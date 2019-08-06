"Химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм": Алла Вербер боролась с онкологией

Алла Вербер, скончавшаяся 6 августа в Италии от обширного инфаркта, пять лет боролась с раком крови третьей стадии. Легендарный fashion-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury этого никогда не скрывала и открыто рассказывала о недуге, чтобы люди, столкнувшиеся с онкологией, не допустили главной ошибки.

Около десяти лет назад у Аллы Вербер обнаружили злокачественную опухоль. Бизнесвумен не скрывала, что длительная борьба с болезнью оказалась очень тяжелой. Но Алла Константиновна не сдавалась и находила в себе силы сопротивляться недугу ради своих близких.

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"Сначала был стресс, страх. Потом ты начинаешь звонить друзьям и знакомым, спрашивать, в какую клинику лучше обратиться. Я очень много времени упустила, потому что несерьезно ко всему отнеслась. А ведь у меня папа умер в 57 лет от рака крови. Сознание было затуманено", - откровенничала Вебер в эфире программы "Пусть говорят".

verberalla В Риме

По ее словам, она была в ужасном состоянии: "Здоровый человек узнает вдруг, что он смертельно болен. Это самая страшная вещь, которая может произойти. После этого нет никаких вещей, которые вы не можете преодолеть".

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Но Алла не раскисала. "Сначала не восприняла всерьез. Потом пошли вопросы: «Почему это случилось со мной?» Стала лечиться. Сначала в России, потом еще год в Израиле. Потом улетела в Нью-Йорк. И я очень благодарна врачам в Нью-Йорке, потому что, считаю, если бы я не попала туда, не осталась бы жить", - делилась она.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Внрбер продолжала много работать и проводила большую часть года в командировках. Семь месяцев в году она находилась за границей, пять - в России.

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"Я прошла много курсов химиотерапии, которая помогла бороться с болезнью. Но химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм. Я пять лет боролась с раком, и это была непростая борьба. Это как в бизнесе: ежеминутная, ежедневная борьба. И никто, кроме меня, не знает, как тяжело мне это дается", - рассказывала она в интервью Forbes.

Когда произошла ремиссия, женщина была счастлива и благодарила Бога за то, что жива. "И, конечно же, поправившись, я никогда об этом не забываю", - признавалась Вебер.

После того, как она победила рак, в ее стиле жизни ничего не изменилось, кроме одного: "Когда это произошло со мной и я долго боролась с болезнью, то клялась Богу: «Дай мне еще один шанс, и я буду делать все по-другому!» И я благодарна ему, что он меня услышал. Конечно же, я стараюсь следовать своему обещанию, чтобы он на меня не разозлился".

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Алла Константиновна обожала жизнь во всех ее проявлениях. "У меня много хобби. Я люблю шить, люблю рисовать картины. Акварелью, маслом, как угодно! Пару картин своих даже когда-то продала. У меня есть определенные таланты, я очень люблю готовить, принимать людей, накрывать стол. Понимаете, я женщина, которая любит свой дом, а дома бываю очень редко, и те минуты, когда я дома, хочу заниматься им. Я просто люблю жить".

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Напомним, Алле Вебер стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами из морепродуктов. По некоторым данным, после госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок. Он якобы спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и называют причиной смерти. Врачи боролись за жизнь бизнесвумен почти сутки, но 6 августа fashion-директор ЦУМа скончалась.