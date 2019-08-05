Как Киркоров и Басков переносят "Жару"?

Если, допустим, в противоречивой Москве лето может быть совсем не летним, а скорее осенне-зимним, то на фестивале "Жара" обычно все соответствует названию. И речь, кстати, не только о погоде, хотя в Баку, где традиционно проходит этот музыкальный форум, в разгар лета, прямо скажем, крайне редко заглядывает скандинавская прохлада.

Жарко еще и на сцене, где выступают, как сказала бы героиня фильма "Интердевочка", лучшие люди нашего профсоюза - Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Burito, Ани Лорак, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Artik & Asti, Эмин и Сергей Лазарев. Именно эти артисты приняли участие в недавнем гала-концерте, посвященному открытию фестиваля. Зрителей ждет видеоверсию шоу, ведущей которого стала Яна Чурикова.

Первый канал, Международный музыкальный фестиваль «Жара», 9 августа, 21:30