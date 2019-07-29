2019-07-29T17:47:53+03:00
Наука

Над «Зоной-51» опять замечена «летающая тарелка»: есть видео

Серебристый дискообразный объект двигается со внеземной скоростью [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Ну, вылитая "летающая тарелка".Ну, вылитая "летающая тарелка".
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Скотт Уаринг (Scott C. Waring)— известный виртуальный археолог и уфолог — привлек внимание общественности к кадрам, которые сделал его коллега, скрывающийся под ником FilmGuy. Тот запечатлел некий дискообразный объект, который стремительно пронесся на небольшой высоте.

Объект, попавший в кадр, крупно: выглядит металлическим.

Объект, попавший в кадр, крупно: выглядит металлическим.

Снимал не сам FilmGuy, а его камера, реагирующая на движение. Двигавшийся объект и привел ее в действие. Камера «сработала» спустя 6 часов после того, была оставлена в засаде. Хитроумный уфолог устроил засаду вблизи так называемой «Зоны-51» (Area 51) — американской военной базы, расположенной в пустыне Невада и считающейся самой секретной в мире.

Если верить недавно рассекреченным официальным данным, то на зоне испытывали и до сих пор испытывают перспективные летательные аппараты. Разумеется, земные. А по слухам - захваченные у инопланетян. Исследуют и даже пробуют на них летать.

Серебристый дискообразный объект двигается со внеземной скоростью.

Как полагает Скотт, одна из «летающих тарелок» - то ли скопированная, то ли аутентичная - и «засветилась». Что навело его на мысль: слухи о «Зоне-51» отнюдь не выдумки. Возможно, там и в самом деле осваивают внеземные технологии. Уфолог подчеркивает, что на самолет, вертолет или ракету попавший в кадр объект не походил - крыльев не видно, да и двигателей тоже.

«Зона-51» славится на весь мир. Коллеги Скотта из разных стран регулярно навещают ее окрестности. Стараются подобраться как можно ближе к границам базы в надежде увидеть или заснять нечто необычное — инопланетное. Везет не только FilmGuy — и видят и снимают многие.

Этот НЛО над «Зоной-51» сфотографировал в 2013 году один из немецких туристов. Объект манневрировал, находился в поле зрения около 30 секунд. А потом улетел, быстро развив огромную скорость.

Этот НЛО над «Зоной-51» сфотографировал в 2013 году один из немецких туристов. Объект манневрировал, находился в поле зрения около 30 секунд. А потом улетел, быстро развив огромную скорость.

Над «Зоной-51» воспарил какой-то светящийся объект: снимок 2018 года.

Над «Зоной-51» воспарил какой-то светящийся объект: снимок 2018 года.

Три «капли» НЛО, зависшие над «Зоной-51»: снимок 2016 года

Три «капли» НЛО, зависшие над «Зоной-51»: снимок 2016 года

Грузовой вертолет транспортирует объект, похожий на "летающую тарелку" в "Зону-51".

Грузовой вертолет транспортирует объект, похожий на "летающую тарелку" в "Зону-51".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Авиакомпания ищет бортпроводников на рейсы к инопланетянам в «Зону-51»

Объявление о вакансии, размещенное в середине января 2018 года на сайте AECOM — американского кадрового агентства, взволновало конспирологов. Из объявления следовало, что некой авиакомпании, которая совершает перелеты из аэропорта Лас Вегаса, нужны бортпроводники. Но не простые, а такие, чтобы не теряли самообладания в случаях угона самолета и угрозы его взрыва. Чтобы были физически сильные и в одиночку справлялись с 50-килограммовыми дверями. И чтобы с математическими способностями.

Но самое главное, от кандидатов требовалось хранить в тайне увиденное на борту самолета и в пункте назначения. А кроме всего этого они должны были иметь допуск к правительственным материалам под грифом «Совершенно секретно».

"Зона-51": вид сверху.

"Зона-51": вид сверху.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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