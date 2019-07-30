Как ревизоры доят предпринимателей: Врачей штрафуют, если в кабинете нет кушеток, а владельцев заводов - за таблички «Не курить!»

В январе премьер Дмитрий Медведев удивился, что омлет в кафе должен делаться строго по правилам. Не дай бог, не та толщина - штрафа не избежать. Таких норм в России два миллиона, подсчитал бизнес-омбудсмен Борис Титов. И львиная доля из них - устаревшие. До конца года ведомства должны найти все старые требования и составить новые списки. «Комсомолка» опросила действующих предпринимателей и узнала, как они страдают от проверок. Большинство предпочли остаться инкогнито.

ОБЩЕПИТ ЖИВЕТ ПО ПРАВИЛАМ СОВЕТСКИХ СТОЛОВЫХ

Прошло уже полгода с тех пор, как в стране анонсировали регуляторную гильотину - отмену излишних проверок бизнеса и требований к нему. Но чиновники рубить себе полномочия не спешат.

Один из передовиков - Роспотребнадзор. Он представил новый проект СанПиНа еще в апреле. Эксперты сразу увидели саботаж. Да, ведомство убрало самые одиозные требования. Например, больше не обязательно мыть посуду ветошью, а овощи - ополаскивать в уксусном растворе. Но в остальном требования сохранились без изменений, негодует бизнес. Документ подходит для больших советских столовых, а не для современных кафе и ресторанов.

- Абсурдный документ. Там прописано, как мы должны разделывать мясо, как варить суп, убирать инвентарь, - жалуется один из рестораторов. - Плюс мы должны за все платить. В меню есть омлет? Должны подключиться к системе «Меркурий» от Россельхознадзора. И там гасить приходящие к нам яйца. Естественно, система платная.

О ПРОВЕРКАХ ИЗВЕСТНО ЗА 3 ДНЯ

Жестко зарегулирована и частная медицина. Вроде правильно, со здоровьем не шутят. Но некоторые нормативы написаны еще в... 1935 году. И даже те, что приняты позднее, рассчитаны на государственные клиники, а не частные.

- Прописано все: метраж кабинетов, ширина коридоров, стандарты оснащения, - говорит владелец одного из частных медицинских центров. - Например, кабинет должен быть не меньше 20 квадратных метров. Зачем столько? Современное оборудование компактное, а мне лишнюю аренду платить. На дворе пятый год кризис, у людей денег нет, каждую копейку считать надо, а нас заставляют выполнять бессмысленные требования.

По словам бизнесмена, самая абсурдная норма - в кабинете урологии должно быть семь кушеток. Никто из частников его не придерживается. Штрафов избегают по-другому.

- О проверках всегда известно за три дня. Проверочные листы висят на сайте ведомств. Так вот, есть фирмы-однодневки, где на складе лежит нужное оборудование. Платишь им за аренду. Они привозят все в грузовике, расставляют по кабинетам. Комиссия пришла, галочки проставила - все счастливы, - рассказывает предприниматель.

КТО СПОРИТ, ПЛАТИТ ВДВОЙНЕ

Об МЧС многие предприниматели отзываются лучше. Мол, стали меньше придираться. Но «одаренные» проверяющие есть и там.

- К нам недавно подполковник пришел. Оштрафовал за то, что нет таблички «Курение запрещено», - рассказывает владелец небольшого завода. - Мы ему показываем, что это написано в правилах, которые каждый сотрудник подписывает при приеме на работу. Да и в принципе ни у кого и мысли не возникнет курить в помещениях с кучей электроники. Все равно выписал штраф - 60 тысяч рублей. А когда начали спорить, удвоил до 120 тысяч.

Другой предприниматель рассказал «КП», что отделался предупреждением. Дали месяц на устранение - табличку за это время повесил. Но к чему придраться, инспектор все равно нашел. Оказалось, что нитки, которыми прошита рабочая одежда сотрудников, пожароопасны. Штраф - 20 тысяч рублей.

ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО НАНЯЛИ

Вот еще пример:

- Мы недавно прокололись. К нам пришел сотрудник, до этого работал в полиции. Приходит трудовая инспекция с проверкой и пишет штраф - за то, что мы не сообщили соответствующим органам, что приняли на работу бывшего сотрудника МВД. Оказывается, есть такое правило. Штраф был 200 тысяч рублей, - вспоминает один из бизнесменов.

Причем предприниматель, как выясняется, должен проверять не только сотрудников, но и контрагентов.

- Налоговая пару лет назад проводила проверки. Оказалось, один из наших поставщиков не заплатил НДС. Заподозрили, что мы были с ним в сговоре. Мол, делали левые накладные, чтобы уйти от налогов. Доказать ничего не смогли. Начислили 5 миллионов рублей, - рассказывает крупный производитель пищевых продуктов.

НЕ БЫВАЕТ БЕЗУПРЕЧНЫХ КОМПАНИЙ - БЫВАЮТ НЕДООБСЛЕДОВАННЫЕ

Предприниматели винят во всем палочную систему. Проверяющие обязаны выполнять неписаные нормы по штрафам.

- Есть четкая задача: прийти и оштрафовать, есть расценки. Например, у налоговиков, если оборот компании 100 миллионов, штрафов должны найти на миллион, - объясняет один из крупных предпринимателей.

- Две недели наш отдел кадров работал над составлением сотни справок для трудовой инспекции. Проверку прошли, но 100 тысяч нам все равно выписали. Есть у надзирающих «хорошая» традиция - без штрафа не уходить, - горюет гендиректор одной из столичных компаний.

- Проверяющих в какой-то степени можно понять. Они находятся между молотом и наковальней. Вернутся без штрафа, их начнут самих мурыжить: «Как так получилось, что вы ничего не нашли?», - констатирует директор небольшого завода.

В аппарате бизнес-омбудсмена даже посчитали размер «административного налога» - за прошлый год общий объем штрафов составил 179 млрд рублей. Плюс есть дополнительные затраты.

- Я специально посчитал - у нас 12% фонда оплаты труда идет на заработную плату сотрудников, которые занимаются соблюдением всех требований. Один человек на экологию, один - на трудовую инспекцию, один - на пожарную безопасность и т. д., - рассказывает владелец завода.

Кроме того, приходится переплачивать за выполнение этих самых требований (например, закупать лишнее оборудование) и за услуги по преодолению административных препон. По оценкам «ОПОРЫ России», все это вместе может тянуть на 5% от выручки.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Уж лучше сразу платить государству за «абонентское обслуживание»

Как подсчитали в аппарате бизнес-омбудсмена на основе данных Минэкономики, в большинстве ведомств больше 90% проверок заканчиваются штрафами. Исключения - лишь МЧС и налоговая (там штрафуют в 30 - 40% случаев).

- Уж лучше пусть будет фиксированная плата за абонентское обслуживание. Пускай приходят, консультируют, подсказывают, как сделать правильно, - предлагает Николай Кузяков, победитель премии «Немалый бизнес», директор по развитию пензенской кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости».

Именно он жаловался Владимиру Путину о давлении на бизнес на недавней «Прямой линии» президента. После этого проверяющие отстали, говорит предприниматель.

- Постоянно выходят новые положения, обновления. Кто ж за ними будут следить, когда и без того полно головной боли: поставки, клиенты, платежи?! Естественно, мы можем что-то проморгать. Придите, проверьте, дайте время на устранение, - говорит Виктор Кузькин, директор ЗАО «Электропривод и силовая электроника». - Все вокруг говорят: надо поддерживать инновации, наукоемкий бизнес. А на деле мы только штрафы видим. Миллион с лишним выписали. Я бы лучше эти деньги людям в качестве премий выписал...

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