Польша отменила подоходный налог для молодёжи

Вести с берегов Вислы уже давно напоминают хронику соревнований по русофобии. То памятник советскому Воину-освободителю разрушат, то на предстоящую годовщину начала Второй мировой пригласят не Россию, а бывшего агрессора — Германию.

Но на сей раз Варшава сделала неожиданный ход — и для многих весьма приятный. С 1 августа в Речи Посполитой (самоназвание Польши — ред.) отменяется подоходный налог для молодёжи до 26 лет. Впрочем, и зарабатывают юноши и девушки обычно меньше, чем зрелые квалифицированные рабочие. «Комсомолка» выяснила у экспертов, чем же вызвано такое решение Западного соседа: заботой о подрастающем поколении — или голой политикой?

ПАНЫ И ПАНИ НЕ ГОЛОСУЮТ? ИСПРАВИМ!

— В любой стране молодёжь на выборы идёт неохотно, а если и поддерживает — то левых или правых популистов за яркую риторику. Идею снизить налоги для этой возрастной категории премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продвигал перед выборами в Европарламент (ЕП) в мае нынешнего года, — рассказывает политолог Михаил Фрибен. — Результат: на предыдущих выборах в ЕП-2014 явка в Польше составила 23,8%, а сейчас повысилась почти вдвое, до 45,6%. И правящая партия «Право и справедливость» (где состоит и Моравецкий) получила на треть больше мест в ЕП, чем раньше. Разумеется, не из-за одной только молодёжной явки (у Евросоюза в принципе сейчас много проблем, на что реагируют избиратель), но такой «популистский разворот» Варшавы, конечно, вызывает симпатии электората.

Самое смешное, что, удачно выступив на выборах, Моравецкий своё обещание…выполнил. Теперь студенты и студентки освобождены от «подоходки», если получают меньше 1500 евро в месяц. Так в чём же подвох?

ОСТАНОВИТЬ БЕГСТВО НА ЗАПАД

— В Польше подоходный налог дифференцирован: малоимущие его не платят; люди со скромными доходами до недавнего времени отстёгивали 18%; с большими — 32%. То есть нельзя сказать, что фискальное бремя для только начинающих карьеру юных варшавян было непосильно, — говорит кандидат политических наук Владимир Блинов. — Проблема в другом. Речь Посполитая в ЕС уже 15 лет, и с тех пор порядка двух миллионов поляков, в основном молодых, переехало на Запад. В Берлине или Брюсселе они видят больше перспектив, чем в Познани или Кракове. В итоге прирост населения Польши в отдельные годы отрицательный, в другие — околонулевой. Так что налоговый пряник — это, прежде всего, попытка правящей партии громко заявить о решении проблемы бегства умов на Запад, нежели реальный способ что-то изменить.

Имеется ещё один интересный фактор — соседняя Украина.

— Сейчас вторая по численности этническая группа в Польше — украинские гастарбайтеры, — объясняет Михаил Фрибен. — Большинство из них работает нелегально, возникает поток «чёрных» денег. Государству это не выгодно — вот оно и стимулирует молодых «заробитчан» выходить из тени такими налоговыми льготами. До Второй мировой Западная Украина была частью Речи Посполитой, и выходцы оттуда достаточно легко могут получить легальный статус в республике, если готовы признать свою польскую идентичность и отказаться от бандеровщины.

«ПОДОХОДКИ» НЕ БУДЕТ… И ПЕНСИЙ ТОЖЕ?

Впрочем, есть и более неожиданная точка зрения. Если государство уходит из одной области (сбор податей), то оно может перестать присутствовать и в других — например, социальном обеспечении, которое финансируется из тех же налогов.

— Льгота коснётся двух миллионов поляков, сделает молодёжь более привлекательной для работодателей, которые обычно предпочитают не брать с сотрудников без опыта, — подчёркивает доктор экономических наук, профессор-исследователь Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутск) Туяра Гаврильева. — Что в русле нынешних тенденций: во всём мире говорят о смягчении неравенства и социальной справедливости.

Однако давайте подумаем глобально: во что выльется этот небольшой почин через десятилетия, когда нынешние молодые поляки (и сверстники по всей Европе) будут выходить на покой? — продолжает Гаврильева. — К тому моменту, если демографические тенденции не изменятся, люди старше 50 лет будут составлять большинство населения ЕС. Из каких ресурсов платить им социальное обеспечение? Поэтому мои собеседники в Европе относятся к нынешней «молодёжной льготе» скептически: налоги отменят… а в месте с ними — в недалёком будущем — возможно, и пенсии. Или заменят другими механизмами — например, государство будет стимулировать граждан самих откладывать средства на старость в течение всей жизни. По ещё более интересной теории, всё соцобеспечение вообще упразднят, а вместо него будет так называемый безусловный базовый доход — некая сумма от государства «на жизнь» для каждого гражданина.

Но всё это — дело неблизкое. Сейчас же, подчёркивают эксперты, отчисления молодёжи занимают в общем объёме налоговых сборов весьма небольшую долю, и удастся ли остановить отток польских панов и панночек на Запад — будет видно лишь через пару лет. А какой урок из «варшавского почина» можем извлечь мы?

— На мой взгляд, в России подобный «налоговый манёвр» вряд ли сможет на что-то повлиять. У нас отчисления с зарплат составляют порядка трети даже без учёта подоходного налога, распространены серые схемы, когда з/п выдаётся в конверте, — подводит итог Владимир Блинов. — Думаю, молодых людей можно и нужно поддерживать иными способами. Предоставлять им льготную ипотеку. Восстанавливать (в мягких формах) советскую практику распределения, когда выпускник университета, отучившийся за госсчёт, отправляется в слаборазвитый регион, получает там жильё и работу по специальности и применяет полученные знания на практике.