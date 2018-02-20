2018-02-20T16:22:24+03:00
Клуб любознательных

Авиакомпания ищет бортпроводников на рейсы к инопланетянам в «Зону-51»

На самой засекреченной американской военной базе кипит работа. Продолжается сотрудничество с пришельцами?
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Американских военных давно подозревают в том, что они сотрудничают с пришельцами.Американских военных давно подозревают в том, что они сотрудничают с пришельцами.
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Встретимся у несуществующего терминала

Объявление о вакансии, размещенное в середине января 2018 года на сайте AECOM — американского кадрового агентства, взволновало конспирологов. Из объявления следовало, что некой авиакомпании, которая совершает перелеты из аэропорта Лас Вегаса, нужны бортпроводники. Но не простые, а такие, чтобы не теряли самообладания в случаях угона самолета и угрозы его взрыва. Чтобы были физически сильные и в одиночку справлялись с 50-килограммовыми дверями. И чтобы с математическими способностями.

Объявление о найме "секретных" стюардесс на рейсы в "Зону-51" (снимок экрана), появившееся несколько лет назад.

Объявление о найме "секретных" стюардесс на рейсы в "Зону-51" (снимок экрана), появившееся несколько лет назад.

Но самое главное, от кандидатов требовалось хранить в тайне увиденное на борту самолета и в пункте назначения. А кроме всего этого они должны были иметь допуск к правительственным материалам под грифом «Совершенно секретно».

Узнать, какая именно авиакомпания набирает бортпроводников, годящихся в супер-агенты, не составило большого труда. Это Janet Airlines. Она как раз базируется в Лас Вегасе (штат Невада) в Международном аэропорту Мак-Каран (McCarran International airport). В архивах интернета нашлось объявление 2010 года, почти слово в слово повторяющее нынешнее. Тогда требовались «совершенно секретные» стюардессы.

Недавнее объевление о найме стюартов для полетов в "зону".

Недавнее объевление о найме стюартов для полетов в "зону".

Janet Airlines подчиняется ВВС США,. Только она, не афишируя свою деятельность, доставляет служащих в таинственную «Зону-51» (Area-51) секретного полигона в Неваде (Nevada National Security Site) — примерно по 600 человек в день. Выполняет несколько рейсов по будням. На этих рейсах, стало быть, и трудятся бортпроводники с железными нервами, число которых приходится время от времени пополнять.

Кстати, название авиакомпании особенное — аббревиатура, которая расшифровывается примерно так: «Другой несуществующий терминал» (Just Another Non-Existent Terminal). Почти такой же несуществующей была платформа 9 и 3/4 на вокзале Кингс-кросс в Лондоне, с которой экспресс увозил Гарри Потера в Хогвартс.

Один из самолетов авиакомпании Janet Airlines.

Один из самолетов авиакомпании Janet Airlines.

Конспирологи и раньше подозревали: в «Зоне-51» американские военные припрятали что-то внеземное — скорее всего «летающие тарелки», захваченные у инопланетян, а то и их самих. Теперь никаких сомнения в этом не осталось. Иначе зачем понадобилась столь сверхъестественная секретность, которой окружили даже «дорогу на работу»?

Пришельцы из созвездия Сетки

Секретности вокруг «Зоны-51» и в самом деле хватает. То, что она вообще существует, американское правительство признало лишь в августе 2013 года. До этого отрицало, не обращая внимания на снимки из космоса и сообщения, поступавшие от многочисленные очевидцев: мол, видели патрулирующих военных, таблички «Стой! Запретная зона, разрешено стрелять на поражение!», камеры слежения, а над всем этим - иной раз - странные светящиеся и быстро движущиеся объекты.

"Зона-51" сверху.

"Зона-51" сверху.

Власти США никак не отреагировали даже на «сенсационное» интервью, которе дал некто Роберт Скотт Лазар (Robert Scott Lazar) - в 1989 году его показали по телевидению Лас-Вегаса ( Las Vegas TV, station KLAS).

Лазар, назвавшись физиком, рассказал телеведущему Джорджу Кнэппу (George Knapp), что почти год работал в «Зоне-51». И лично видел технику пришельцев — девять «летающих тарелок», которые легко отрывались от земли, демонстрируя антигравитацию.

По словам «физика», технику завезли существа из созвездия Сетки, расположенной в 39 световых годах от нас. Там есть двойная звезда, видимая из Южного полушария, вокруг нее — несколько планет. Пришельцы прибыли с четвертой.

Самих пришельцев Лазар не видел. Но узнал как они выглядят из материалов, к которым получил доступ. Якобы ростом существа были от 90 до 120 сантиметров, кожа имели серую, головы - крупные с большими миндалевидными глазами, носы - тонкие, рты — маленькие, волос не имели. Словом, по описанию, инопланетяне выглядели так, как их обычно и представляют.

По сведениям Лазара, пришельцы находились на Земле более 10 тысяч лет. Но сейчас их нет — улетели, поссорившись с военными из «Зоны-51». Пообещали, правда, вернуться в момент времени, который в документах был зашифрован шестью цифрами - 1623 и еще какими-то двумя. Что эта за дата, «физик» так и не узнал.

Лазар утверждал, что в «Зону-51» его пригласили разобраться в двигательных установках «тарелок», антигравитационная тяга в которых якобы возникала в результате распада 115-го элемента. Пригласили не случайно, а потому что «физик» закончил два лучших американских института - Массачусетский технологический (Massachusetts Institute of Technology - MIT) и Калифорнийский технологический (California Institute of Technology - Caltech), работал в Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory - LANL). И рекомендовал его в «зону» сам Эдвард Теллер — отец американской водородной бомбы.

Боб Лазар уверял, что в "Зоне-51" испытывают инопланетные "летающие тарелки".

Боб Лазар уверял, что в "Зоне-51" испытывают инопланетные "летающие тарелки".

Известный американский физик-ядерщик и уфолог Стэнтон Фридман (Stanton Terry Friedman) проверил Лазара. И не нашел никаких свидетельств того, что тот учился хоть в каком-то высшем учебном заведении. О человеке по имени Лазар не было ни строчки в архивах MIT, Caltech и LANL. Фридман не нашел ни одной научной статьи, среди авторов которой числился бы Лазар. И Эдвард Теллер нигде его не поминал.

Фридман и его коллеги задавали Лазару профессиональные вопросы, он не мог на них ответить.

Вывод: «физик» явно рассказывал небылицы про «Зону-51». Может быть, выдумывал ради заработка. А может быть, и по заказу спецслужб — для отвода глаз. Не исключено, что именно поэтому он до сих пор жив. И не в тюрьме. Хотя уже много лет, как "не высовывается".

Дела тайные, но вполне себе земные

29 октября 2013 года американцы впервые обнародовали документы, касающиеся "Зоны-51". 60 штук. Из них стало ясно: зона всегда была запретной. Потому что там работали с секретными летательными аппаратами: легендарным самолетом-шпионом U-2, с высотными самолетами-разведчиками Lockheed A-12, SR-71 Blackbird и всеми самолетами системы "Stealth".

В «Зоне-51» испытывали и чужую технику. Но не инопланетную, а советскую. Например, летали на захваченном в Израиле истребителе МиГ-21, исследуя его боевые возможности в рамках программы с игривым названием "Have Doughnut" ("Пончик - наш!").

За рассекреченными документами последовали откровения людей, которые и в самом деле когда-то служили на «зоне». ЦРУ разрешило им «признаться». Один из них, к примеру, признался, что разрабатывал ядерные двигателей для ракет, трудился в подземных бункерах, соединенных железной дорогой.

Ветераны ничуть не удивлялись рассказам очевидцев, которые будто бы видели над зоной НЛО. За НЛО чаще всего принимали самолеты A-12 проекта "Oxcart" - с широкими фюзеляжами, вмещающими огромное количество топлива. Бывало, что о них докладывали пилоты других самолетов, пролетавших над Невадой - особенно в сумерках. А-12, мчавшийся на большой высоте со скоростью более 3 тысяч километров в час и отражавший солнечные лучи своим титановым корпусом, и в самом деле напоминал «летающую тарелку» . Пилотов, сообщивших о таком чуде, встречали агенты ФБР и заставляли дать подписку о неразглашении.

В "Зоне-51" испытывали самые секретные американские летательные апараты.

В "Зоне-51" испытывали самые секретные американские летательные апараты.

Проект "Oxcart" был прекращен в 1968 году. Но «зона» продолжила работу. И до сих пор продолжает — о чем свидетельствуют объявления о найме бортпроводников. Но, как полагают ветераны, о том, что сейчас там - на зоне — реально творится, люди узнают не раньше 2050 года.

Вот как описывает увиденное уже в наше время, уфолог Марк Фармер, который время от времени подъезжает к «Зоне-51» «пошпионить»:

"Один огонь подпрыгивал, а затем погас. Другой огонь — цветной светящийся шар, менявший форму, появился из-за гор, взлетел вертикально, затем начал рывками метаться из стороны в сторону и раскачиваться вверх-вниз, иногда делая повороты под прямым углом или даже под более крутыми углами...У меня был телескоп, и я смотрел за огнем в течение часа и 45 минут. Шар не был совсем уж круглым, выглядел так будто его сплющило, он сиял все время, его словно бы окружало какое-то поле. Сверху он был темно-красным, снизу - голубовато-зеленым и золотистым посередине. Не представляю себе, что это было".

Эксперты предположили, что уфолог стал свидетелем экспериментов с пучковым оружием. Увидел, как заряженные частицы высоких энергий, ионизируя атомы кислорода и водорода в атмосфере, порождают светящийся разными цветами плазменные сгустки — шары или объекты в виде линз. Если быстро двигать пучки, то будут перемещаться и генерируемые ими объекты — так похожие на «летающие тарелки», мгновенно меняющие траектории.

Предупреждающие таблички на подходах к "зоне-51".

Предупреждающие таблички на подходах к "зоне-51".

А ВДРУГ

Спутник сфотографировал «летающую тарелку»?

Дискообразный объект, зависший над территорией «Зоны 51», обнаружили виртуальные исследователи, выискивающие аномалии с помощью сервиса Google Планета Земля. Источником «открытия» стал снимок, сделанный из космоса.

Объект не только похож на «летающую тарелку», он еще и парит в нескольких метрах от поверхности. Видна тень, которую тот отбрасывает.

Диаметр «тарелки» примерно 50 метров. С виду она металлическая - блестит на солнце. Сверху - какой-то купол, который выглядит чуть темнее.

Тарелка над "зоной"

Тарелка над "зоной"

Похоже, что "тарелка" парит, отбрасывая тень на поверхность.

Похоже, что "тарелка" парит, отбрасывая тень на поверхность.

По мнению исследователей, они нашли неопровержимое доказательство того, что в «Зоне-51» испытывают не просто секретную, а внеземную технику.

Скептики же не исключают, что в кадр попала водонапорная башня. Или все же тарелка, но не летающая, а тарелка локатора.

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