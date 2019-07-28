«Это так больно и страшно»: Ким Кардашьян показала пышную грудь в ожогах

Казалось бы, жизнь Ким Кардашьян – это вечный кайф у бассейна, и купальник – ее вторая кожа. Самая фигуристая модель Америки живет в солнечном Лос-Анджелесе, и к своим 38 должна была научиться защищать тело от ультрафиолета. Но нет – на днях Ким продемонстрировала в Инстаграме пышное декольте и пожаловалась на сильные солнечные ожоги. Кожа на груди звезды и правда была цвета спелого томата.

- Солнечные ожоги! Давно со мной не случалось такого, - посетовала Ким.

В посте Кардашьян рассказала фолловерам, что маскирует покраснение кожи с помощью тонального средства из собственной линейки косметики. Это-то и навело поклонников звезды на мысль, что Ким обгорела не просто так, а из материального интереса. Мол, Кардяшьян решила прорекламировать свою косметику, и ради этого не пощадила собственной груди.

Ким Кардашьян показала солнечные ожоги на груди. Фото: Инстаграм.

«А заранее солнцезащитный крем нельзя было нанести?», «Похоже, она специально обгорела, чтобы обмазаться перед камерой своим тональным средством», - пишут фолловеры в комментариях. Впрочем, есть немало тех, кто искренне сочувствует Ким: «Это так больно и страшно! Сама постоянно обгораю».

Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст – одна из самых состоятельных пар мирового шоу-бизнеса. Недавно любящий муж подарил Ким новые апартаменты в Майами стоимостью 14 миллионов долларов. Канье зарабатывает прилично, причем не только на музыке, но и на других проектах, например, на собственной линейке одежды и обуви.

Не отстает от него и Ким - известно, что за один рекламный пост на своей страничке она берет от 500 тысяч долларов – и, скорее всего, ее гонорары в ближайшее время только вырастут. У Кардашьян 144 миллиона подписчиков в одном только Инстаграме, так что она может позволить себе диктовать условия. Зарабатывает Ким и на выпуске косметики – ее линейка средств для макияжа раскупается как горячие пирожки.

Еще одна статья доходов Кардашьян – духи. Именной парфюм красавицы называется KKW Body (то есть «Тело Ким Кардашьян-Уэст»), и его флакончик сделан в форме обнаженного торса модели. 38-летняя обладательница самой впечатляющей попы Америки уверяет, что духи пахнут точь-в-точь, как она сама.