2019-08-05T18:55:54+03:00
Телевизор

Как Киркоров и Басков переносят "Жару"?

Об этом мы узнаем, посмотрев телеверсию гала-концерта, посвященного открытию фестиваля "Жара", который недавно завершился в Баку
Глеб ГУБАРЕВ
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Яркая кепка помогла Филиппу Бедросовичу избежать теплового удараЯркая кепка помогла Филиппу Бедросовичу избежать теплового удараФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Если, допустим, в противоречивой Москве лето может быть совсем не летним, а скорее осенне-зимним, то на фестивале "Жара" обычно все соответствует названию. И речь, кстати, не только о погоде, хотя в Баку, где традиционно проходит этот музыкальный форум, в разгар лета, прямо скажем, крайне редко заглядывает скандинавская прохлада.

Жарко еще и на сцене, где выступают, как сказала бы героиня фильма "Интердевочка", лучшие люди нашего профсоюза - Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Burito, Ани Лорак, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Artik & Asti, Эмин и Сергей Лазарев. Именно эти артисты приняли участие в недавнем гала-концерте, посвященному открытию фестиваля. Зрителей ждет видеоверсию шоу, ведущей которого стала Яна Чурикова.

Первый канал, Международный музыкальный фестиваль «Жара», 9 августа, 21:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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