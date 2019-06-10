«Да, я дрался с Чуевым. Почему? Просто»: По делу об убийстве борца арестовали шестерых граждан Таджикистана
Вечером в понедельник в Черемушкинский суд доставили шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве борца Сергея Чуева. Напомним, мужчина погиб вечером в пятницу в парке на Южнобутовской улице - пытался заступиться за беременную женщину, к которой приставала толпа пьяных мужиков. Завязалась драка, после которой потерявший сознание Чуев оказался в пруду. Его пытались откачать, но увы...
Хулиганы разбежались. Но их всех нашли. Шесть граждан Таджикистана.
Задержание и допрос подозреваемых в убийстве борца в Москве.
В зал суда заводят первого задержанного. Михрачон Аловадинзода - самый старший из компании, ему 29 лет.
«Я УБЕЖАЛ СО ВСЕМИ»
Известно, что в тот вечер в Южном Бутово земляки (все - из соседних кишлаков Мачинского района Таджикистана) выпивали за встречу. Говорят, якобы пили только пиво...
- Я его (Сергея Чуева, - Авт.) пальцем не тронул, - заявил журналистам Алавадинзода. - Я не дрался. Я просто был там. И убежал со всеми...
Михрачон Аловадинзода.Фото: Александр РОГОЗА
По-русски мигрант говорит очень плохо. Вызвали переводчика.
Он рассказывает, что дома в Согдийской области у него жена и четверо детей.
Судья расспрашивает, где он живет в России. Таджик точно не помнит адрес: Раменский район, общежитие в Лесном поселке.
- Официально вы на территории нашей страны где-то работаете?
- Нет, - отводит глаза. - Я только приехал, только устроился...
Судья коротко зачитывает обстоятельства дела. Все произошло около 23:00. Толпа приезжих из Средней Азии, явно навеселе, в парке ведет себя очень громко - матерятся, задирают прохожих, хватают за одежду беременную женщину. И тут - Чуев. Сделал им замечание.
«Используя незначительный повод, начинают избивать мужчину...» - читает судья.
Мастер спорта по борьбе получает много ударов руками и ногами, некоторые - в голову. Он падает в воду, но его продолжают добивать и там. Останавливаются только когда он перестаёт сопротивляться и с головой скрывается под водой.
Затем среднеазиаты бьют девушку Чуева, которая громко зовёт на помощь, и подвернувшихся под руку двух подростков.
По словам очевидцев, после этого пьяные гости столицы убегают в сторону метро.
ВАЛЯТ ДРУГ НА ДРУГА
- Процентов 250, что тебя арестуют. Но ты все равно на все ходатайства следствия возражай! - учит перед началом заседание задержанного Фаридуна Сафарова (ему 25) адвокат. - Ты же вину свою не признаешь?
- Не признаю, - кивает Сафаров.
- Вот и возражай.
Фаридун Сафаров на суде не признал себя виновным.Фото: Александр РОГОЗА
В следствии, кстати, рассказывают, что задержанные на допросах валят друг на друга: этот дрался, этот - бил, а я никого не трогал...
Сафаров - вот совпадение-то! - официально в России тоже нигде не работал. Но жил в строительном вагончике на территории ТЦ «Бутово Моло» на Бунинской аллее.
В зал суда заводят 24-летнего Рустама Аминова - у него левая рука в гипсе. Потом уточнят: перелом. Журналисты пытаются понять, какую роль он играл в драке.
- Я стоял в стороне. Не хотел участвовать в драке. Друзья дрались.
- А руку вам в драке Чуев сломал?
- Нет. Это уже потом. Я упал. (При задержании, - Авт.).
Рустам Аминов, по его словам, не хотел участвовать в драке.Фото: Александр РОГОЗА
Дальше по классике: Аминов тоже официально нигде не работал, но при этом жил на стройке у «Бутово Молла». (Словом, миграционная служба теперь знает, где проводить проверку, да?).
- Рустам Аминов не участвовал в драке, он наоборот оттаскивал от Чуева другого человека, - говорит адвокат Константин Спевак. - Об этом на очной ставке говорила и девушка погибшего.
С той же стройки - Фируз Сафаров (23 года) и Нематжон Бобоев (24). Бобоев, кстати, единственный из этой группы гражданин России (ещё и с высшим образованием - геолог). Правда, говорит только на таджикском.
Нематжон Бобоев.Фото: Александр РОГОЗА
- Вы когда гражданство получали, сдавали экзамен на знание русского языка? - уточняет судья.
- Да, - пожимает плечами Бобоев.
Фируз Сафаров.Фото: Александр РОГОЗА
СУДИМОСТЬ ЗА НАРКОТИКИ
Человек, которого один из товарищей вроде как оттаскивал от Сергея Чуева - 24-летний Мирзошавкат Туфалангов. По версии следствия, это основной подозреваемый (обвинение ему ещё не предъявили).
В клетке-аквариуме мужчина сидит не пряча лица.
- Это вы дрались с Сергеем Чуевым? - спрашиваю у него.
- Да.
- Как получилось, что он погиб?
- Я плохо говорю по-русски, не понимаю.
- Почему вы начали драться?
- Просто, - отвечает совершенно спокойно.
Туфалангов жил на стройке того же торгового центра, работал неофициально.
Мирзошавкат Туфалангов.Фото: Александр РОГОЗА
В суде до кучи выясняется, что дома, в Таджикистане, у него есть судимость. В 2017 году его поймали с наркотиками. Отделался штрафом. К слову, таджикистанец в ближайшее время должен пройти экспертизу на содержание в крови следов наркотиков.
Судью он попросил не сажать его под арест:
- Я не хотел совершать убийство. Я защищал себя... - ретранслирует с фарси переводчица.
Все шестеро граждан Таджикистана проходят подозреваемыми по двум статьям - «убийство, совершенное группой лиц» и «хулиганство, совершенное группой лиц». Всех шестерых суд отправил под арест до 8 августа.
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