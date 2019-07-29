Новая книга Пелевина будет светиться в темноте

В этом году выход новой книги ВиктораПелевина запланирован не на осень, как это было всегда, а на лето. В середине июля гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев радостно сообщил, что новый Пелевин выйдет уже в августе и обязательно "взорвет книжный рынок". В свою очередь, редактор Юлия Качалкина написала по поводу события радостный пост, украсив его сердечком и привидением.

Выяснилось, что приведение украшало редакторский пост неслучайно. 29 июля "Эксмо" поделилось обложкой новой книги от гуру отечественного буддизма. На темном сине-черно-зеленом фоне обложки запечатлена фосфоресцирующая планета Сатурн, а уже на ее фоне отчетливо выделяется профиль горгульи Нотр-Дама.

Издательство "Эксмо" опубликовало обложку новой книги гуру отечественного буддизма

Чуть пониже можно увидеть фигурку тощего моряка с биноклем, глядящего вдаль.

"Искусство легких касаний", - гласит надпись цвета "вырвиглаз".

Причем тут Нотр-Дам, Сатурн и моряк с биноклем - мы понять не можем. Но возможно в новой книге речь пойдет о компьютерной игре и загадках Нострадамуса. Или имеется в виду проект реставрации Собора парижской Богоматери. Как стало известно относительно недавно, в рамках одного из проектов на крыше собора предлагается установить макет ракеты «Сатурн-5».

"На данный момент, это все, чем я могу с вами поделиться. PS: Книга будет раньше, чем 31 августа", - прокомментировала Екатерина Чинякова, руководитель команды продуктовых коммуникаций Редакции №1 "Издательства "Эксмо".

Но и за эти крохи ей сердечное спасибо и земной поклон.

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Пелевинский аттракцион поломался

Издательство "Эксмо" готовит к выходу новый роман Виктора Пелевина. Об этом написал в своем фейсбуке генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. Обычно новые романы "гуру русского буддизма" выходят в сентябре и именно поэтому литкритики первые дни осени называют "аттракционом Пелевина", однако на сей раз "аттракцион" случится на месяц раньше. Роман (название которого держится в секрете) выйдет в августе (подробности).