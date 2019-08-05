Взгляд с 6-го этажа

Каждый раз отправляясь в командировку в «горячую точку» (а их за 20 лет я посетил более десятка), я осознаю, что риск - это часть моей профессии. Мне никогда не придет в голову жаловаться на минометный обстрел, снайперский огонь или тяжелые бытовые условия. Эти стенания выглядели бы довольно глупо - а на фига ты туда едешь, если все так плохо.

Также нелепо выглядят и жалобы оппозиции на душные автозаки (в которых, впрочем, получаются очень веселые селфи) и жесткость полиции. Каждый раз, когда ты идешь на несанкционированое сборище, ты должен осознавать, что в твоем резюме может запросто появиться запись об административном аресте (в лучшем случае), а на твоем теле - пара синяков. «Я просто проходил мимо, я всего лишь гулял», - это лукавство, говорящее о том, что ты не очень понимаешь, за что пришел митинговать. И вырываясь из «цепких лап» силовиков, ты уже расписываешься, как минимум, в сопротивлении сотрудникам полиции. Весь вопрос лишь в адекватности, причем - обеих сторон.

Что мы запомним о субботних митингах в Москве? Может быть кто-то ясно и четко донес свои требования? Сформулировал предложения по улучшению избирательного законодательства? Доказал легитимность всех забракованных подписей?

Нет. С одной стороны мы запомним слезоточивый газ, булыжники, изъятые «травматы» с ножами и «Мусора - позор России». А с другой - омоновец, без видимой причины лупящий по ногам лежачего человека дубинкой. И можно сколько угодно показывать, как десятки его коллег под градом матов и оскорблений вполне корректно и достойно, как на свидании, провожали задержанных до автозаков. Но о них будут судить по той жестокой картинке, на которой дубина охаживает лежачего.

А на другой чаше весов - «сетевой Рэмбо», призывающий убивать детей росгвардейцев. И ведь никто из соратников по протесту его даже не пожурил. В лучшем случае - отмолчались. Но нашлись и те, кто поддержал. И по нему судят обо всей оппозиции, которая не может или не хочет самоочищаться.

Увидел протестующий в толпе руку с бутылкой в замахе - схватил за запястье: «Не сметь!» Подошел вечером омоновец в раздевалке к сослуживцу: «Братан, что-то ты пережестил, может в отпуск?»

Адекватность должна быть обоюдной, потому что жестокость порождает только жестокость. Но против неадеватов жесткость никто не отменял. И если ты идешь в локтевой сцепке на ОМОН, не жалуйся, что попал под дубинку.

Максим Шевченко - о протестах в Москве: Тяжело назвать человеком полицейского, избивающего дубинкой лежащего на земле парня 00:00 00:00

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