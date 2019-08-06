«Она пыталась всем помочь»: эксперт моды Влад Лисовец вспоминает о знакомстве с Аллой Вербер

Светская львица Алла Вербер внезапно скончалась 6 августа. Fashion-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury умерла на 62-ом году жизни во время отпуска в Италии. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти. По разным источникам, это мог быть обширный инфаркт или заражение крови. В 2010 году Вербер лечилась от рака крови.

Знаменитые москвичи, с которыми дружила Алла Вербер, в шоке от такой утраты. О том, какой была бизнес-леди, вспоминает стилист, эксперт моды Владислав Лисовец.

- Когда мы еще не были знакомы, Алла первая подошла ко мне на мероприятии, сделала комплимент и сказала, как ей нравятся я и мои программы. Это большая редкость, когда люди из этой тусовки могут быть настолько общительными, открытыми и доброжелательными, - вспоминает Лисовец.

Стилист признает: несмотря на то, что Алла была известной, состоявшейся и богатой женщиной, она осталась собой.

verberalla Сегодня в рамках марафона

- Алла абсолютно интеллигентная, воспитанная, талантливая, богатая женщина. Она осталась совершенно нормальным, добрым человеком, и меня тогда это поразило. Я сам в этой тусовке и знаю, как тяжело бывает сделать комплимент другому. Вот у нее это было. Она пыталась всегда всем помочь, с ней можно было позитивно поговорить, посмеяться. Когда вспоминаю о ней, первое, что приходит в голову — она постоянно улыбалась, - говорит о коллеге стилист.

Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» Иосиф Пригожин не сразу поверил в смерть друга семьи.

- Ее смерть для нас всех - это огромная потеря. Это был очень добрый, светлый и талантливый человек. Вы знаете как театр ассоциируется с именем режиссера, так ЦУМ всегда был связан с именем Аллы. Она была лицом этого замечательного магазина, - рассказал продюсер корреспонденту «КП».

Представители московского бомонда выражают соболезнования семье Аллы Вербер и делятся последними воспоминаниями о коллеге.

Филипп Киркоров, @fkirkorov:

- Это фото сделано всего каких-то пару-тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга - Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех . Ещё ведь только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Фэшн Леди на Сицилии у наших любимых с тобой «DOLCE&GABBANA» на показе и выбирала самые сногсшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям. У тебя всегда был исключительный вкус, на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу. Да и не только в мире моды, в мире жизни ты всегда могла дать очень дельный , мудрый и правильный совет. Ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла… Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы… В это НЕВОЗМОЖНО поверить… Я плачу, горько плачу.… Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь… Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Аллочка, ну скажи, что это неправда!

Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила...

Господи, ну как же так........

Эвелина Хромченко, @ evelinakhromtchenko :

- Когда до последнего надеешься, что новость окажется неправдой... Сегодня стало известно, что fashion-директор ЦУМ вице-президент Mercury Ал ла Вербер ушла из жизни... Дорогая Алла, ты всегда была значимой частью моей профессиональной и личной жизни. Прощай! Мои глубокие соболезнования твоей маме, твоей дочке, твоим внукам, твоей команде. И хотя я знаю, что это официально, я все равно почему-то надеюсь, что вот-вот на экране высветится твое имя, и ты скажешь, что на самом деле все хорошо.

...Листаю ленту... Дорогие все, говорите людям хорошие вещи, когда им это действительно нужно. Когда ваши комплименты услышат. Вот прямо сейчас и начинайте.

Максим Галкин, @ maxgalkinru:

В это невозможно поверить - не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким!

Александр Васильев, @ alexandre_vassiliev:

Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, её семья. Её потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины.

Николай Басков, @nikolaibaskov

Моя дорогая и горячо любимая Алла , ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами...

В соцсетях бизнес-леди пишут со ссылкой на источники: Алла Вербер якобы умерла от анафилактического шока после ужина морепродуктами. Сообщается, что это спровоцировало обширный инфаркт. Однако пока эту информацию не подтвердили.