Премия EventiadaIPRAGWA открыла прием заявок

Уже в седьмой раз премия Eventiada IPRA Golden World Awards приглашает регионы России рассказать о своих достижениях международным экспертам в области коммуникаций.

Жюри премии оценивает PR, рекламные, культурные и социальные проекты, которые реализуются компаниями, госструктурами, агентствами, студентами или школьниками. Среди критериев: креативность кампании, ее узнаваемость, охват в социальных медиа, отзывы экспертов и польза для общества. Среди номинаций премии (их больше 30-ти): лучший социальный проект, лучший маркетинговый проект, лучшие проект ЗОЖ, лучшая кампания в соцмедиа, лучшее мероприятие и т. д.

За последние четыре года на конкурс было подано более 2500 заявок от госучреждений.

- Eventiada это как Олимпиада, но в социальной и коммуникационной сфере. Присылаемые работы оценивают эксперты со всего мира, для которых важен не масштаб или стоимость проекта, а креатив, искренность и вовлеченность в свое дело. Нам всегда очень приятно, как тепло международные гуру принимают российские работы, - рассказал Алексей Сафронов, президент Eventiada IPRA Golden World Awards, генеральный директор КГ «Орта».

Eventiada IPRA Golden World Awards – крупнейшая в Восточной Европе премия в сфере коммуникаций. Премия отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы.

В 2018 году в номинации «Человек года» победу одержал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов за огромный вклад в позитивную повестку информационного поля.

- Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов, болельщиков. Спасибо всем, кто проголосовал за российский футбол, — сказал главный тренер сборной России по футболу, получая награду.

Победителями премии стали проекты крупнейших международных и национальных корпораций: Coca-Cola, BMW, Nestle, Mastercard, Росатом, Газпром, МТС и многие другие.

Среди представителей государственного и общественного сектора лучшими признаны проекты Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры Московской области, Министерства финансов Латвии, Правительства республики Казахстан и др.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября, но до 1 сентября действуют льготы при подаче. Принимаются коммуникационные, общественные и культурные проекты, реализованные с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года в России, СНГ, странах Европы и Средней Азии. Заявки присылать на www.eventiada.com. Проекты во всех номинациях будут рассмотрены международным жюри.