Маревен – 20 лет верны вкусу

Секреты приготовления» от бренд-шефа компании Алексея Черкасова.

Мероприятие прошло в рамках 20-летия бренда «Роллтон». Для приготовления равиоли и свекольных тальятелли команда начинающих кулинаров получила от бренд-шефа рецепты теста, начинки и соусов. Работа закипела – одни месили тесто, другие готовили начинку и соус.

Бренд-шеф ни на минуту не упускал процесс из вида и уделял внимание каждому ученику – помогал, давал рекомендации, делился кулинарными хитростями и секретами.

После того, как тесто было готово, нашим участникам и самому тесту дали немного отдохнуть. Далее последовал не менее ответственный этап – раскатка теста. А вы знали, что через раскатку тесто нужно пропустить 48 раз?

А если поменять насадку, то можно очень удобно и быстро нарезать тесто для тальятелли. Когда всё готово, наступает очередь сервировки блюда, ведь аппетитная подача – это целое искусство!

По окончании мастер-класса участники во главе с шеф-поваром с удовольствием продегустировали результаты своего труда. Блюда получились отменными!

Маревен в России

«Маревен Фуд Сэнтрал» – один из ключевых игроков рынка продуктов питания в России. В этом году и Компании, и легендарному бренду «Роллтон» исполняется 20 лет.

«Маревен Фуд Сэнтрал» производит продукцию под такими известными брендами, как «Роллтон», «BIGBON», «Петра», а также профессиональный кулинарный бренд для ресторанов «Mareven Professional Food». На протяжении последних трёх лет продукция производства Маревен занимает первое место в России в категориях «лапша быстрого приготовления», «картофельное пюре быстрого приготовления» и «бульоны» (в тоннаже). Вся продукция соответствует высоким стандартам менеджмента качества ISO 9001 и FSSC 22000.

#20летРоллтон

«Роллтон» – бренд с 20-летней историей. Это эталон вкуса, которому потребители доверяют. Наш мир меняется, но неизменными остаются 24 часа в сутках, и хочется всё успеть. Готовить дома макаронные изделия самим – достаточно трудозатратно (это вы могли почувствовать лично на кулинарном мастер-классе!), либо требует наличия дорогостоящего профессионального оборудования (тестомес, раскатка).

Маревен предлагает хорошее и выгодное решение: качественные, вкусные и полноценные продукты питания, которые удобно приготовить, получить больше свободного времени и посвятить его тому, что нравится: хобби, путешествиям, общению с друзьями.

Наше преимущество неизменно: это оптимальное соотношение цена/качество. Поверьте, производить хорошую, качественную продукцию с демократичной ценой – это очень непростая задача.