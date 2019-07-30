2019-07-30T00:33:46+03:00
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Ян РОЗЕНБЕРГ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

Рис.: Ольга КОРДЮКОВА

КОНКРЕТНО

Связи бывают разные. Опасные, беспорядочные, случайные и многие другие. А фидбэк (англ. - feedback) - очень нужное и полезное взаимодействие. Это обратная связь между людьми - между коллегами, между начальником и подчиненным, между заказчиком и клиентом. Это максимально правдивый и точный отклик, полноценная реакция на действие или событие, когда ты, будучи источником, получаешь в ответ информацию, способную рассказать, верно ли тебя поняли и добился ли ты желаемого результата. Уникальность фидбэка в том, что он помогает улучшить любой процесс, главное - правильно его использовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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