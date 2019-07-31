«Победа» первой среди российских авиакомпаний перевезла миллион пассажиров за месяц на 30 самолетах

«Победа» стала первой среди российских авиакомпаний, которая всего на 30 самолетах перевезла за месяц 1 млн. человек. Вечером 31 июля в Казани юбилейного пассажира Надежду встретили и вручили ей памятные подарки генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков и генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

Спрос на рейсы «Победы» растет: с начала года она перевезла больше 5 млн. пассажиров. В прошлом году 5-миллионный пассажир вошел на борт «Победы» только в конце сентября. Тот факт, что низкобюджетный перевозчик в июле перевез 1 млн. человек тридцатью самолетами, свидетельствует и о высокой загрузке его рейсов. В июле она составила 96,7%, при этом на большинстве популярных направлений свободных мест и вовсе не было.

Британское издание Airline Business отметило рекордный темп роста перевозок «Победы» в 2018 году: увеличить за год пассажиропоток больше, чем в полтора раза (на 56,8%) еще никому не удавалось. Кстати, это же издание назвало «Победу» и мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки.

При этом на российском рынке «Победа» остается ценовым лидером: она предлагает самые низкие цены. СПРАВКА В парке «Победы» - 30 самолетов Boeing 737-800, полученных напрямую с завода. Средний возраст лайнеров - 2,3 года.