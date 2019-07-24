2019-07-24T15:47:59+03:00
Национальный вопрос в России

В Ессентуках появилась Аллея звезд

Первыми здесь увековечили вклад в мировой кинематограф Веры Холодной, Катрин Денев, Пьера Ришара, Ирины Муравьевой
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Пьер Ришар - главная звезда второго фестиваля. Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля.Пьер Ришар - главная звезда второго фестиваля. Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля.
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В Ессентуках (Ставропольский край) в рамках проходящего здесь кинофестиваля «Хрустальный источникЪ» состоялось открытие Аллеи звезд. За выдающие заслуги в кинематографии здесь появились звезды в честь Веры Холодной, Катрин Денев, Пьера Ришара, Ирины Муравьевой, Светланы Немоляевой, Аллы Демидовой.

Приехавший в Ессентуки Пьер Ришар пожелал кинофестивалю, чтобы его успех был таким большим, какой только можно придумать: «Пусть будет следующий третий, четвертый, десятый… Пусть этот фестиваль живет долго. И я тоже буду приезжать».

Специально из Стамбула на церемонию открытия Аллеи звезд прилетела внучка легенды немого кино Веры Холодной - Вера Холодная-Гилберт. Она призналась в том, что «очень тронута и благодарна за это приглашение и за то, что тут помнят ее бабушку».

На выставке «Частная коллекция Екатерины Рождественской», открывшейся в дни кинофестиваля, как раз представлены три портрета, на которых актрисы Татьяна Друбич, Ольга Дроздова и Ольга Ломоносова воплотили образ Веры Холодной.

Также гости кинофестиваля в рамках благотворительной программы открыли детскую игровую комнату в педиатрическом отделении больницы города Георгиевска, оборудованную яркой мебелью с игрушками и книжками для самых маленьких.

Кинофестиваль «Хрустальный источникЪ» придуман заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом и проходит на его родине в Ессентуках во второй раз при поддержке Совета Федерации, Министерства культуры России, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Ставропольского края и Госфильмофонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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