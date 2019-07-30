«В этом году количество смертей на отдыхе исчисляется десятками»

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что наши туристы ведут себя на отдыхе в Турции слишком расслаблено:

«Наши граждане перед поездкой на отдых не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья, не следуют рекомендациям врачей. Это касается в первую очередь пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии.

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. В 2019 году из Антальи при содействии страховых компаний и центра медицины катастроф "Защита" при Минздраве России санавиацией были эвакуированы в российские медучреждения восемь тяжелобольных.

Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», - отметил Рогоза в интервью РИА «Новости».

И возразить дипломату здесь нечего. Мы, и вправду, отдыхаем, как в последний раз. Загорать - так в полдень, до кровавых волдырей на коже.

«Подумаешь, прижарило, намажусь йогуртом!» А ведь это самый настоящий ожог, придупреждают врачи. И последствия - не просто шелушащийся нос, а и отравление организма токсинами от поврежденных клеток. Насколько легко справится с этим ваше тело, зависит от многих факторов - общего состояния здоровья, пили ли вы алкоголь на солнышке (как говаривал Аркадий Велюров «А кто не пьет?!») и нашли ли все-таки йогурт для «смягчения последствий». Кстати, лучше бы не нашли: молочный жир создает на коже пленку, мешая охлаждать поврежденные ткани, а под этой пленкой на молочно-кислой диете растут и множатся болезнетворные бактерии, внедряясь через ожоговую рану в измученный явно не нарзаном организм...

Но куда нам думать об этом, «Мы ж на отдыхе!». Услужливый сервис турецких отелей и правда создает иллюзию полнейшей безопасности. Обо всем уже подумали за нас. Поэтому айда по джипам и на горное ралли! Ну и что, что за рулем сидите раз в год? Мы ж в отпуске, надо все попробовать!

И как не сделать эффектное фото на краю горного обрыва?! Ограждение там поставили для слабаков. Классное фото получится, если сесть и свесить ноги над пропастью!

Опять же «олл инклюзив» пленяет доступностью алкоголя. Не все даже трезвенники и язвенники способны удержаться, если бесплатно наливают шампанское уже за завтраком.

А потом начинается «Тагил!», «А слабо Вольдемару нырнуть в фонтан?!» Не слабо, мы все знаем из классики.

Так что десятки смертей на турецких курортах, где в прошлом году отдохнули 4,8 миллиона россиян, а нынче по прогнозам ожидается еще больше - в абсолютных цифрах это кажется не таким уж и большим количеством. Но ведь за каждой из этих историй трагедия. И их явно могло бы быть меньше, будь мы осторожней, внимательнее, нежнее к себе. В общем, если б не русский задор все делать на 146 процентов...