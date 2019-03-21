На годовщину начала Второй мировой Польша пригласила Германию вместо России

1 сентября мир отметит скорбную дату: 80-летие самого кровавого конфликта в истории человечества. Подготовка к траурным мероприятиям в польском Гданьске (где раздались первые залпы Второй мировой) ведётся уже сейчас. Однако пригласить ключевого участника антигитлеровской коалиции — Россию, официальная Варшава… забыла. Зато позвала делегацию из Берлина. Хотя Германия, собственно, и выступила агрессором в 1939-м.

— Траурные мероприятия пройдут в кругу только тех государств, с которыми Польша ныне работает на благо мира и против нарушения международного права. Такие поступки были характерны для агрессоров в 1939 году и остаются большой угрозой и сегодня, — объясняет глава канцелярии президента Польши — Кшиштоф Щерский (намекая на пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое Польша вместе с прочими странами Запада не признаёт).

А вот специалисты по Второй мировой обвиняют Варшаву в лицемерии:

— В том, что произошло 1 сентября 1939, нашей западной соседке следует винить прежде всего себя, — сказал «КП» кандидат исторических наук, эксперт по военной истории XX века Дмитрий Суржик. — Так, ещё 26 января 1934 года Третий Рейх заключил первый пакт о ненападении с другой державой, которой оказалась… Польша. После этого между нацистским Берлином и Варшавой пять лет продолжался медовый месяц. В 1937-38 годах собирались даже две польско-немецких конференции учителей истории (видимо, чтобы продвигать совместный «правильный» взгляд на события). В Третьем Рейхе с помпой издавались мемуары отца-основателя тогдашней Речи Посполитой — Юзефа Пилсудского. Наконец, весной 1938 года Польша приняла участие в агрессии нацистов против Чехословакии, оккупировав её Тешинскую область. Если Варшаве кому и предъявлять претензии, то ей стоит обратиться к Лондону и Парижу: осенью 1939 года прежние обещания двух мощнейших держав «защитить союзника в случае агрессии Германии» остались лишь словами. А не приглашать на годовщину начала Второй мировой Россию — откровенное хамство. Именно наша страна освободила Польшу от нацистской неволи в 1944-45 годах, а при послевоенном разделе мира обеспечила ей новую западную границу за счёт бывших немецких территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»

В министерстве иностранных дел России «с недоумением» восприняли планы властей Польши провести в сентябре мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны без участия представителей Москвы (подробности)

Польша ответила на заявление МИД России

В Варшаве ответили на заявление МИД России по поводу решения провести мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны без участия представителей Москвы (подробности)