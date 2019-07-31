2019-07-31T21:20:07+03:00
Общество

«Победа» первой среди российских авиакомпаний перевезла миллион пассажиров за месяц на 30 самолетах

Юбилейный пассажир вылетел из Москвы в Казань рейсом DP283
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
«Победа» первой среди российских авиакомпаний перевезла миллион пассажиров за месяц на 30 самолетах«Победа» первой среди российских авиакомпаний перевезла миллион пассажиров за месяц на 30 самолетахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

«Победа» стала первой среди российских авиакомпаний, которая всего на 30 самолетах перевезла за месяц 1 млн. человек. Вечером 31 июля в Казани юбилейного пассажира Надежду встретили и вручили ей памятные подарки генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков и генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

Спрос на рейсы «Победы» растет: с начала года она перевезла больше 5 млн. пассажиров. В прошлом году 5-миллионный пассажир вошел на борт «Победы» только в конце сентября. Тот факт, что низкобюджетный перевозчик в июле перевез 1 млн. человек тридцатью самолетами, свидетельствует и о высокой загрузке его рейсов. В июле она составила 96,7%, при этом на большинстве популярных направлений свободных мест и вовсе не было.

Британское издание Airline Business отметило рекордный темп роста перевозок «Победы» в 2018 году: увеличить за год пассажиропоток больше, чем в полтора раза (на 56,8%) еще никому не удавалось. Кстати, это же издание назвало «Победу» и мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки.

При этом на российском рынке «Победа» остается ценовым лидером: она предлагает самые низкие цены. СПРАВКА В парке «Победы» - 30 самолетов Boeing 737-800, полученных напрямую с завода. Средний возраст лайнеров - 2,3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
Михаил Ефремов прокомментировал арест коллеги за ролик с пьяным гаишником
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Совбез ООН проведет 1 августа экстренную встречу по ракетным испытаниям КНДР
Бари Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»
МЧС: угрозы населенным пунктам в Сибири из-за пожаров нет
В Белом доме назвали конструктивными торговые переговоры с Китаем
Мультсериал «Маша и Медведь» сделал рекорд в 4 млрд просмотров на YouTube
Минприроды РФ предлагает выделить из резервного фонда правительства до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
Последний день июля стал самым холодным за месяц
Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока - 2"
Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения автомобильных номеров
Президент подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
Грузинский лари обновил новый антирекорд
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской карты
В Госдуме предложили запретить аренду лесов иностранными компаниями
Столтенберг заявил о готовности НАТО к миру без ДРСМД
В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае
ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве
Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах