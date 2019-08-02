«Я тебя в ушко, ты меня в спинку»: Настя Каменских в соблазнительном бикини отдыхает в Италии вместе с Потапом

После музыкального фестиваля «Жара» в Баку Потап и Настя Каменских отправились в отпуск: новоиспеченные супруги отдыхают в Италии на острове Сардиния. Путешествие было явно задумано как продолжение медового месяца. В Инстаграме Настя то и дело публикует нежные посты, посвященные мужу, и публично признается ему в любви. Впрочем, не обходится и без фото в бикини: Каменских продемонстрировала шикарные формы в желтом купальнике.

Певица поделилась пляжным снимком, сделанным во время катания на доске. Настя с веслом балансирует на волнах, не забывая при этом соблазнительно выгибать бедра. Артистка рассказала о своем новом увлечении:

- Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! – сообщила звезда. - Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата. В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!

kamenskux Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!

Потап не раз признавался, что у его супруги очень крутой нрав и железная сила воли. Но рядом с мужем Настя, похоже, тает, словно лед. Она то и дело посылает Потапу в Инстаграме нежные фразы: «Мой любимый фотограф», «С моим любимым мужчиной», «Я тебя в ушко, ты меня в спинку».

В одном из последних интервью новоиспеченный муж певицы поделился интимной подробностью их совместного быта. Оказывается, Настя ходит по квартире практически обнаженной. Она любит разгуливать по жилплощади в фартуке на голое тело, стоять в таком виде у плиты и готовить потрясающие блюда. Какие именно – Потап не сообщил. Сама же Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

kamenskux Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку @realpotap

Потап и Настя долго скрывали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе.

- Мы решили остаться друзьями. Ира всегда будет матерью моего сына, близким мне человеком. Это не компромисс, это — дружба, понимание. Мы уже как родные люди, - рассказывал рэпер в интервью.

Потап не решался на свадьбу с Настей, поскольку не был уверен, что сын поймет его. Лишь когда мальчику исполнилось 10 лет, и они поговорили по душам, Потап сделал Каменских предложение руки и сердца.

Поклонники давно подозревали, что Потапа и Настю связывают не только рабочие отношения, и что на самом деле они уже несколько лет вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности – но не вышло. Торжество жених и невеста мечтали устроить в Италии, которую они оба любят. Но не получилось: отец Насти – пожилой человек, и он бы не перенес авиаперелет. Поэтому артисты решили устроить бракосочетание 23 мая в Киеве и отметить его в одном из ресторанов в столице Украины. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги. Невеста была в роскошном кружевном платье с белой фатой, жених - в белом костюме. На торжество артисты потратили около 7 миллионов рублей.