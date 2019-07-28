"Наш военно-морской флот способен дать отпор любому врагу". Путин принял главный парад в день ВМФ в Петербурге

Наш военно-морской флот издревле был любимцем Питера - не зря же древний красавец-город называют его колыбелью. Ведь именно здесь был создан первый русский линейный 54-пушечный корабль «Полтава», в создании которого принял участие Петр Первый. Здесь до революции 1917 года дислоцировался Главный штаб императорского флота. И вот однажды (в сердюковскую пору) реформаторы сгоряча решили восстановить историческую справедливость и перенесли Главный штаб ВМФ из Москвы на берега Невы в его «родовое гнездо». Но не подумали, что в ту пору, когда Питер был столицей России, здесь дислоцировались все главные военные штабы, а с 1918 года они переехали в Москву. А теперь вот (уже лет 10 подряд) нашим военно-морским штабникам часто приходится мотаться из Питера в златоглавую, сопровождая свои поездки экспрессным флотским языком...

Морской парад в Кронштадте 28 июля 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН

Ну а в эти последние июльские дни город живет праздником - здесь в честь дня ВМФ уже третий раз подряд и было решено провести Главный военно-морской парад. Всевышний подарил нашим военным морякам райский солнечный денёк.

С раннего утра на берегах Невы густыми вереницами тянулся местный народ - флотские ветераны с гроздьями наград на мундирах, молодежь, школьники и карапузы на родительских плечах. Тут и там алели красные футболки юнармейцев.

А вместе с питерцами тянулись к месту главного парада и толпы иностранных гостей города. Они тоже спешили на набережную - «забить место» у гранитных парапетов.

Из гостиницы, в которой я остановился, дисциплинированные японские туристы огромной толпой двинулись ещё часов в семь, - один из них на приличном русском языке спросил у меня, как быстрее пройти к Неве. Я показал ему дорогу и в последний момент хотел крикнуть вслед - «Курилы мы никогда не отдадим!», да передумал, - праздник же.

Ракетный катер "Чувашия", малый ракетный корабль "Ливень" и малый противолодочный корабль "Уренгой" (слева направо) во время главного военно-морского парада. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

А в устье Невы уже несколько дней стоят в изготовке боевые корабли, - разноцветные флаги расцвечивания эффектно смотрятся на фоне суровой и надраенной до блеска стали. Среди них и легенда русского флота - восстановленный мастерами отец всех наших кораблей - фрегат «Полтава».

За несколько минут до начала парада от туфлей до головы облаченный в ослепительно-белую форму Главком ВМФ адмирал Николай Евменов на причальной стенке Петропавловской стенки принял доклады командующих флотами о готовности к праздничному действу (не было лишь доклада командующего Тихоокеанскими флотом, во Владивостоке из-за разницы во времени парад прошёл ещё 8 часов назад).

Ракетный эсминец "Сиань" Военно-морских сил Китая во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722716" frameborder="0"></iframe> Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне.

Ровно в 11 дня из-под брамы Петропавловской крепости показался Владимир Путин в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Евменов отрапортовал Президенту-Верховному главнокомандующему о готовности к параду. В тот момент я находился густой толпе горожан, среди которых были и флотские ветераны, одетые в старенькую, но хорошо наглаженную военно-морскую форму. Двое из них негромко вели вот такой разговор:

- Адмирал пожал руку Путину и даже не снял при этом перчатку! Ну непорядок же! Ещё с царских времён офицер был обязан здороваться с начальством «босой рукой»!

- Оно-то так, - отзывался другой, - но откуда мы теперь знаем, какие там сейчас требования устава! Время-то другое!

Корабли шли под звуки военных маршей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Приняв рапорт Евменова, Путин в сопровождении сановитой свиты направился на так называемый президентский катер - такой же белоснежный, как и форма всех военных моряков, выстроившихся на палубах своих кораблей и на набережной Невы у Сенатской площади.

Президент поздравлял их с днём ВМФ, а они в ответ в сотни горл радостно кричали «Ура!!!». После объезда готовых к параду кораблей Путин вернулся на центральную трибуну и произнёс недолгую праздничную речь. Можно было и к бабке не ходить, зная, что Путин обязательно скажет гордые слова о славной истории нашего ВМФ и героизме моряков, о ветеранах и о тех, кто сегодня в строю, об оборонщиках, создающих великолепные корабли. Но в таких выступлениях ВВП всегда «ритуально» находятся слова, обращённые в сегодняшний день, к насущным проблемам обороны страны. И такие слова прозвучали... «Наш военно морской флот способен дать отпор любому врагу».

А еще нельзя было не заметить, как из голоса Путина напрочь исчезла официальность, когда он, включив «регистр» душевного тепла, произнёс:

- Благодарю всех вас за верную службу России, товарищи военные моряки!

Повсюду Андреевские флаги - на кораблях, в руках зрителей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну а затем началось самое главное действо - корабли двинулись по Неве под оглушительные марши военного оркестра и приветствия сотен тысяч горожан, собравшихся на гранитных берегах Невы. И лишь иностранные военные атташе с серьезным и, как мне показалось, озабоченным видом, рассматривали наши корабли в бинокли и снимали их на мобильники и видеокамеры. А диктор басовитым и торжественным левитановским голосом объявлял на всю округу:

- В главном военном параде принимают участие свыше 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Это, в частности, новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны серийное строительство которых уже развернуто.

Среди участников парада - фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», патрульный корабль «Василий Быков», атомная подлодка «Смоленск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», тактические группы патрульных и противодиверсионных кораблей!

Ради зрелищности главного парада на Неве, некоторые питерские мосты были заранее разведены, - я видел на улицах города много желтых табличек, предупреждающих пешеходов и автомобилистов об этом «временно неудобстве». Петербуржцы отнеслись к ним с пониманием. Ведь главный парад - это ведь ещё и «национальная гордость» города.

Корабли по Неве шли красиво, - это была грозная и трудная красота.

Как сказал мне один старый моряк, - парад для любого корабля, это как свадьба для лошади, шея в цветах, а попа в мыле.

Экипажи сто пудов пота пролили, надраивая свои корабли. А какие ювелирное искусство требуется от тех, кто головой отвечает за соблюдение интервалов между кораблями, удержанию их на заданном курсе и с нужной скоростью!

Морской парад в Кронштадте 28 июля 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем такое ше профессиональное искусство высшей пробы требовалось и от экипажей 40 боевых самолетов и вертолетов, которые обеспечивали так называемую воздушную часть парада. Это была внушительная работа, которая тоже в тысячах человеческих душ шевельнула высокое чувство гордости и за наш флот, за нашу авиацию, и за нашу армию вообще.

Любопытной «фишкой» парада стало участие в нем китайского и индийского кораблей. Не радующий наших врагов «стальной месседж»...

А там, на Сенатской площади, над ликующей и необозримой праздничной толпой восседал на бронзовом коне первый «идеолог», вдохновитель и организатор военно-морских парадов - Петр Первый. Я почему-то первый раз в жизни обратил внимание на многозначительный жест его руки. Он был одновременно и указующий, и одобряющий. И Вас с праздником, Петр Алексеевич!

Дизельная подводная лодка "Владикавказ" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС