2019-08-04T13:03:28+03:00
Политика

Сергей Собянин: Организаторам незаконных акций в Москве нужно было втянуть граждан в беспорядки

Многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, сообщил мэр Москвы
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Организаторы незаконных митингов в Москве намеревались втянуть участников акций в беспорядки. Как передает ТАСС, такую позицию мэра столицы Сергея Собянина, озвученную им ранее в интервью ТВЦ, телеканал "Россия-1" включил в воскресенье в свою программу "Неделя в городе", содержащую сюжет о состоявшихся несогласованных акциях.

В среду глава региона прокомментировал ТВЦ несанкционированный митинг 27 июля и рассказал о реальных намерениях организаторов подобных акции.

"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - заявил он. "Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают", - подчеркнул Собянин.

"Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей", - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин - Игорю Бабушкину: Если будет нужна дополнительная поддержка, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу
Через неделю после публикации интервью в «Комсомольской правде» врио губернатора Астраханской области отправился на доклад к президенту России
Новости 24
Новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко
Собянин: организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки
Умер Николай Кардашев - астрофизик, руководивший проектом "Радиоастрон"
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе
В аэропорту Сан-Франциско полностью запретили пластиковые бутылки
Стрельба в Дейтоне, Огайо: погибли 10 человек, 24 получили ранения
Французский инженер пересек Ла-Манш на летающей доске
Убийца 20 человек в супермаркете Техаса опубликовал манифест
В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие
Названы регионы с наибольшим числом алкогольно-зависимых пациентов
Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР
Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"
Мальта разрешила высадиться на берег 40 мигрантам с судна Alan Kurdi
США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе
Климкин считает, что половина украинцев сбежит из страны за рубеж
В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от ЧС
Американский National Interest оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе
В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал