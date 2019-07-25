Семнадцатилетний Василий Шукшин: «Я большой писатель с огромным талантом артиста!»

Василий Шукшин в советской культуре удивительным образом соединил два мира - деревенский и городской. Оказалось, что пропасть между интеллигентом и уроженцем села не так уж огромна. Он легко находил язык с москвичами - еще в молодости дружил с Андреем Тарковским и Беллой Ахмадулиной; как режиссер в первом же своем фильме, «Живет такой парень», он оказался поразительно элегантен. Ирония, тихая, безупречная, струится подводным течением везде, в каждом кадре этой изумительной картины.

А появился он на свет 25 июля 1929 года в крестьянской семье, в селе Сростки. Отец был расстрелян в годы коллективизации (биографы считают, что эта травма определила очень многое в его жизни и творчестве), отчима убили на войне.

Юность Шукшина была бедной и бурной. Он не стал заканчивать Бийский автомобильный техникум (что вызвало горячее неодобрение родных и знакомых), рано начал писать (что вызвало еще большее неодобрение) – но чувствовал свой талант. В 16 лет уехал из дома – так началось странствование; в какой-то момент, судя по всему, связался с бандой преступников; быстро развязался с ней; стал разнорабочим; потом – слесарем-ремонтником; отслужил на флоте (не до конца – открылась язва желудка, которая мучила его до конца жизни). Все это время старался как можно больше читать. Потом вернулся на родину, окончил-таки среднюю школу (до того была семилетка), стал даже директором местной школы, а потом рванул в Москву. И Михаил Ромм взял его на свой курс во ВГИК. Сразу.

А потом он быстро добился успеха как актер (в итоговой фильмографии окажется почти тридцать ролей), начал публиковать рассказы, в 35 снял первый полнометражный фильм «Живет такой парень», который получил главный приз на фестивале в Венеции – правда, в отдельном конкурсе фильмов для детей и юношества. Последовали «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки» и самый главный фильм – «Калина красная».

И вслед за успехом «Калины» отправился сниматься в фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за родину». Он вообще не очень, видимо, хотел в нем играть, но было надо. По одной причине – ради того, чтобы снять фильм своей мечты, свой opus magnum «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине. Шукшин собирался научиться у баталиста Бондарчука съемкам масштабных военных сцен. Ну и, как рассказывают, руководство «Мосфильма» перед тем, как запустить «Я пришел…» хотело бы увидеть Шукшина в фильме Бондарчука. На этих съемках он и скончался; в этом году отметят не только 90 лет со дня его рождения, но и 45 - со дня смерти. Оставил вдову, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, и трех дочек, одна из которых, Мария Шукшина, стала известной и очень красивой актрисой.

* * *

Трансформация Шукшина из крестьянского паренька, из малолетнего бандюгана, из слесаря в одного из самых элегантных иронистов – и вообще одного из лучших писателей, режиссеров и актеров советской эпохи – кажется удивительной.

Есть воспоминания одного человека, которого юный Шукшин во время своей недолгой бандитской карьеры как-то пытался ограбить. Вместо этого они разговорились.

«Я на самом деле писатель, причем большой писатель» – заявил шпана Шукшин.

«А почему ты с ними?» (то есть с остальными членами шайки) – поинтересовалась предполагаемая жертва ограбления.

«Я у них учусь играть, да и хороший литературный материал можно получить. Да, я писатель, а впрочем, я не знаю еще, кем буду. У меня, если хочешь знать, еще и огромный талант артиста. Не веришь?..»

Разговор длился долго. Преступник сообщил, что вором быть не собирается, но ему интересно наблюдать; припомнил Горького (который тоже в юности «собирал литературный материал»), начал анализировать личность потерпевшего, сообщил ему, что будет он обыкновенным мещанином («дом, корова, коза и все на «ко»). Потерпевший на такое обиделся. Шукшин начал его утешать. Присмотревшись повнимательнее, сказал, что нет, наверное, все же мещанином он не вырастет.

Потом попросил дать ему хоть что-нибудь – а то остальные члены шайки не поверят. Потерпевший дал три рубля. Шукшин встал, развернулся, пошел к своей шпане – и последнее воспоминание – лицо его мгновенно переменилось; это была безупречная интуитивная актерская игра, за секунду он стал другим человеком.

Эта история, изложенная шукшинским биографом Василием Коробовым, может быть, и легенда. Но самому Шукшину она точно понравилась бы. Она, во-первых, про дикую любознательность и наблюдательность, про быстрый и легкий ум, который позволяет очень точно ловить и воспроизводить все, что хочешь. И про веру в себя.

А во-вторых, про то, что дух действительно дышит, где хочет. И никого не делит на деревенских и городских.

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