Млечный путь становится кривым сразу за Солнечной системой

Новейшее трехмерное изображение Млечного пути — галактики, внутри которой находится Солнечная система - «синтезировали» ученые из Польши (Astronomical Observatory, University of Warsaw), США (Department of Astronomy, Ohio State University) и Великобритании (Department of Physics, University of Warwick). Взглянули на эту 3D-карту и увидели, что галактика наша не совсем такая, какой ее принято было представлять. Да, она спиральная, состоящая из 4 главных рукавов. Но диск Млечного пути, который считали плоским и более-менее ровным, оказался кривым и разной толщины. Особенно сильно загнуты его края. Со стороны диск похож на гигантскую букву S. Соседняя галактика — Туманность Андромеды — почему-то не такая. Нам со стороны видно, что она-то как раз ровная и плоская.

Занятно, но если "отмерять" от центра диска Млечного пути, то искривляться он начинает как раз с того места, где расположена Солнечная система.

Создавать трехмерную карту Млечного пути ученые смогли благодаря цефеидам — удивительным звездам, которых называют маяками Вселенной.

Цефеиды - гиганты и сверхгиганты. Светят гораздо ярче Солнца — в сотни, а то и в тысячи раз ярче. С Земли различимы на невообразимом расстоянии - до 60 миллионов световых лет.

Цефеиды ко всему прочему еще и пульсируют, весьма сильно меняя свой блеск. Проще говоря, они мигают с разной периодичностью

Астрономы-картографы отследили 2400 цефеид, предельно точно определив расстояние до них. Расположение цефеиды и отобразило истинную форму Млечного пути, раскинувшегося, по последним данным, на 150 тысяч световых лет. Подробнее о ней в журнале Science.

Ранее, на том, что форма Млечного пути S-образная, настаивали австралийские и китайские ученые, которые проследили за 1339 цефеидами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Млечный путь еще и тормозить начал

Если верить результатам исследований, которые были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Supplement, то Солнечная система движется все медленнее и медленнее. За последние 15 лет, ее скорость в межзвездном пространстве снизилась более чем на 10 процентов - с 26,3 километров в секунду до 22, 8. К таким выводам пришли ученые большого интернационального коллектива, сравнивая данные, полученные со спутников.

Изменилось и направление движения. В 1993 году приборы, установленные на аппарате "Улисс" (Ulysses), показали: мы летели по Вселенной как бы из точки с эклиптическими координатами 75,2 градуса Северной широты и 5,2 градуса Западной долготы. Теперь же «радиант» сместился к 79,2 градусам Северной широты при той же долготе. Такие данные передал спутник IBEX (Interstellar Boundary Explorer).

В чем тут дело, ученые пока не знают. И не понимают, к добру ли это замедление движения Солнца в межзвездной среде. Возможно, тормозит сама спираль Млечного пути, вращающаяся вокруг галактического центра. И не исключено, что феномен как-то связан с нынешним открытием — с обнаруженным искривлением галактического диска.

Ученые создали 3D-карту которая продемонстрировала, как наша галактика выглядит на самом деле.An S-Like structure in the Milky Way s warped stellar disk has been revealed in a new three dimension map. -- 3D Map Best Yet: https://www.space.com/milky-way-3d-map-warped-shape.html Credit: OGLE / University of Warsaw, Press Office / M. Kazmierczak / S. Brunier / Y. Beletsky