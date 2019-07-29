2019-07-29T18:39:08+03:00
Политика

Минобороны восстановит расформированные при Горбачеве полки и батальоны

В частности, в составе Вооруженных сил вскоре появятся понтонно-мостовые полки
Виктор БАРАНЕЦ
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В Минобороны решили исправить ошибки авантюрных реформ конца 80-х годовВ Минобороны решили исправить ошибки авантюрных реформ конца 80-х годовФото: Министерство обороны РФ
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев в свое время наломал немало дров в своем стремлении понравиться Западу за счет сокращения боевого потенциала армии. А иные его решения были просто преступными: Михаил Сергеевич за спиной Минобороны и Генштаба, например, втиснул в договор о ракетах средней и меньшей дальности уникальный оперативно-тактический комплекс «Ока», хотя он не подпадал под параметры, установленные в документе. Были и другие серьезные оплошности тогдашнего президента страны, которые нанесли серьезный ущерб вооруженным силам.

Правда, иногда это делалось с молчаливого согласия некоторых генералов, боявшихся напрягать отношения с Верховным главнокомандующим. А порой – и по их инициативе, хотелось, видимо, угодить президенту, стремившемуся сократить бремя военных расходов ради спасения экономики. Так «под нож» авантюрных реформ в конце 80-х годов попали понтонно-мостовые полки.

А многие войсковые учения, где приходилось частям преодолевать водные преграды, показали, что без таких полков успешно воевать нельзя. И потому принято решение восстановить их. Они уже вскоре появятся в составе Вооруженных сил. Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете «Красная звезда».

По словам Колотовкина, недавно в армии появился свой инженерный полк. Его уже оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку. Теперь на очереди – другие объединения.

Вспомнил командарм и о другом серьезном «косяке», который случился в ту пору, когда министром обороны РФ был Анатолий Сердюков. При нем в 2008 году из войск «изгнали» ремонтно-восстановительные батальоны, а их функции передали на аутсорсинг – сторонним предприятиям. И когда во время учений или маневров на полигонах ломалась боевая техника, командирам приходилось вызывать издалека гражданских дядек-мастеров. Войска от этого мучились.

В той же 2-й общевойсковой армии Колотовкина уже сформирован собственный ремонтный батальон, что, на взгляд генерала, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. «В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», - сказал генерал. Многие военные эксперты считают, что в перспективе могут быть восстановлены также и другие части и подразделения, ранее входившие в так называемые «армейские комплекты». Например, десантно-штурмовые батальоны, отдельные вертолетные полки или трубопроводные бригады. Ошибки приходится исправлять. Главное, чтобы при этом не наделать новых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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