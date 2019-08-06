Греция, где поет русская душа

В прошлом году около 900 тысяч российских туристов посетили Грецию. В этом самолеты также забиты полностью, свободных мест практически нет. И это не удивительно - где, как не в Греции, развернуться русской душе. Ведь греки нам очень близки по мироощущению.

Большинство наших отдыхающих отправляется прямиком на греческие острова: Крит, Родос, Минос и т. д. Но настоящий греческий дух, по-моему, можно почувствовать только на материковой части. За полной перезагрузкой и релаксом правильнее отправляться на полуостров Халкидики. И вот почему.

1. Транспортная доступность.

Из аэропорта Салоники до первого из трех «пальцев» Халкидики, региона Кассандра, всего час езды. До более тихого и «зеленого» региона Ситония - максимум два часа. Где бы вы ни поселились, всегда можно сесть на автобус и поехать осматривать окрестности. Или взять напрокат авто и прокатиться по всему побережью, останавливаясь прямо на берегу живописнейших бухточек - купаться можно всюду. Тогда как остров - это все-таки остров.

2. Чистейшие пляжи.

Протяженность береговой линии полуострова Халкидики - свыше 550 км. И каждый сможет найти для себя место для отдыха и восполнения сил. Есть пляжи оживленные, тусовочные, с дискотеками и ресторанами на берегу. Есть уединенные, иногда всего на пару шезлонгов, прикрытые от чужих глаз выступами скал. Есть каменистые с прозрачнейшей, незаметной глазу водой. Смотришь вниз - и видно каждый сантиметр дна и рыбок, как будто воды и нет. Есть пляжи с золотистым песком, оставляющим в воде не муть, а шлейф блистающих искорок кварца. Есть пологие, комфортные для детей - они могут там резвиться часами, ведь температура воды в конце июля в таких бухточках доходит до 30 градусов. А есть такие заводи, где глубина набирается быстро - больше подходит для тех, кто предпочитает долгие заплывы и погружения.

Песчаные пляжи с пологим дном отлично подходят для семейного отдыха.

90 пляжей полуострова Халкидики имеют Голубой флаг ЮНЕСКО - этим знаком отмечаются исключительные по чистоте и безопасности территории. Есть такие флага на пляжах отелей Miraggio Thermal Spa Resort (Кассандра), Anthemus sea beach hotel & Spa (Ситония) и др.

А если захочется какого-то сверхэксклюзива, можно отправиться в путешествие по малым греческим островам на яхте. Вы пройдете мимо самых живописных бухт, и почти в любом месте можно будет бросить якорь, вдоволь поплавать и позагорать.

В любой момент можно арендовать яхту и отправиться плавать и загорать в самые уединенные бухты заливаФото: Оксана КАЛЬНИНА

3. Великолепная еда.

Греческая кухня близка и понятна нам: сочная ароматная зелень, спелые сладкие томаты, кабачки-баклажаны, дыни, персики, арбузы - все произрастает и достигает зрелости прямо здесь, овощи не везут за тридевять земель полузрелыми. Поэтому ароматней и вкуснее что-то сложно придумать!

Еда на Халкидиках потрясающе свежая и вкусная.Фото: Оксана КАЛЬНИНА

А что уж говорить о свежайших морепродуктах, только что выловленной рыбе, мидиях - их подают в ресторанах, готовят на завтраки и ужины в отелях. А если вы остановитесь в аппартаментах или на вилле, сможете покупать себе свежий улов прямо на базарчиках - и готовить самостоятельно.

В отличие от многих других приморских регионов, в Греции любят и умеют готовить и мясо. И качество его здесь удовлетворит самых взыскательных гурманов.

В Халкидики не так много отелей, работающих по системе «все включено». Обычно здесь предлагают полупансион. Специально для того, чтобы туристы не были привязаны в плане питания к шефу отеля. На обед всегда можно выбраться в ресторанчик по соседству. И как бы скромно он не выглядел, качество блюд наверняка вас удивит.

Например, Trizony Fish Restorant в Кассандре с виду - скоромный деревенский ресторанчик. Каменные стены, дощатые навесы. Часть столиков - прямо под деревьями. Всюду сушится ароматный тимьян, базилик. А готовят так, что блюда не стыдно подать и на самом высоком приеме! Хозяйка заведения - почтенная Елена - в восторге от русской культуры, балета, обожает Чехова - особенно «Дядю Ваню».

Да взять почти любую таверну: с виду обычно - крайне скромно. Многие посетители заворачивают сюда прямо с пляжа, едва накинув парео. Но кухня - выше всяких похвал!

31 августа - 1 сентября на полуострове пройдет большой гастрономический фестиваль. Лучшие шеф-повара будут готовить сами и в коллаборации друг с другом, проводить мастер-классы и дегустации. Вот это будет пир!

4. Богатая история.

Какими бы великолепными не были пляжи, но полеживая в шезлонге, страну не узнаешь. Спустя несколько дней безудержного загара всегда хочется погрузиться в какую-нибудь экскурсию. И здесь достопримечательности не нужно придумывать натужно. В Греции, колыбели европейской цивилизации, посмотреть есть что. Здесь каждый камень дышит историей. Город Салоники, основанный в 315 году до н.э., - северная столица страны - сохранил до наших множество памятников. Например, Белая башня была построена в Х веке. В городе множество музеем - Археологический, Византийской культуры, Военный и т. п.

Развалины храма Зевса обнаружили недавно при строительстве гостиницы. Теперь здесь музей.Фото: Оксана КАЛЬНИНА

На побережье региона Кассандра в небольшом городке Неа-Фокеа возвышается сторожевая башня, датируемая 1407 годом. Она стоит на уступе прямо над синей гладью моря, в окружении сосен. Вид отсюда настолько потрясающий, что местечко стало популярным для заключения браков - в том числе сюда едут пары из России. Здесь, в романтической обстановке проходит торжественная церемония регистрации. А дальше молодожены в окружении гостей перемещаются в один из небольших ресторанчиков неподалеку. Многие бутик-отели на побережье специализируются именно на проведении таких торжеств: свадеб, юбилеев, помолвок, девичников. Потрясающие впечатления от праздника и красочные фото гарантированы.

На этом утесе в небольшом городке Неа-Фокеа полюбили регистрировать браки туристы из России. Вид со скалы с древней башней открывается восхитительный.Фото: Оксана КАЛЬНИНА

Курорт Калифея на Кассандре - самое популярное тусовочное место Халкидиков. Жизнь здесь кипит и днем и ночью. Дискотеки на пляже, крутые вечеринки. И тут же - развалины дневнейшего, датированного 3 - 2 веками до н.э. храма Зевса-Амона. На эти остатки древнейшей цивилизации не так давно наткнулись строители при расчистке места для отеля. Теперь здесь общедоступный музей.

5. Люди.

Это, несомненно, один из важнейших туристических ресурсов Греции. Доброжелательные, позитивные, с широкой душой - они очень близки нам эмоционально. С греками можно часами болтать, как будто вы знакомы всю жизнь. Они всегда помогут, подскажут, проводят, поддержат, сделают комплимент ребенку.

Греки - такие же, как мы. Только, что называется, на позитиве. Не так давно здесь случилось невиданное - по побережью в разгар сезона пронесся шторм. Поломал деревья, свалил в кучу шезлонги на пляжах. Пронесся в одно мгновенье, оставив после себя разбитую черепицу на крышах и вывернутые пляжные зонтики. Другие бы еще долго отходили от последствий катаклизма. Но греки невозмутимо расставили лежаки, поправили зонты - и зажили опять, как ни в чем не бывало. Многие туристы вообще не почувствовали разгула стихии. Пляжи по-прежнему полны отдыхающими, а гладь моря все так же спокойна.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

www.visit-halkidiki.gr - календарь фестивалей, выставок; важная информация для туристов о больницах, полиции, трансферах из аэропорта; прогноз погоды по месяцам и т. п.

www.visitkassandra.com - сайт о достопримечательностях региона Кассандра. Что посмотреть, как добраться.

https://greeksummersaling.gr - организация круизов на яхтах в Ситонии.