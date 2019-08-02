Синенький он был

Берем два изрядных баклажана (ну ладно, синеньких, так роднее), протыкаем вилкой в нескольких местах и закладываем в духовку. На даче я, конечно, мангал бы под такое дело развел, а в городе какой мангал? 200 градусов, минут по 20 с каждой стороны. Хотя тут не только на время смотреть нужно, а и на сами баклажаны: превратились из юных лоснящихся красавцев в вялых старцев с темной морщинистой кожей - вынимаем и даем остыть.

Остывают долго, нехотя. А мы тем временем обжарим на растительном масле мелко нарубленную среднюю луковицу и 3 - 4 дольки чеснока. Обжарили - отложили в сторонку.

Дальше в рецепте, подсмотренном на сайте bonappetit.com, появляется неожиданный элемент - соус агродольче. В переводе с итальянского - кисло-сладкий. Не пугайтесь, делается просто: две столовые ложки жидкого меда смешиваем с четырьмя столовыми ложками винного уксуса - для наших целей хватит.

Синенькие (теперь уже скорее серо-коричневенькие) остыли, разрезаем их пополам, ложкой вынимаем мякоть (а там должна быть именно мякоть), измельчаем ножом. Усердствовать не надо, пусть маленькие кусочки все же будут.

Остается соединить: баклажаны, луково-чесночную зажарку, кисло-сладкий соус и четверть стакана густого йогурта (греческий будет в самый раз). Соль, хлопья сушеного красного перца. В рецепте еще был измельченный базилик, но я решил заменить мятой - для усиления восточных мотивов (марокканскими рецептами навеяло).

Выложили в красивую плошку, украсили листиками мяты, посыпали кунжутом, сбрызнули оливковым маслом. Съели, на хлеб да на питу намазывая.

Вот и вся история.