Дайвер выжил после того как попал в пасть киту

Невероятная история случилась с 51-летним защитником морской среды из ЮАР. Райнера Шимпфа во время исследований в открытом океане заглотил кит - полосатик Брайда. Точно библейского Иону!

Эта история произошла в июле, когда Шимпф вместе с группой ученых изучал популяцию сардин у побережья южноафриканского города Порт-Элизабет. Исследователи плавали в открытом море, ныряли и вели съемку.

- Неожиданно откуда-то с глубины появился кит Брайда, стремительно заглатывающий все на пути, - вспоминает Шимпф.

Тут он, в общем, просто нагнетает страху: полосатик Брайда - один из самых дружелюбных млекопитающих в океане. Но в тот момент было не до шуток.

- Я почувствовал давление вокруг талии и сразу понял, что произошло. Кит случайно заглотнул меня вместе со своей основной пищей - сардинами, - продолжает Шимпф. - В следующее мгновение резко все стемнело и что-то сдавило мне бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам.

Испытание длилось всего несколько секунд (не три ночи, которые Иона провел в животе у обитателя вод, как в библейской истории).

- Кит довольно быстро понял, что ошибся, открыл пасть, выпустив меня на свободу. Меня вымыло из его глотки с тонной воды, - добавил мужчина.

Никаких повреждений Шимпф не получил, даже его камера не пострадала.

- Этот вид китов проглотить человека не может. Ему не позволит это сделать его анатомическое строение, - пояснил «КП» научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Институт океанологии РАН Александр Агафонов. - Некоторые киты питаются планктоном, другие - мелкой рыбой, например, сардинами. Кит заглатывает воду со всем, что там находится. Затем вода начинает продавливаться через китовый ус (роговые пластины). Все съедобное оседает на усе - так происходит фильтрация. А дальше он делает глотательное движение и пища поступает в глотку. Но она узкая, через нее могут проскочить только мелкие объекты - не человек. Поэтому кит, почувствовав, что заглотил не то, выплюнул дайвера обратно. Пострадать от попадания в пасть киту практически невозможно. У него зубов нет, а сама пасть - как комната, обитая подушками, ткани очень мягкие. Отсюда и счастливый исход истории.