2019-07-26T13:10:43+03:00
Общество

Школьники изучают “Костромских грифонов” и придумывают свои гербы

Энтузиасты помогают детям лучше понять историю родного края
Ольга БОРСКАЯ
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Открытые уроки знакомят ребят с костромской геральдикой. Фото: проект Костромские грифоныОткрытые уроки знакомят ребят с костромской геральдикой. Фото: проект Костромские грифоны
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Грифоны - мифологические существа с телом льва и головой орла охраняют герб Костромы. А вы знали, что этот город первым в России обзавелся собственным геральдическим символом? Это случилось еще в 1767 году. А четверть тысячелетия спустя энтузиасты создали здесь первый музей геральдики и фалеристики в стране.

- Пожалование Костроме герба — один из первых шагов, предпринятых российским правительством в 60-х годах 18 века в деле устройства городов и важнейший в историческом развитии Костромы. Российская и костромская геральдика - часть культурного наследия России. С Костромой неразрывно связана и судьба рода Романовых. В 1613 году в Ипатьевском монастыре на царствование был призван первый из рода Романовых - Михаил Федорович, - рассказывают авторы проекта “Костромские грифоны. Геральдические уроки от истории к современности”. Образовательный проект, посвященный геральдике, ее традициям и месту в современном мире, придумала местная краеведческая организация «Костромская старина», чтобы заинтересовать в истории города как местных школьников, так и туристов.

Герб Костромы

Герб Костромы

Благодаря средствам полученного президентского гранта в музее "Губернский город Кострома" идут открытые уроки, посвященные истории края и гербам. Во время учебного года к краеведам в гости приходили целые школьные классы, а с наступлением лета уроки по “грифоноведению” продолжаются в детских лагерях и санаториях области. Все они начинаются с рассказа о создании и истории российского герба и флага, а мобильная выставочная экспозиция подробно знакомит ребят с костромской геральдикой.

А после - дети сами пробуют составить свои гербы, используя полученные знания о геральдическом языке. Причем ребята придумывают не только личные гербы, но и выходят на новый уровень: так, костромская школа №1 по итогам образовательного проекта выбрала свои герб и флаг. Кроме того, свои гербы помогают составить не только школам, но сельским поселениям области. Лучшие выберут по итогам конкурса и помогут сделать их официальными.

Любой владелец герба, будь то отдельная личность, род, город, государство или же общественная организация находится под его защитой, уверены авторы проекта Фото: проект Костромские грифоны

Любой владелец герба, будь то отдельная личность, род, город, государство или же общественная организация находится под его защитой, уверены авторы проекта Фото: проект Костромские грифоны

- Любой владелец герба, будь то отдельная личность, род, город, государство или же общественная организация находится под его защитой. И мы бы хотели, чтобы под такой защитой находились бы все жители Костромской области, живут ли они в сельском поселении, работают ли на производстве или же учатся в школе. Наша цель – донести эту мысль до земляков, привить уважительное отношение к вновь созданному гербу и понимание его ценности и важности, - рассказал один из вдохновителей и организаторов проекта, член Геральдического совета при губернаторе Костромской области Алексей Позин.

В коллекции создателя "Музея геральдики и фалеристики" Алексея Позина - несколько тысяч экспонатов. Фото: проект Костромские грифоны

В коллекции создателя "Музея геральдики и фалеристики" Алексея Позина - несколько тысяч экспонатов. Фото: проект Костромские грифоны

Создатели проекта “Костромские грифоны. Геральдические уроки от истории к современности” надеются, что он не только заинтересует школьников в истории родного края, но и поможет привлечь внимание туристов к региону. Так, уже 10 августа в День города в здании администрации состоится открытие геральдической выставки «Гербы Костромской губернии». Выставки, встречи и лекции на протяжении всего проекта также идут в "Музее геральдики и фалеристики".

Дети составляют личные гербы, используя полученные знания о геральдике Фото: проект Костромские грифоны

Дети составляют личные гербы, используя полученные знания о геральдике Фото: проект Костромские грифоны

ИСТОЧНИК KP.RU

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