Оценка экспертов: В столице гастарбайтеров с Украины вытесняют узбеки, таджики и киргизы

На днях большая рабочая группа ученых, представляющих несколько крупных российских институтов (ИНСАП РАНХиГС, Институт демографии ВШЭ и другие), опубликовала отчет о текущем состоянии российской экономики. Одна из глав целиком посвящена миграции. И здесь почти сенсационные данные. Поток гастарбайтеров, едущих на заработки в Россию, продолжает расти. Основной центр притяжения, конечно же, - Москва.

«Сейчас наблюдается рост временной миграции из Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, - пишет демограф, старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская. - По первым трем странам докризисные (имеется в виду период до 2015 года, до обвала рубля. - Авт.) значения уже превышены. По Узбекистану - почти такие же. А вот сокращение в числе прибывающих мигрантов устойчиво демонстрируют две страны - Молдавия и Украина».

Другими словами, приезжих из Средней Азии и Закавказья становится все больше, а из европейской части бывшего СССР - меньше.

«БОЛЬШЕ ИМ ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА»

- В Средней Азии на рынок труда выходят все новые молодые люди - там такая высокая демография, - объясняет Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция XXI века», в прошлом - замдиректора упраздненной ФМС. - Число людей растет, а рабочих мест внутри самой страны больше не становится. Россия для них была и остается основным рынком. Больше им ехать некуда.

- Но ведь несколько лет назад говорили, что из-за падения курса рубля среднеазиатские мигранты начали массово возвращаться домой. Мол, работать за рубли им стало неинтересно, в пересчете на доллары и евро они начали получать в два раза меньше.

- Куда поедут таджики, узбеки, киргизы? В Европе их никто не ждет. На Ближнем Востоке все забито пакистанцами и индийцами. Так что отток мигрантов - чьи-то фантазии. На самом деле в реальном исчислении этот поток никогда не уменьшался.

Так выглядит станция метро «Проспект Мира» в праздник Ураза-байрам. На улицах, прилегающих к мечети, такая же картина. Большинство мусульман - приезжие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПОЛОВИНА

По экспертным оценкам, в Москве сейчас могут работать нелегально от 1,5 до 2 миллионов мигрантов. Это почти половина приезжих, которые единовременно находятся на территории столичного региона.

- Большинство из них въезжают законно - они имеют право находиться у нас на территории без регистрации 90 суток. Но многие в итоге остаются, нарушая сроки пребывания в России, и все это время работают в черную, нигде не фигурируя, не платя налогов, - говорит Поставнин.

Лучше всего слова эксперта иллюстрирует недавняя громкая история. В июне этого года приезжие из Таджикистана убили в Южном Бутове мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Мужчина вечером прогуливался в парке вместе с подругой. Увидел, как группа пьяных мужиков пристает к девушке. Заступился. Его избили и столкнули в пруд. Врачи спасти парня не смогли. Разбежавшихся участников драки нашли в течение суток. Все - граждане Таджикистана. На суде во время ареста выяснилось, что пятеро из шести нелегально работали в том же Южном Бутове на стройке нового торгового центра, жили на территории в вагончиках (подробно).

- Да и с теми, кто спустя 90 суток выезжает, тоже все непросто, - продолжает специалист. - По закону вернуться они могут лишь через три месяца, но по факту за соблюдением этого срока никто не следит. Человек прилетает в Москву очередным рейсом из Ташкента или Душанбе, пограничник в аэропорту не видит в системе, прошел ли трехмесячный срок. Считать вручную ему чаще всего лень или просто некогда, потому что идет большой поток. Нам нужна более совершенная система аналитики этого миграционного потока. А пока ее нет!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Начальник сектора демографии Российского института стратегических исследований Игорь Белобородов считает, что, если уж России без трудовых мигрантов никак, их основу должны составлять приезжие из ментально близких нам стран.

- Нужно устранять избыточную миграцию - взрывоопасную, - говорит эксперт. - А она почти вся взрывоопасная. Исключение могут составлять только граждане Беларуси, Молдавии, значительная часть граждан Украины. Что касается приезжих из Закавказья и Средней Азии, на мой взгляд, здесь нужно уже переходить к более решительным мерам. Просто введение визового режима, к которому многие призывают, нам уже не поможет.

КСТАТИ

Какие ниши на рынке труда занимают

По словам Вячеслава Поставнина, за приезжими из стран СНГ в течение последних десятилетий прочно закреплены те или иные сферы деятельности.

1. Украина. Приезжие традиционно занимают места квалифицированных рабочих. Их ставят бригадирами, доверяют крупную строительную технику. Очень много украинцев на средних должностях, например в нефтеразработке.

2. Молдавия. Традиционно строительство, наемные работники в сельском хозяйстве.

3. Азербайджан. Плотно занимают торговый сектор.

4. Армения. Приезжих из этой страны много в торговле. Кроме того, они крепко заняли нишу строительства дорог. На примере Москвы видно - даже если разнорабочие на объекте узбеки и таджики, руководят ими чаще всего армяне. Это один из секторов, где явно вытеснили славян.

5. Узбекистан и Таджикистан. Мигранты их этих республик занимают места неквалифицированной рабочей силы. Стройки, система ЖКХ.

6. Киргизия. У приезжих из этой страны выбор рабочих мест куда больше. Во-первых, они лучше знают русский язык. Их охотно берут в сферу услуг, общепита. Конечно, для них ситуация упрощается еще и тем, что страна входит вместе с Россией в Евразийский экономический союз, ее граждане могут работать на нашей территории совершенно свободно, им даже патентов брать не нужно.