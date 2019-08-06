Борису Есенькину - 80!

Сын фронтовика Борис Есенькин начал заниматься книжным делом очень и очень давно. Заводская профсоюзная организация поручила молодому энтузиасту организовать «народный книжный магазин» - получать дефицитные книги и снабжать новинками рабочих. Так, собственно, все и началось. С помощью передовой технологии и, как теперь говорят, креатива Есенькин вывел самопальный магазин на ВДНХ. Немудрено, что в середине 1980-х он возглавил Калининское объединение «Москниги», в годы перестройки - магазин «Книжный мир».

Одним из первых Борис Семенович полетел перенимать западный опыт за океан и в 1995 году прошел стажировку в Денвере, после чего вернулся и осознал, что будущее за интернетом, - так появились продажи российских книг в Европу и остальной мир через сеть. Из крупного магазина «Книжный мир» Есенькин развил мощную структуру, торговый дом «Библио-Глобус» - по сути, это информационно-культурный просветительский центр - и возглавляет его уже 30 лет.

Первый вице-президент Союза «Гильдия книжников», кандидат философских и доктор экономических наук Борис Есенькин имеет множество наград за труды (в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орден Ломоносова «За выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие Государства Российского»; нагрудный знак Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения» и благодарность от Президента России) и носит звание заслуженного работника культуры России.

«КП» поздравляет Бориса Семеновича с круглой датой и желает ему творческих сил, энергии, здоровья и успешного развития книжного дела.