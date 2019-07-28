Владимир Путин: Уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62 процента

На приеме, который прошёл в воскресенье, 29 июля, в городе на Неве, в старинном, но со вкусом отреставрированном здании Главного Адмиралтейства, присутствовали не только действующие моряки и адмиралы, - было и немало ветеранов. (Кстати, президент и раньше здесь бывал.) Поэтому обращение Владимира Путина к собравшимся: "Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!" - было вполне уместным.

- Сегодня Россия чествует свой доблестный Военно-Морской Флот, - сказал президент. - Мы гордимся его славной историей, ратными подвигами, безупречной службой Отечеству. Для военно-морского братства, для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остаётся мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

О традициях флота Путин часто вспоминает и говорит. Может, ещё и потому, что его отец - Владимир Спиридонович Путин - до Великой Отечественной служил на флоте. Точнее - в бригаде подлодок в Кронштадте. И, кстати, обычно 9 мая президент идёт в составе "Бессмертного полка" с портретом отца, на котором - форма матроса.

- Морское дело уже более трёх веков – одно из самых почитаемых и почётных в России, - продолжал президент. - Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплочённость флотских экипажей, их строгую выучку в длительных, трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота, надёжность защиты морских рубежей Отечества. Задачи, которые сегодня решает Военно-Морской Флот России, требуют современных знаний и передовых профессиональных навыков. Но по-прежнему важным для моряков остаётся приверженность суровой романтике моря, гордость именами своих кораблей.

Как точно определил писатель Леонид Соболев: «Ни одно флотское сердце никогда не сможет забыть родной корабль».

Когда Путин произнес эту довольно известную - по крайней мере, морякам, цитату (при этом он не заглядывал в тезисы, а смотрела в зал) - многие из собравшихся заулыбались. Праздник чувствовался...

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

- Россия обладает самой протяжённой в мире морской границей с выходом к трём океанам. У нас мощный флот с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений наших моряков.

- Наш долг – приумножить могущество Военно-Морского Флота России, надводных, подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты. Их успешное развитие – обязательное условие повышения безопасности России и её граждан. Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота.

- Уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62 процента. И надо двигаться дальше, работать бесперебойно, в полной мере использовать передовые наработки наших учёных, инженеров, конструкторов.

- Хотел бы поблагодарить всех, кто трудится для флота в оборонно-промышленном комплексе страны и, конечно же, российских корабелов, кораблестроителей, наших замечательных мастеров, которые работают на российских верфях.

* * *

- Наш приём проходит в Адмиралтействе, которое по праву является символом создания, развития и славы отечественного Военно-Морского Флота, - сказал президент, завершая свое выступление. - Ещё раз поздравляю вас с праздником и предлагаю тост за Военно-Морской Флот России, за его мощь и победы, за наших моряков, их преданность Родине, за Россию!

...После этого Путин, с бокалом в руке, переходя от стола к столу, примерно ещё минут 20 общался с моряками разных поколений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Наш военно-морской флот способен дать отпор любому врагу". Путин принял главный парад в день ВМФ в Петербурге

Наш военно-морской флот издревле был любимцем Питера - не зря же древний красавец-город называют его колыбелью. Ведь именно здесь был создан первый русский линейный 54-пушечный корабль «Полтава», в создании которого принял участие Петр Первый. (подробности)