Миллион рублей за рабочий день: бешеные гонорары главных звезд страны в инстаграме

Поклонники звезд обсуждают свежий рейтинг Forbes, в котором подсчитали сколько стоит одна коммерческая публикация артистов в инстаграме. Гонорары - солидные. Узнаваемость и накопленная популярность звезды дает хорошие дивиденды, в том числе и в виде рекламы в социальных сетях. На первый взгляд: разве могут коммерческие публикации в блогах звезд соперничать с крупным рекламным контрактом, допустим стоимостью 20 или 30 миллионов рублей. Но, снявшись в рекламе, которую потом могут целый год крутить по ТВ, артист получает разовую выплату. А доход в инстаграме может приносить по миллиону рублей чуть ли не каждую неделю - с такой периодичностью появляются свежие публикации в инстаграммах топовых представителей шоу-бизнеса. Но нашим далеко до заграничных коллег: у них гонорары - по $1 миллиону. Сравниваем: заработки в инстаграмах наших и зарубежных знаменитостей.

Опять Бузова!

Ольга Бузова - самый популярный блогер в российском инстаграме. У певицы и ведущей «Дома-2» 16 миллионов 300 тысяч подписчиков. В «накрутках» Бузову уже не обвинишь. Во-первых, в инстаграме утверждают - ежедневно специальные программы отслеживают и ликвидируют фальшивые аккаунты. Во-вторых, популярность Бузовой среди ее аудитории вроде бы и не нуждается в «ботах». В-третьих, можно посмотреть статистику охвата аудитории.

По данным Brand Analytics (онлайн-система мониторинга и анализа бренда в СМИ и социальных медиа) Ольга Бузова в нашем инстаграме лидер по объему и вовлеченности аудитории. По данным за июль объем ее аудитории - 16 млн. 200 тыс. человек. А вовлеченность за май: 24 млн. 100 тыс. - этот показатель измеряет сумму пользовательских реакций (лайков, комментариев, сохранений поста) к публикациям автора за определенный период. Это хорошие цифры.

Так, у Хабиба Нурмагомедова, который занимает второе место в топ-5 русскоязычных авторов инстаграм по аудитории - 15,5 млн. подписчиков, а вовлеченность аудитории - 12 млн. человек.

khabib_nurmagomedov Ас-саламу алеи кум, дорогие Братья и Сестры!

На третье место Forbes ставит Тимати - у него называют цифры за эти же периоды: 14,1 млн. (объем аудитории) и 4,8 млн. (вовлеченность).

На четвертом месте Ксения Бородина: 13,1 млн. (объем аудитории) и 14,3 млн. (вовлеченность).

borodylia Спасибо за безупречный вечер.

На пятом месте Павел Воля: 12,7 млн. (объем аудитории) и 2,3 млн. (вовлеченность).

По данным Forbes коммерческая публикация в инстаграме у топовых блогеров стоит от 1 до 1,5 млн. руб. Гонорар может быть и меньше - это зависит от лояльности звезды к бренду, его репутации, долгосрочности контракта и количества публикаций. А также от самого бренда - реклама средства гигиены будет стоить дороже рекламы минералки.

Самые востребованные у конкретных сегментов аудитории блогеры-звезды: Тимати (среди мужчин до 45 лет) и Настя Ивлеева (среди женщин до 45 лет).

Звезды, у которых до 5 миллионов подписчиков - гонорары за публикацию в среднем 500 тыс.руб.

А как у них?

Сервис Hopper Hq подсчитал стоимость рекламы в инстаграме у западных звезд. Масштаб у них другой - иные цифры. На первом месте Кайли Дженнер - у нее 140 млн. подписчиков, а одна публикация в пересчете на наши деньги стоит 82 млн.руб. У Ким Кардашьян 143 млн. фолловеров, а цена поста - $910 тыс. (59 млн.руб.). На 10-м месте рейтинга певец Джастин Бибер - у него 115 млн. подписчиков, а стоимость рекламного размещения - $722 тыс. (47 млн.руб.)

selenagomez Been working hard on a new collection

Рекламодатели с огромными бюджетами выстраиваются в очередь, чтобы попасть в инстаграм к Ким Кардашьян или Криштиану Роналду. По признанию лидеров мирового инстаграм-рынка - 80% рекламодателей получают от ворот поворот.

Средняя стоимость коммерческой публикации в инстаграме российских звезд:

Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ида Галич, Ксения Собчак, Хабиб Нурмагомедов - 1 млн.руб.

Настасья Самбурская, Ксения Бородина, Анна Хилькевич, Полина Гагарина, Виктория Боня, Екатерина Варнава, Ольга Медынич - от 500 до 800 тыс.руб.

Оксана Федорова, Лариса Гузеева, Елена Летучая, Эвелина Бледанс, Анна Седокова, Андрей Аршавин, Анфиса Чехова - от 300 до 500 тыс.руб.

_larisa_guzeeva_ С огромным удовольствием поздравляю себя с Праздником

Средняя стоимость коммерческой публикации в инстаграме западных звезд:

Кайли Дженер - 82 млн.руб.

Ариана Гранде - 64,9 млн.руб.

Криштиану Роналду - 63 млн.руб.

Ким Кардашьян - 59 млн.руб.

Селена Гомес - 57 млн.руб.

Дуэйн Джонсон - 57 млн.руб.

Бейонсе - 51 млн.руб.

Тейлор Свифт - 48 млн.руб.

Неймар да Силва - 47 млн.руб.

Джастин Бибер - 47 млн.руб.