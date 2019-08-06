Субботний митинг в Лондоне разгоняла конная полиция, но в «полицейской жестокости» обвиняют Россию

Глава британской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал отменить возвращение России в эту международную организацию. По его словам, была нарушена Европейская конвенция о правах человека, когда полиция стала задерживать демонстрантов во время нелегальных митингов оппозиции (последний из них состоялся в минувшую субботу).

rtuknews Полиция задерживает людей на демонстрации в поддержку Томми Робинсона в Лондоне

Любопытное предложение Роджера Гейла. Видимо, он не знал, что в тот же день в Лондоне то же было жарко. Местами даже жарче, чем в Москве - смотрите фото. В субботу в Лондоне прошла массовая демонстрация сторонников журналиста Томми Робинсона (сейчас он осуждён и сидит в тюрьме за свою попытку сделать репортаж из зала суда, где слушалось резонансное дело о мигрантах-насильниках).

Демонстранты на марше в поддержку Томми Робинсона рядом с полицией на Даунинг-Стрит .

Тот митинг перерос в неконтролируемые стычки с силовиками. Для разгона демонстрации применялась конная полиция.

Сторонники Томми Робинсона считают всё его дело сфабрикованным властями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— В субботу было арестовано большое количество сторонников Томми Робинсона. Полиция заявляет, что будет изучать записи с камер видеонаблюдения по всему Лондону. Думаю, многие из них также будут вычислены и задержаны, — рассказал «КП» английский политик, лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг.

Сторонники Томми Робнсона готовы и в следующую субботу выйти на улицы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демонстрация в поддержку журналиста Томми Робинсона в Лондоне завершилась задержаниями.

Фанаты Томми Робинсона (он весьма популярен среди молодёжи — например, его новостной канал в телеграме имеет 50 тысяч подписчиков) планируют требовать освобождения активиста и в следующую субботу, поскольку считают всё его дело сфабрикованным властями.

Конная полиция в центре Лондона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Когда вы читаете эти строки, их автор сидит в английской тюрьме Белмарш. В прошлом году Томми Робинсон, выступающий против нелегальной миграции, пришёл в британский суд, где слушалось дело о массовом изнасиловании детей такими вот «новыми англичанами». Хотел сделать репортаж, взять интервью у обвиняемых.

Но английская Фемида посчитала такой «медиа-активизм» давлением на правосудие. И недавно приговорила Томми к 2,5 месяцам за решёткой. Сам он полагает, что дело его — политическое, а родная Британия давно пересекла «двойную сплошную», поддерживая почти откровенно террористические организации и на Ближнем Востоке, и дома. Об этом — в колонке Томми Робинсона для «КП». (подробности)

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