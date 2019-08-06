"Химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм": Алла Вербер боролась с онкологией
Алла Вербер, скончавшаяся 6 августа в Италии от обширного инфаркта, пять лет боролась с раком крови третьей стадии. Легендарный fashion-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury этого никогда не скрывала и открыто рассказывала о недуге, чтобы люди, столкнувшиеся с онкологией, не допустили главной ошибки.
Около десяти лет назад у Аллы Вербер обнаружили злокачественную опухоль. Бизнесвумен не скрывала, что длительная борьба с болезнью оказалась очень тяжелой. Но Алла Константиновна не сдавалась и находила в себе силы сопротивляться недугу ради своих близких.
"Сначала был стресс, страх. Потом ты начинаешь звонить друзьям и знакомым, спрашивать, в какую клинику лучше обратиться. Я очень много времени упустила, потому что несерьезно ко всему отнеслась. А ведь у меня папа умер в 57 лет от рака крови. Сознание было затуманено", - откровенничала Вебер в эфире программы "Пусть говорят".
По ее словам, она была в ужасном состоянии: "Здоровый человек узнает вдруг, что он смертельно болен. Это самая страшная вещь, которая может произойти. После этого нет никаких вещей, которые вы не можете преодолеть".
Но Алла не раскисала. "Сначала не восприняла всерьез. Потом пошли вопросы: «Почему это случилось со мной?» Стала лечиться. Сначала в России, потом еще год в Израиле. Потом улетела в Нью-Йорк. И я очень благодарна врачам в Нью-Йорке, потому что, считаю, если бы я не попала туда, не осталась бы жить", - делилась она.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Внрбер продолжала много работать и проводила большую часть года в командировках. Семь месяцев в году она находилась за границей, пять - в России.
"Я прошла много курсов химиотерапии, которая помогла бороться с болезнью. Но химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм. Я пять лет боролась с раком, и это была непростая борьба. Это как в бизнесе: ежеминутная, ежедневная борьба. И никто, кроме меня, не знает, как тяжело мне это дается", - рассказывала она в интервью Forbes.
Когда произошла ремиссия, женщина была счастлива и благодарила Бога за то, что жива. "И, конечно же, поправившись, я никогда об этом не забываю", - признавалась Вебер.
После того, как она победила рак, в ее стиле жизни ничего не изменилось, кроме одного: "Когда это произошло со мной и я долго боролась с болезнью, то клялась Богу: «Дай мне еще один шанс, и я буду делать все по-другому!» И я благодарна ему, что он меня услышал. Конечно же, я стараюсь следовать своему обещанию, чтобы он на меня не разозлился".
Алла Константиновна обожала жизнь во всех ее проявлениях. "У меня много хобби. Я люблю шить, люблю рисовать картины. Акварелью, маслом, как угодно! Пару картин своих даже когда-то продала. У меня есть определенные таланты, я очень люблю готовить, принимать людей, накрывать стол. Понимаете, я женщина, которая любит свой дом, а дома бываю очень редко, и те минуты, когда я дома, хочу заниматься им. Я просто люблю жить".
Напомним, Алле Вебер стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами из морепродуктов. По некоторым данным, после госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок. Он якобы спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и называют причиной смерти. Врачи боролись за жизнь бизнесвумен почти сутки, но 6 августа fashion-директор ЦУМа скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU