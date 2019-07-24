2019-07-24T20:08:51+03:00
Общество

Пенсионерка превратила разрушенную школу своей мамы в музей - и помогла привлечь туристов в целый район

В Полесском районе Калининградской области появились маршруты для путешественников и открылся ресурсный центр сельского туризма в здании старинной пивоварни
Наталия КУДРЯШОВА
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В этих стенах дети учились с 1890 года Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/В этих стенах дети учились с 1890 года Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/
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Полесский район Калининградской области на берегу Куршского залива называют “Прусская Венеция”. А до Великой Победы он носил имя Лабиау. 18 километров прорытых вручную каналов, открыточные ландшафты, старинные замки и кирхи… Теперь всю эту богатейшую, сложную историю земли - тевтонскую, немецкую, советскую, русскую - хранят и восстанавливают местные жители. А началось все - с одной полуразвалившейся сельской школы, которую своими силами восстановила местная жительница и превратила в музей.

Музей в школе, ставшей свидетелем истории

- Все и правда началось со школы, - улыбается Инесса Савельевна Наталич, директор музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель». - Моя учительница истории заразила меня своей любовью к родному краю. Я родилась в Калининградской области, но ничего не знала о ее прошлом. Ведь раньше все немецкое прошлое умалчивалось - а начало открываться лишь с перестройкой. В 1990 году мы с мужем выкупили школу, в которой когда-то преподавала и была завучем моя мама.

Здание сельской школы 19 века Инесса Наталич и ее муж купили в память о маме. А потом - создали в нем музей

Здание сельской школы 19 века Инесса Наталич и ее муж купили в память о маме. А потом - создали в нем музей

Здание в селе Ильичево (раньше - Вальдвинкель) стояло совсем разрушенным, остались одни стены. Но они помнили многое: дети здесь учились с 1890 года - вначале немецкие, затем советские. А в 70-х годах школу закрыли и здание быстро начало ветшать. Врач-эпидемиолог Инесса Наталич с мужем решили выкупить его в память о маме. Думали жить здесь на пенсии. А начав ремонт, нашли на крыше старую немецкую карту. Потом на свет достали школьную лотерею, грифели, немецкие довоенные газеты… Когда Калининградскую область в 1991 году открыли для иностранцев, начали приезжать на экскурсии бывшие ученики школы: они рассказывали истории, привозили тетрадки, портфели, аттестаты. Свои истории рассказывали уже следующие ученики школы - первые советские переселенцы, живущие в поселке. Так в руках у Инессы Наталич собралась целая музейная коллекция, посвященная одной школе, ставшей свидетелем истории.

В школе восстановили старинный учебный класс Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

В школе восстановили старинный учебный класс Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

И в 2011 году, получив небольшой грант "Вода, природа, люди в исчезающем ландшафте - проект по развитию сельского туризма в Полесском районе", Инесса Савельевна создала в здании школы музей. В музей в небольшой деревне вдали от основной трассы приезжает до 5000 туристов в год.

- Люди стали приезжать и со всей России, и из Германии. А потом я поняла: я же сама себе создала рабочее место! - говорит Инесса Наталич.

В “школе Вальдвинкель” подростки могут попробовать порешать задачки из учебников начала 20 века Фото: Музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель"

В “школе Вальдвинкель” подростки могут попробовать порешать задачки из учебников начала 20 века Фото: Музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель"

“Почему бы не помочь и другим людям заняться сельским туризмом?”

В деревне Ильичево - 243 жителя. Но после банкротства колхозов и совхозов осталось всего три рабочих места - в местном магазине, да библиотекарем.

- Все ездят на работу в Калининград, здесь работы нет. А ведь вокруг столько памятников истории, которые могут стать объектами туризма. Приезжая в Калининградскую область, путешественники хотят увидеть замки, старые кирхи - а в нашем Полесском районе их много. Так почему бы не помочь и другим людям заняться сельским туризмом, привести в порядок другие старинные здания? - вспоминает Инесса Наталич.

Проект развития сельского туризма в Полесском районе получил сразу два гранта - президентский грант и фонда Тимченко. Вместе с единомышленниками Инесса Наталич начала общаться с жителями района - кто может открыть гостевой дом, кто хочет стать народным экскурсоводом, а кто готов заняться старинными зданиями. Провели обучение среди желающих и создали между интересными точками туристические маршруты.

На туристическом маршруте "Дорогой первый переселенцев" Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

На туристическом маршруте "Дорогой первый переселенцев" Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

- И закипела жизнь. По итогам проекта у нас в районе появилось 28 новых рабочих мест, убавилась в деревнях социальная напряженность, а заодно - поднялась даже гражданская активность, люди стали образовывать ТОСы (территориальные общественные самоуправления) - рассказывает Инесса Савельевна. - Например, в поселке Заливино создали маршрут “Клевое место” - сейчас на него приезжают туристы целыми автобусами, а жители собираются открыть музей рыболовства на базе бывшего рыболовецкого колхоза.

Восстанавливают старинное здание пивоварни

А сыновья Инессы Наталич выкупили в Полесске здание бывшей немецкой пивоварни - красивый промышленный комплекс 1840 года постройки, который стоял заброшенным и начал разрушаться.

- С ним связано очень много историй, воспоминаний местных жителей. Здесь пивоварня работала и до и сразу после войны и именно здесь трудились первые переселенцы. Потом в советские годы здесь были различные организации, а когда в перестройку все закрылось, здание начало разрушаться. И горожане очень жалели об этом. Четыре раза его выставляли на аукцион, оно было никому не нужно, пока за него не взялись мои сыновья, - рассказывает Инесса Наталич.

Сыновья Инессы Наталич выкупили в Полесске здание бывшей немецкой пивоварни Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

Сыновья Инессы Наталич выкупили в Полесске здание бывшей немецкой пивоварни Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

Здание частично отремонтировали и открыли в нем ресурсный центр сельского туризма. Здесь проходят семинары, лекции, выставки, собираются художники. С помощью историков удалось восстановить детали прошлого этого места - поставили информационные стенды, создали небольшую экспозицию.

- Мечтаю теперь открыть здесь демонстрационный зал - мне ведь теперь моей школы уже мало, - улыбается Инесса Наталич.

Встреча в ресурсном центре Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

Встреча в ресурсном центре Фото: facebook.com/museumwaldwinkel/

ИСТОЧНИК KP.RU

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