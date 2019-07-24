Аварии, за которые всю жизнь расплачиваться

Многих напугала недавняя история с московским трамваем: после легкого столкновения у него был поцарапан бампер, повреждена пластиковая облицовка и фара на сумму 36 тысяч рублей, а с виновника ДТП потребовали 1,5 миллиона! За что? За моральный ущерб и утрату товарной стоимости транспортного средства.

Оказывается, товарная стоимость нового трамвая может достигать 95 млн рублей, и на него теперь даже дышать страшно. Ведь суды, удовлетворяя требования возместить ущерб, ориентируются именно на товарную стоимость. Но помимо трамваев водитель может повредить ограждение или здание. А если оно обладает какой-нибудь особой культурной ценностью и стоит, как сто трамваев?

У ОСАГО низкий потолок

Полис обязательного автострахования не гарантирует виновнику аварии, что страховая все отдаст за него. Лимит выплат по «железу» - всего 400 тысяч рублей. Вроде немало. Но сегодня это лишь цена старенькой иномарки. Более того, лимит не умножается на количество пострадавших в аварии машин. А если их две-три? А если машины после удара снесли фонарный столб, помяли железное ограждение? У любого имущества есть хозяин, ему тоже нужно компенсировать потери.

Если положенных законом об ОСАГО 400 тысяч не хватает, пострадавший идет в суд, и по решению суда виновник платит за все, включая судебные издержки, экспертизы и услуги адвокатов. Даже если сумма будет в десятки миллионов.

«Каршеринг» - страшное слово

Машины, которые можно взять в аренду поминутно, уже намозолили всем глаза в крупных городах. Гоняют как угорелые: у них же счетчик работает на время, а не на километраж. Бьются, естественно, за милую душу.

ОСАГО у каждой из таких машин есть, значит, пострадавшим от водителя каршеринга заплатит страховая. А вот сам горе-водитель будет вынужден платить за ремонт этой самой машины. И не просто за ремонт, с него еще и недополученную прибыль стрясут, ведь пока прокатное авто пылится в мастерской, оно не зарабатывает деньги.

Есть, конечно, тарифы, в которых заложено и страхование имущества, то есть самой машины. Но в мелкие буквы договора нужно внимательно вчитываться, чтобы понять, что является страховым случаем, когда выплаты гарантированы, а когда - нет.

Взял покататься

Еще один распространенный случай: сел в чужую машину за руль и набедокурил. Проблема в том, что водитель обязательно должен быть вписан в полис ОСАГО, либо автогражданка должна быть выдана без ограничения количества водителей, но тогда она будет стоить космическую сумму. Если же не застрахована гражданская ответственность, страховая такого водителя не защищает. Все затраты придется выплачивать из своего кармана.

Что же делать, чтобы наверняка обезопасить себя от аварийных платежей? Страховаться вкруговую!

Первое: покупать не «голое» ОСАГО, а с увеличенным лимитом выплат. До миллиона или больше. Только тогда придется заплатить сверху несколько тысяч в год.

Второе: купить КАСКО. Свою машину тогда вам отремонтирует страховая, виновны вы или не виновны в ДТП.

Третье: страховка жизни и здоровья. Ущерб от аварии может быть жутким, люди годами восстанавливаются после ДТП, становятся инвалидами, теряют трудоспособность. Дорожный травматизм у нас пока просто аховый, так что и здесь хорошо бы быть предусмотрительным. За лечение пострадавшего по ОСАГО положено до полумиллиона, а сам виновник не получает ничего. Значит, нужна и третья страховка.

И не думайте, что страховка по ипотеке, если вы покупали квартиру в кредит, здесь поможет. Она выплачивается не пострадавшему, а банку. То есть нужен отдельный полис. Или хорошая такая заначка - в несколько миллионов.