«Да, я дрался с Чуевым. Почему? Просто»: По делу об убийстве борца арестовали шестерых граждан Таджикистана

Вечером в понедельник в Черемушкинский суд доставили шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве борца Сергея Чуева. Напомним, мужчина погиб вечером в пятницу в парке на Южнобутовской улице - пытался заступиться за беременную женщину, к которой приставала толпа пьяных мужиков. Завязалась драка, после которой потерявший сознание Чуев оказался в пруду. Его пытались откачать, но увы...

Хулиганы разбежались. Но их всех нашли. Шесть граждан Таджикистана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714043" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос подозреваемых в убийстве борца в Москве.

В зал суда заводят первого задержанного. Михрачон Аловадинзода - самый старший из компании, ему 29 лет.

«Я УБЕЖАЛ СО ВСЕМИ»

Известно, что в тот вечер в Южном Бутово земляки (все - из соседних кишлаков Мачинского района Таджикистана) выпивали за встречу. Говорят, якобы пили только пиво...

- Я его (Сергея Чуева, - Авт.) пальцем не тронул, - заявил журналистам Алавадинзода. - Я не дрался. Я просто был там. И убежал со всеми...

Михрачон Аловадинзода.Фото: Александр РОГОЗА

По-русски мигрант говорит очень плохо. Вызвали переводчика.

Он рассказывает, что дома в Согдийской области у него жена и четверо детей.

Судья расспрашивает, где он живет в России. Таджик точно не помнит адрес: Раменский район, общежитие в Лесном поселке.

- Официально вы на территории нашей страны где-то работаете?

- Нет, - отводит глаза. - Я только приехал, только устроился...

Судья коротко зачитывает обстоятельства дела. Все произошло около 23:00. Толпа приезжих из Средней Азии, явно навеселе, в парке ведет себя очень громко - матерятся, задирают прохожих, хватают за одежду беременную женщину. И тут - Чуев. Сделал им замечание.

«Используя незначительный повод, начинают избивать мужчину...» - читает судья.

Мастер спорта по борьбе получает много ударов руками и ногами, некоторые - в голову. Он падает в воду, но его продолжают добивать и там. Останавливаются только когда он перестаёт сопротивляться и с головой скрывается под водой.

Затем среднеазиаты бьют девушку Чуева, которая громко зовёт на помощь, и подвернувшихся под руку двух подростков.

По словам очевидцев, после этого пьяные гости столицы убегают в сторону метро.

ВАЛЯТ ДРУГ НА ДРУГА

- Процентов 250, что тебя арестуют. Но ты все равно на все ходатайства следствия возражай! - учит перед началом заседание задержанного Фаридуна Сафарова (ему 25) адвокат. - Ты же вину свою не признаешь?

- Не признаю, - кивает Сафаров.

- Вот и возражай.

Фаридун Сафаров на суде не признал себя виновным.Фото: Александр РОГОЗА

В следствии, кстати, рассказывают, что задержанные на допросах валят друг на друга: этот дрался, этот - бил, а я никого не трогал...

Сафаров - вот совпадение-то! - официально в России тоже нигде не работал. Но жил в строительном вагончике на территории ТЦ «Бутово Моло» на Бунинской аллее.

В зал суда заводят 24-летнего Рустама Аминова - у него левая рука в гипсе. Потом уточнят: перелом. Журналисты пытаются понять, какую роль он играл в драке.

- Я стоял в стороне. Не хотел участвовать в драке. Друзья дрались.

- А руку вам в драке Чуев сломал?

- Нет. Это уже потом. Я упал. (При задержании, - Авт.).

Рустам Аминов, по его словам, не хотел участвовать в драке.Фото: Александр РОГОЗА

Дальше по классике: Аминов тоже официально нигде не работал, но при этом жил на стройке у «Бутово Молла». (Словом, миграционная служба теперь знает, где проводить проверку, да?).

- Рустам Аминов не участвовал в драке, он наоборот оттаскивал от Чуева другого человека, - говорит адвокат Константин Спевак. - Об этом на очной ставке говорила и девушка погибшего.

С той же стройки - Фируз Сафаров (23 года) и Нематжон Бобоев (24). Бобоев, кстати, единственный из этой группы гражданин России (ещё и с высшим образованием - геолог). Правда, говорит только на таджикском.

Нематжон Бобоев.Фото: Александр РОГОЗА

- Вы когда гражданство получали, сдавали экзамен на знание русского языка? - уточняет судья.

- Да, - пожимает плечами Бобоев.

Фируз Сафаров.Фото: Александр РОГОЗА

СУДИМОСТЬ ЗА НАРКОТИКИ

Человек, которого один из товарищей вроде как оттаскивал от Сергея Чуева - 24-летний Мирзошавкат Туфалангов. По версии следствия, это основной подозреваемый (обвинение ему ещё не предъявили).

В клетке-аквариуме мужчина сидит не пряча лица.

- Это вы дрались с Сергеем Чуевым? - спрашиваю у него.

- Да.

- Как получилось, что он погиб?

- Я плохо говорю по-русски, не понимаю.

- Почему вы начали драться?

- Просто, - отвечает совершенно спокойно.

Туфалангов жил на стройке того же торгового центра, работал неофициально.

Мирзошавкат Туфалангов.Фото: Александр РОГОЗА

В суде до кучи выясняется, что дома, в Таджикистане, у него есть судимость. В 2017 году его поймали с наркотиками. Отделался штрафом. К слову, таджикистанец в ближайшее время должен пройти экспертизу на содержание в крови следов наркотиков.

Судью он попросил не сажать его под арест:

- Я не хотел совершать убийство. Я защищал себя... - ретранслирует с фарси переводчица.

Все шестеро граждан Таджикистана проходят подозреваемыми по двум статьям - «убийство, совершенное группой лиц» и «хулиганство, совершенное группой лиц». Всех шестерых суд отправил под арест до 8 августа.

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