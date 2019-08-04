Сергей Собянин: Организаторам незаконных акций в Москве нужно было втянуть граждан в беспорядки

Организаторы незаконных митингов в Москве намеревались втянуть участников акций в беспорядки. Как передает ТАСС, такую позицию мэра столицы Сергея Собянина, озвученную им ранее в интервью ТВЦ, телеканал "Россия-1" включил в воскресенье в свою программу "Неделя в городе", содержащую сюжет о состоявшихся несогласованных акциях.

В среду глава региона прокомментировал ТВЦ несанкционированный митинг 27 июля и рассказал о реальных намерениях организаторов подобных акции.

"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - заявил он. "Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают", - подчеркнул Собянин.

"Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей", - пояснил он.