно, он прекрасно все знал о профессии режиссера! И был хорошо подготовлен к экзаменам. Якобы Ромм его спросил на собеседовании, читал ли он «Войну и мир». А он ответил: не читал, больно книжка толстая. Все это выдумка. Шукшин был очень начитанным человеком. От писем, которые он писал домой, когда служил во флоте, ощущение такое, что это пишет доцент, кандидат наук. Потом он скинул этот тяжеловесный стиль, как ненужную лягушачью шкурку. Но то, что он через все это прошел, то, что образ такого Васи - рубахи-парня, который из деревни в кирзовых сапогах приехал и чего-то у вас тут в Москве не понимает, - все это чистая байка, легенда.

- А зачем?

- Это делало его интересным, выделяло. Он чувствовал: если хочешь состояться, добиться успеха - не походи на других людей. Не будь частью толпы. Может быть, он понял это еще в детстве, когда арестовали его отца и он стал сыном врага народа. В детстве, когда Вася шел за водой, вслед ему говорили: у, вражонок идет. Некоторая печать отверженности лежала на нем с детства. Его отец, Макар Леонтьевич Шукшин, был расстрелян в 1933 году, когда Васе было неполных четыре года. Это детская травма, которая сопровождала его всю жизнь, мучила, влекла. Но он ее обратил в свою пользу.

- Он приехал в Москву и начал общаться с богемной золотой молодежью. У него не было комплексов, что он из деревни? Белла Ахмадулина вспоминала, как он пришел в гости в кирзовых сапогах...

- Это некоторое юродство, мне кажется. Он это делал явно сознательно. Не от невоспитанности, не от растерянности. Это русский мужик. Он вошел в интеллигентский мир, как Григорий Распутин в кирзовых сапогах вошел в царские покои. Кстати, Шукшин должен был сыграть Распутина в «Агонии» Элема Климова. Сыграл гениально Петренко. Но если бы это сыграл Шукшин, я думаю, это было бы не менее интересно. Никаких комплексов неполноценности у Шукшина не было. Он гордился своим крестьянством. Он его нес с достоинством, как высокое звание.

Русский Гамлет

- Как складывались отношения Шукшина с женщинами? Первая жена, Мария Шумская, от которой он отвадил всех поклонников, а потом женился и тотчас уехал, вспоминала о нем с теплотой.

Мария Шумская.Фото: СОЦСЕТИ

- Вопрос деликатный. У Шукшина есть потрясающие документы - рабочие записи. Там он пишет, что, когда будет умирать, будет вспоминать о матери, о сестре, о детях. Но жена не называется. Мне кажется, он был из тех людей, для которых жена не была высшей ценностью. Он пользовался огромным успехом у женщин. Формально у него были только две жены - Мария Ивановна Шумская и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Но имелись и другие женщины. Они были на него обижены, кто больше, кто меньше. Для Шукшина на первом месте была работа, слава, амбиции, желание отомстить за отца. Гамлетовская такая идея. А женщины? Для него это было не так важно.

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Кадр из фильма

Мария Ивановна вызывает сочувствие. У них были отношения. Они собирались пожениться. Когда он вернулся из армии, ему было 24 года. Ему оставалось жить меньше, чем он прожил. А он должен был снять фильмы, написать рассказы. Ему нужно было ускорить свою жизнь. А у него даже не было школьного аттестата. Местные власти помогли ему получить аттестат, вступить в партию, при том, что знали, что его отец репрессирован. Они растили «местный кадр». Мария Шумская, невеста - дочь директора магазина. Деревенская элита. В Москву его отправляли поступать на заочное в Историко-архивный институт. А он всех обманул - поступил во ВГИК. И написал письмо Марии Ивановне: да, я поступил во ВГИК, но я это делаю для нашего с тобой будущего счастья. Однако перед ним уже открылась другая перспектива. А милая интеллигентная девушка осталась в Сростках (на родине Шукшина. - Ред.), наверное, это терзало его совесть. Два года проучившись, он на ней все-таки женился. Хотя ни ему, ни ей эта свадьба уже не была нужна. Женившись, он больше в Сростки много лет не ездил. У них развода, строго говоря, и не было. Он просто потерял паспорт, заменил его.

Памятник Шукшину у его родного села Сростки. Автор - скульптор Вячеслав Клыков.Фото: Олег УКЛАДОВ

- И был двоеженцем?

- Формально, видимо, да. Я читал, что Мария Ивановна поступила очень благородно, когда не стала ничего требовать из его наследства. Судя по всему, у нее была другая личная жизнь, она продолжала работать учительницей. С годами она все теплее вспоминала Василия Макаровича. В отличие от второй его возлюбленной, актрисы Лидии Чащиной. Чащина ему так ничего и не простила.

Мнимый уголовник

- Еще один миф: Шукшин в юности был бандитом, состоял в воровской шайке. Об этом есть воспоминания.

- Я думаю, это воспоминание приводится в первой биографии Шукшина, которая была написана для серии «ЖЗЛ» Владимиром Коробовым. Он описывает первые месяцы ухода Шукшина из дома. Загадка в том, что Василий Макарович ушел из дома весной 1947 года, а на работу он устроился осенью. Непонятно, где он был несколько месяцев. Это тайный период в его жизни, о котором он никогда не рассказывал. Никаких свидетелей, где он был и что с ним было, не сохранилось. Отсюда эта лакуна и была заполнена неким воспоминанием, которое никак нельзя проверить, будто он связался с уголовным миром. Я в это не очень верю. Думаю, он просто где-то скитался, искал работу, пытался куда-то устроиться. Может быть, и устроился, просто не сохранилось документов.

Откуда идут эти слухи об уголовщине? Мы точно знаем, что в сентябре 1947 года он устраивается восстанавливать калужский завод, который был разбомблен во время Великой Отечественной войны. Там работали в том числе и бывшие уголовники. Он их видел. И он этот мир понимал, чувствовал. Не случайно он в Бийске ездил в колонию встречаться с малолетними преступниками. Ему было важно, потому что он чувствовал какую-то вину перед этими ребятами за то, что с ними произошло. У него это болело. В «Калине красной» он дал волю этой теме.

СПРАВКА «КП»

За свою жизнь Василий Макарович Шукшин написал более 120 рассказов, полтора десятка повестей и киносценариев и два романа - «Любавины» и «Я пришел дать вам волю». Сыграл более 25 ролей в кино. Его самые известные кинорежиссерские работы:

«Живет такой парень» (1964),

«Ваш сын и брат» (1965),

«Печки-лавочки» (1972),

«Калина красная» (1973).

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ, Денис КОРСАКОВ.