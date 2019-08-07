Когда начнёт биться «горнорудное сердце Коми»?

Инта – один из таких городов: он живет или, скорее, выживает и пытается развиваться только за счет нескольких ТЭЦ и крупного угольно-добывающего предприятия, несмотря на богатые полезные ископаемые в недрах региона. Близлежащие земли обладают уникальным запасом известняка, марганца, золота и кварца.

Республика Коми и, в частности, Инта имеют хороший инвестиционный потенциал. Неоспоримых достоинств у приполярного города немало: обширная минерально-сырьевая база, в избытке энергетические и трудовые ресурсы, туристская привлекательность территории. Вовлечение в экономический оборот всего этого позволило бы эффективно развиваться многим отраслям от горнодобывающей до оптической и ювелирной промышленности, включая индустрию декоративного и строительного камня. Однако, из-за споров, возникших относительно границ национальных парков, «горнорудное сердце» Коми может так и не начать биться?

Градообразующим предприятием города является АО «Шахта «Интауголь», с которым так или иначе связана деятельность большей части местных жителей. С 2018 года предприятие находится в наиболее кризисной ситуации, а последняя шахта была закрыта весной этого года. По данным центра занятости Инты на 1 июня 2019 года, численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы равняется 830 человек, в качестве безработных зарегистрированы 710 человек. Однако, несмотря на резкое ухудшение социально-экономической ситуации и сокращение занятости населения в угольной и сельской отраслях, которые являются ведущими в Инте, жители не хотят покидать свой родной город. Интинцы считают Север отличным местом для проживания и не хотят ничего менять.

Решить проблему занятости населения в Инте можно было бы за счет промышленного развития соседних земель – что, среди прочего, и обсуждается местными властями. Например, в недрах Кожимского горнорудного кластера хранятся 80 процентов запасов жильного кварца России и кладезь других полезных ископаемых. Земли национального парка являются месторождением полезных ископаемых, таких как золото, марганец, цветные редкоземельные металлы, флюсовые известняки, глина и многие другие. Здесь же расположено и знаменитое своими запасами золоторудное месторождение Чудное, где велись промышленные разработки еще с 1930-х годов. На первый взгляд кажется, что при таких колоссальных запасах минерально-сырьевой базы у региона есть все возможности для развития и социально-экономического подъема. На деле же оказывается, что богатые полезными ископаемыми земли фактически заблокированы на территории национального парка «Югыд Ва» и созданной на его базе особо охраняемой природной территории (ООПТ).

«Югыд Ва» — это один из крупнейших парков России, общая площадь которого на данный момент составляет почти 2 млн га. Масштабы впечатляют, однако границы ООПТ были определены без предварительной экологической экспертизы включаемых в нее земель, то есть без детальной проверки их природной значимости и ценности. В результате, исторически промышленные земли Кожимского горнорудного кластера оказались взаперти на территории нацпарка – возможно, по недосмотру...

Существует и другая версия — кому-то может быть выгодна сложившаяся ситуация с заблокированными месторождениями. Как бы то ни было, из-за того, что залежи находятся на территории земель ООПТ «Югыд Ва», поддержка и развитие промзон становятся невозможной в текущем состоянии дел.

Основными противниками реализации национального проекта по экономическому развитию Инты выступают экологи, которые рассматривают проблему только с одной стороны, не учитывая социальную напряженность в регионе. Greenpeace резко негативно настроен к инициативе расширения нацпарка за счет «зеленых» территорий с юга и вывода промышленных земель, которые и в четыре раза меньше по площади, и которые не представляют из себя природной ценности. Представители экологической организации не видят возможного мультипликативного экономического эффекта, который был бы достигнут за счет вывода из границ парка горнорудного кластера и обеспечения социально-экономической активности жителей моногорода, который нуждается в повышении уровня занятости населения. Что же является приоритетным аспектом: жизнь людей на территории большого заповедника в постоянном поиске работы или же достаточное количество рабочих мест и постоянно растущие социально-экономические показатели? Региональные власти, в свою очередь, на всех уровнях поддерживают необходимость социально-экономического развития региона – предлагая максимально компромиссный вариант, однако и он не устраивает экологов.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, сегодня мы наблюдаем серьезный экономический спад во многих моногородах России.

«Если взять историю с Интой и парком Югыд Ва, то там добыча полезных ископаемых велась ещё в советские годы – по какому-то недомыслию территория попала в пределы нацпарка. Гринпис тут тоже понять можно – они боятся потерять контроль и потерять международные гранты за свою «успешную» деятельность – и поэтому происходит подмена понятий – вот они говорят, что «власти исключат гористую часть и добавят участки таёжных лесов, куда туристы не ездят» - при чём тут экология? Речь вообще про туризм», - уточнил депутат.

По этому поводу Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил: «У многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются… надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают». Соответственно, оставлять людей в состоянии безработицы, которая составлет около 5% от общего населения города, когда есть возможность обеспечить их профильными местами работы, будет некорректно.

В настоящий момент, промышленные предприятия Инты находятся на грани «вымирания», хотя еще в начале 2010-х годов город называли «золотым сердцем Республики Коми». На тех землях, которые подлежат изъятию, расположено несколько промзон, которые являются основным и единственным местом работы для большого количества населения. И реализация проектов по освоению новых месторождений в целом имеет важное значение для социально-экономического развития Республики Коми и особенно значимо для Интинского района, где обострился вопрос с безработицей местного населения.