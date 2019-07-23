Вчера я спрашивал, почему Лондон финансирует джихадистов, а сегодня оказался в тюрьме

Когда вы читаете эти строки, их автор сидит в английской тюрьме Белмарш. В прошлом году Томми Робинсон, выступающий против нелегальной миграции, пришёл в британский суд, где слушалось дело о массовом изнасиловании детей такими вот «новыми англичанами». Хотел сделать репортаж, взять интервью у обвиняемых.

Но английская Фемида посчитала такой «медиа-активизм» давлением на правосудие. И недавно приговорила Томми к 2,5 месяцам за решёткой. Сам он полагает, что дело его — политическое, а родная Британия давно пересекла «двойную сплошную», поддерживая почти откровенно террористические организации и на Ближнем Востоке, и дома. Об этом — в колонке Томми Робинсона для «КП».

Здравствуй, русский читатель. На родине меня называют «фашистом» и «врагом демократии» — хотя как журналист и политик я всего лишь задавал официальному Лондону простые вопросы.

Например, мы закрываем на ночь двери наших домов не потому, что ненавидим тех, кто снаружи, — а потому, что любим свою семью и хотим для неё безопасности. Мы не пускаем подозрительных незнакомцев в квартиру, поскольку они могут причинить нам вред, стать преступниками или даже убийцами.

Наша страна, наш народ — точно такой же дом. Но на государственном уровне для британских чиновников эта простая логика не работает, и они держат границы открытыми для миллионов мигрантов из третьего мира. Почему?

Нам говорят — «но это же несчастные гонимые люди, которые бегут от войны, насилия и тирании».

Что ж, давайте не будем путать «беженцев» с экономическими мигрантами: вторые частенько заявляются в Британию (и другие европейские страны) под видом первых, хотя никакая опасность на родине им не угрожает.

И наше «благородное» государство исправно выплачивает им соцпособия — закрывая глаза на то, что сотни ветеранов британской армии, которые сражались в рядах западной коалиции в Ираке или Афганистане, вынуждены бомжевать. Многие из них страдают от «афганского синдрома», без психологической помощи не могут вернуться к нормальной жизни — и оказываются на улице. Но государство, опекая «гонимых беженцев», о собственных защитниках заботиться не спешит.

А я продолжаю задавать нашему правительству вопросы. Почему оно позволяет сторонникам ИГИЛ* из числа британских подданных спокойно возвращаться Лондон после того, как они побывали на Ближнем Востоке, пройдя там учебный курс по терроризму и убийству наших солдат?

Почему наше правительство (вместе с другими западными странами и США) финансирует якобы «гуманитарную» сирийскую организацию «Белые каски», которая по сути является легальным крылом террористов? Да, недавно эти западные гранты свернули — слишком уж много появилось фотографий, как «белокасочники» позируют с флагами «Аль-Каиды»*. Но не слишком ли поздно мы спохватились? И куда ушли эти миллионы долларов и фунтов — на оружие и взрывчатку, на «спящие ячейки» боевиков по всему миру?

Более того, в начале нынешнего года правительство Соединённого Королевства поддержало спецпрограмму «переселения лиц, оказавшихся под угрозой». Другими словами, чиновники помогают перебраться в наши города и сёла активистам «Аль-Каиды», избежавших уничтожения в ходе зачистки террористов на Ближнем Востоке.

Хотя иногда происходят накладки. В мечети Финсбери-Парк на севере Лондона имам Абу Хамза открыто призывал к террору; мечеть на время закрыли. И угадайте, кому наши чиновники её потом передали? Людям из Мусульманской ассоциации Британии — одной из ветвей организации «Братья-мусульмане», запрещённой и признанной террористической во многих странах мира!

Зато теперь на родине пытаются «запретить» меня — человека, который всего лишь озвучивает такие вопросы. И всё эти может привести к одному — коренные британцы всё больше начнут уезжать с Островов точно так же, как жители Ближнего Востока бегут из своих земель к нам.

* Запрещённые в России и многих других странах террористические организации

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