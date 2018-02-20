Авиакомпания ищет бортпроводников на рейсы к инопланетянам в «Зону-51»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-02-20T16:22:24+03:00

Американских военных давно подозревают в том, что они сотрудничают с пришельцами.

Изменить размер текста: A A

Встретимся у несуществующего терминала

Объявление о вакансии, размещенное в середине января 2018 года на сайте AECOM — американского кадрового агентства, взволновало конспирологов. Из объявления следовало, что некой авиакомпании, которая совершает перелеты из аэропорта Лас Вегаса, нужны бортпроводники. Но не простые, а такие, чтобы не теряли самообладания в случаях угона самолета и угрозы его взрыва. Чтобы были физически сильные и в одиночку справлялись с 50-килограммовыми дверями. И чтобы с математическими способностями.

Объявление о найме "секретных" стюардесс на рейсы в "Зону-51" (снимок экрана), появившееся несколько лет назад.

Но самое главное, от кандидатов требовалось хранить в тайне увиденное на борту самолета и в пункте назначения. А кроме всего этого они должны были иметь допуск к правительственным материалам под грифом «Совершенно секретно».

Узнать, какая именно авиакомпания набирает бортпроводников, годящихся в супер-агенты, не составило большого труда. Это Janet Airlines. Она как раз базируется в Лас Вегасе (штат Невада) в Международном аэропорту Мак-Каран (McCarran International airport). В архивах интернета нашлось объявление 2010 года, почти слово в слово повторяющее нынешнее. Тогда требовались «совершенно секретные» стюардессы.

Недавнее объевление о найме стюартов для полетов в "зону".

Janet Airlines подчиняется ВВС США,. Только она, не афишируя свою деятельность, доставляет служащих в таинственную «Зону-51» (Area-51) секретного полигона в Неваде (Nevada National Security Site) — примерно по 600 человек в день. Выполняет несколько рейсов по будням. На этих рейсах, стало быть, и трудятся бортпроводники с железными нервами, число которых приходится время от времени пополнять.

Кстати, название авиакомпании особенное — аббревиатура, которая расшифровывается примерно так: «Другой несуществующий терминал» (Just Another Non-Existent Terminal). Почти такой же несуществующей была платформа 9 и 3/4 на вокзале Кингс-кросс в Лондоне, с которой экспресс увозил Гарри Потера в Хогвартс.

Один из самолетов авиакомпании Janet Airlines.

Конспирологи и раньше подозревали: в «Зоне-51» американские военные припрятали что-то внеземное — скорее всего «летающие тарелки», захваченные у инопланетян, а то и их самих. Теперь никаких сомнения в этом не осталось. Иначе зачем понадобилась столь сверхъестественная секретность, которой окружили даже «дорогу на работу»?

Пришельцы из созвездия Сетки

Секретности вокруг «Зоны-51» и в самом деле хватает. То, что она вообще существует, американское правительство признало лишь в августе 2013 года. До этого отрицало, не обращая внимания на снимки из космоса и сообщения, поступавшие от многочисленные очевидцев: мол, видели патрулирующих военных, таблички «Стой! Запретная зона, разрешено стрелять на поражение!», камеры слежения, а над всем этим - иной раз - странные светящиеся и быстро движущиеся объекты.

"Зона-51" сверху.

Власти США никак не отреагировали даже на «сенсационное» интервью, которе дал некто Роберт Скотт Лазар (Robert Scott Lazar) - в 1989 году его показали по телевидению Лас-Вегаса ( Las Vegas TV, station KLAS).

Лазар, назвавшись физиком, рассказал телеведущему Джорджу Кнэппу (George Knapp), что почти год работал в «Зоне-51». И лично видел технику пришельцев — девять «летающих тарелок», которые легко отрывались от земли, демонстрируя антигравитацию.

По словам «физика», технику завезли существа из созвездия Сетки, расположенной в 39 световых годах от нас. Там есть двойная звезда, видимая из Южного полушария, вокруг нее — несколько планет. Пришельцы прибыли с четвертой.

Самих пришельцев Лазар не видел. Но узнал как они выглядят из материалов, к которым получил доступ. Якобы ростом существа были от 90 до 120 сантиметров, кожа имели серую, головы - крупные с большими миндалевидными глазами, носы - тонкие, рты — маленькие, волос не имели. Словом, по описанию, инопланетяне выглядели так, как их обычно и представляют.

По сведениям Лазара, пришельцы находились на Земле более 10 тысяч лет. Но сейчас их нет — улетели, поссорившись с военными из «Зоны-51». Пообещали, правда, вернуться в момент времени, который в документах был зашифрован шестью цифрами - 1623 и еще какими-то двумя. Что эта за дата, «физик» так и не узнал.

Лазар утверждал, что в «Зону-51» его пригласили разобраться в двигательных установках «тарелок», антигравитационная тяга в которых якобы возникала в результате распада 115-го элемента. Пригласили не случайно, а потому что «физик» закончил два лучших американских института - Массачусетский технологический (Massachusetts Institute of Technology - MIT) и Калифорнийский технологический (California Institute of Technology - Caltech), работал в Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory - LANL). И рекомендовал его в «зону» сам Эдвард Теллер — отец американской водородной бомбы.

Боб Лазар уверял, что в "Зоне-51" испытывают инопланетные "летающие тарелки".

Известный американский физик-ядерщик и уфолог Стэнтон Фридман (Stanton Terry Friedman) проверил Лазара. И не нашел никаких свидетельств того, что тот учился хоть в каком-то высшем учебном заведении. О человеке по имени Лазар не было ни строчки в архивах MIT, Caltech и LANL. Фридман не нашел ни одной научной статьи, среди авторов которой числился бы Лазар. И Эдвард Теллер нигде его не поминал.

Фридман и его коллеги задавали Лазару профессиональные вопросы, он не мог на них ответить.

Вывод: «физик» явно рассказывал небылицы про «Зону-51». Может быть, выдумывал ради заработка. А может быть, и по заказу спецслужб — для отвода глаз. Не исключено, что именно поэтому он до сих пор жив. И не в тюрьме. Хотя уже много лет, как "не высовывается".

Дела тайные, но вполне себе земные

29 октября 2013 года американцы впервые обнародовали документы, касающиеся "Зоны-51". 60 штук. Из них стало ясно: зона всегда была запретной. Потому что там работали с секретными летательными аппаратами: легендарным самолетом-шпионом U-2, с высотными самолетами-разведчиками Lockheed A-12, SR-71 Blackbird и всеми самолетами системы "Stealth".

В «Зоне-51» испытывали и чужую технику. Но не инопланетную, а советскую. Например, летали на захваченном в Израиле истребителе МиГ-21, исследуя его боевые возможности в рамках программы с игривым названием "Have Doughnut" ("Пончик - наш!").

За рассекреченными документами последовали откровения людей, которые и в самом деле когда-то служили на «зоне». ЦРУ разрешило им «признаться». Один из них, к примеру, признался, что разрабатывал ядерные двигателей для ракет, трудился в подземных бункерах, соединенных железной дорогой.

Ветераны ничуть не удивлялись рассказам очевидцев, которые будто бы видели над зоной НЛО. За НЛО чаще всего принимали самолеты A-12 проекта "Oxcart" - с широкими фюзеляжами, вмещающими огромное количество топлива. Бывало, что о них докладывали пилоты других самолетов, пролетавших над Невадой - особенно в сумерках. А-12, мчавшийся на большой высоте со скоростью более 3 тысяч километров в час и отражавший солнечные лучи своим титановым корпусом, и в самом деле напоминал «летающую тарелку» . Пилотов, сообщивших о таком чуде, встречали агенты ФБР и заставляли дать подписку о неразглашении.

В "Зоне-51" испытывали самые секретные американские летательные апараты.

Проект "Oxcart" был прекращен в 1968 году. Но «зона» продолжила работу. И до сих пор продолжает — о чем свидетельствуют объявления о найме бортпроводников. Но, как полагают ветераны, о том, что сейчас там - на зоне — реально творится, люди узнают не раньше 2050 года.

Вот как описывает увиденное уже в наше время, уфолог Марк Фармер, который время от времени подъезжает к «Зоне-51» «пошпионить»:

"Один огонь подпрыгивал, а затем погас. Другой огонь — цветной светящийся шар, менявший форму, появился из-за гор, взлетел вертикально, затем начал рывками метаться из стороны в сторону и раскачиваться вверх-вниз, иногда делая повороты под прямым углом или даже под более крутыми углами...У меня был телескоп, и я смотрел за огнем в течение часа и 45 минут. Шар не был совсем уж круглым, выглядел так будто его сплющило, он сиял все время, его словно бы окружало какое-то поле. Сверху он был темно-красным, снизу - голубовато-зеленым и золотистым посередине. Не представляю себе, что это было".

Эксперты предположили, что уфолог стал свидетелем экспериментов с пучковым оружием. Увидел, как заряженные частицы высоких энергий, ионизируя атомы кислорода и водорода в атмосфере, порождают светящийся разными цветами плазменные сгустки — шары или объекты в виде линз. Если быстро двигать пучки, то будут перемещаться и генерируемые ими объекты — так похожие на «летающие тарелки», мгновенно меняющие траектории.

Предупреждающие таблички на подходах к "зоне-51".

А ВДРУГ

Спутник сфотографировал «летающую тарелку»?

Дискообразный объект, зависший над территорией «Зоны 51», обнаружили виртуальные исследователи, выискивающие аномалии с помощью сервиса Google Планета Земля. Источником «открытия» стал снимок, сделанный из космоса.

Объект не только похож на «летающую тарелку», он еще и парит в нескольких метрах от поверхности. Видна тень, которую тот отбрасывает.

Диаметр «тарелки» примерно 50 метров. С виду она металлическая - блестит на солнце. Сверху - какой-то купол, который выглядит чуть темнее.

Тарелка над "зоной"

Похоже, что "тарелка" парит, отбрасывая тень на поверхность.

По мнению исследователей, они нашли неопровержимое доказательство того, что в «Зоне-51» испытывают не просто секретную, а внеземную технику.

Скептики же не исключают, что в кадр попала водонапорная башня. Или все же тарелка, но не летающая, а тарелка локатора.