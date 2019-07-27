2019-07-26T15:02:46+03:00
Здоровье

Врачи предупреждают: Тянет в сон среди дня? Это опасный симптом!

Когда нужно бить тревогу
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Казалось бы, такая дневная сонливость вполне естественнаКазалось бы, такая дневная сонливость вполне естественнаФото: Евгения ГУСЕВА
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Подавляющему большинству из нас ежедневно приходится ходить на работу. Но организм порой берет свое. И в течение рабочего дня (по закону подлости чаще всего это случается в важный и ответственный момент) мы начинаем позевывать, клевать носом и даже засыпать. Казалось бы, такая дневная сонливость вполне естественна. Однако, как утверждают ученые, если подобное происходит с вами день за днем, это может быть симптомом различных, порой опасных, заболеваний.

Чтобы узнать все подробности, мы встретились с врачом-эндокринологом, диетологом, кандидатом медицинских наук Екатериной Иванниковой и врачом-неврологом, заведующим лабораторией физиологии спорта и реабилитации Университета физкультуры и спорта Виктором Коссом.

КОГДА «ВЫКЛЮЧАЕТСЯ» МОЗГ

- Екатерина, если днем постоянно клонит в сон, это болезнь?

- Если человек накануне ночью не спал или спал очень мало, и потом клюет носом весь день, это нормально и естественно. Если же был полноценный 7-8 часовой сон, а человек и днем начинает засыпать, и так происходит постоянно, это может быть признаком серьезных нарушений. И поводом обратиться к врачу. Прежде всего - к эндокринологу. Потому что такая сонливость может сигналить о сахарном диабете, патологиях щитовидной железы, дефицита важных микроэлементов: например, магния, железа, витаминов группы В, фолиевой кислоты. Все эти нарушения могут вызывать ощущение сонливости, когда вам кажется, что в голове туман и хочется отдохнуть.

- Давайте попробуем разобраться по пунктам. Почему диабет может так проявляться?

- Наиболее распространен сахарный диабет 2 типа. Это заболевание развивается медленно, и очень часто, когда человек приходит к врачу, успевают сформироваться сопутствующие диабету осложнения. Ухудшается кровоснабжение тканей и органов, развивается хроническое воспаление. И в первую очередь страдает головной мозг. Он не получает полноценного питания. Поэтому для самозащиты начинает периодически выключаться и отдыхать. Таким образом мозг восстанавливает свои возможности, а человека клонит в сон. Иногда при этом возникает сухость во рту, пациент начинает много пить, ночью часто встает в туалет и плохо спит. А днем организм опять же пытается это компенсировать сонливостью. И получается замкнутый круг. Поэтому если вам постоянно хочется устроить сон-час посреди рабочего дня, это может быть одним из признаков сахарного диабета.

- А как в случае диабета бороться с дневной сонливостью?

- Двигательной активностью, сбалансированным питанием и режимом отдыха. Физические упражнения повышают чувствительность клеток к инсулину, приводят организм в тонус и улучшают настроение. Помимо этого занятия спортом позволяют избавиться от лишних килограммов, снизить нагрузку на суставы, улучшить состояние сосудов, нормализовать кровообращение, наладить сон. Важно, чтобы нагрузки и диету подбирал эндокринолог с учетом стажа болезни, общего состояния здоровья и возраста пациента. А тренировки, особенно на начальном этапе, должны проводиться под контролем тренера или врача ЛФК. Снять сонливость помогают также прогулки на свежем воздухе. Важна и диета: людям с эндокринными нарушениями рекомендуется употреблять достаточное количество витаминов и белка, клетчатки. Включив в рацион овощи, фрукты и зелень, можно быстро избавиться от постоянной усталости.

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать в случае подозрений на «сахарную болезнь»?

Сдайте кровь на анализ, который называется «гликированный гемоглобин». Этот тест показывает средний уровень сахара за последние три месяца.

С результатами анализов нужно обратиться к эндокринологу. Изучив все данные, врач составит оптимальный план лечения.

В некоторых случаях также необходимо посетить терапевта и кардиолога. Поскольку ночной храп или синдром ночного апноэ (внезапная остановка дыхания на несколько мгновений, когда разросшаяся небная занавеска перекрывает ток воздуха во время храпа) вместе с сахарным диабетом создают высокий риск развития инфарктов, инсультов и других сердечно сосудистых заболеваний.

НЕ ГИПОТИРЕОЗ ЛИ У ВАС?

-Также вы сказали, что дневная сонливость может быть признаком заболеваний щитовидной железы. Каких именно?

- В первую очередь - гипотиреоза. Для этого состояния характерно снижение синтеза гормонов щитовидной железы, таких как трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). При гипотиреозе скорость всего обмена веществ замедляется, и это может приводить, в том числе, к сонливости. В ряде случаев также наблюдается сухость кожи, ощущение отечности, нарушение менструального цикла у женщин и снижение полового влечения у мужчин, упадок настроения. Все это связано с дефицитом гормонов щитовидной железы, то есть гипотиреозом. Особенно заболевание характерно для регионов центральной части России, поскольку вдали от моря нередко возникает дефицит йода. А это может вызвать патологии щитовидной железы.

- Что должно насторожить?

- Один из основных симптомов - увеличение веса на фоне практически отсутствующего аппетита. А также бессонница ночью при сонливости днем и общем депрессивном настроении.

Сложность в том, что болезни щитовидной железы могут проявляться самым разным образом, но причина одна - замедление обмена жиров и других веществ. Особенно пагубно сказывается на нашем организме замедление обмена железа. А это очень важный компонент для формирования в крови гемоглобина. Именно благодаря ему клетки органов и тканей получают кислород. И если организму не хватает железа, то мозг не получает достаточного количества кислорода. В результате тело переходит в состояние энергосберегающего функционирования, и нас начинает клонить в сон.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы едите немного, а вес растет - необходима консультация терапевта или эндокринолога, чтобы найти оптимальные варианты лечения в каждой конкретной ситуации. Работу щитовидной железы очень просто определить по гормональному анализу крови. По соотношению различных показателей в вашей крови врач подбирает дозировки препаратов, оптимальное питание и физические нагрузки.

ВИТАМИНОВ НЕ ХВАТАЕТ!

- Дневная сонливость может быть признаком нехватки витаминов. Каких же?

- Прежде всего, это витамины группы В. Особенно остро их дефицит касается детей, подростков и тех, кто отказался от потребления животного белка (веганов). Эти люди должны чуть чаще, чем другие, проходить обследования и контролировать, в том числе, показатели обмена железа. Потому что животный белок это наиболее простой для организма способ получения витаминов группы В.

- К каким врачам обращаться?

- К терапевту или гастроэнтерологу. Явными симптомами нехватки витаминов могут быть избыточная масса тела, плюс сыпь на лице и коже, проблемы со стулом, вздутие живота. Если такие признаки присутствуют, то показаться врачу нужно обязательно. Сначала можно обратиться к терапевту, который вас посмотрит, назначит необходимые анализы, а затем направит к эндокринологу или гастроэнтерологу

ВОПРОС-РЕБРОМ

Если игнорировать желание поспать, чем это грозит?

- Последствия могут быть самые серьезные, - предупреждает наш эксперт. - Например, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта и инсульта. Это, конечно, крайний случай, но вполне возможный исход. Также может быть и развитие нарушений репродуктивной системы, сахарного диабета, эректильной дисфункции у мужчин. То есть существенное ухудшение всего качества жизни. Получается, что сонливость днем может быть верхушкой айсберга серьёзных проблем со здоровьем. И если этот симптом длится больше месяца-двух, то обязательно нужно обратиться к врачу.

МНЕНИЕ НЕВРОЛОГА

Пять возможных проблем со здоровьем

- Если появляется сонливость днем и она носит не разовый, а постоянный характер, и при этом никак не связана с тем, как вы спали накануне, это может быть симптомом нескольких проблем, - говорит невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс.

1. Синдром хронической усталости или эмоционального выгорания, стресса.

2. Гиподинамия. Или «синдром менеджера», который мало двигается, находится в помещении со спертым воздухом, плохо питается. В результате такого образа жизни мозг не получает достаточно питания, вследствие чего возникает сонливость.

3. Проблема шейного отдела позвонка - шейный остеохондроз, из-за которого нарушается снабжение мозга кровью. К этому же могут приводить бляшки и повышенный холестерин в сонных артериях. В результате мозг не получает полноценного питания и время от времени восстанавливает силы, выключаясь.

4. Слабая сердечная деятельность, из-за которой к мозгу к поступает недостаточно крови и не происходит полноценного насыщения нейронов питательными веществами.

5. Пониженный гемоглобин в крови. Может привести к ухудшению мозгового питания и, соответственно, к снижению активности мозга.

- К каким врачам следует обращаться и какие анализы делать?

- Все зависит от симптомов и состояния конкретного пациента. Наиболее часто я рекомендую биохимический анализ крови и мочи, МРТ головного мозга и УЗИ сосудов. С результатами этих анализов следует обратиться к неврологу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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