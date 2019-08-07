Россия в зарубежном кино: Интернет по-советски и Москва по-венгерски

«Какие ваши доказательства?» - эта цитата из американского боевика «Красная жара» стала символом того, как в западных фильмах показывают наших соотечественников. Естественно, корявая фраза звучала из уст русского, вот только игравший его актер с русским был знаком плохо. Правда, фильм вышел в 1988 году, и с тех пор многое поменялось - все чаще россияне выглядят в иноземном кино не косноязычными скоморохами, а нормальными людьми. Однако отголоски «ваших доказательств» до сих пор звучат в некоторых зарубежных фильмах и сериалах. Рассмотрим наиболее яркие примеры.

«Красный воробей» (2018)

Кажется, что этот триллер делали люди, живущие идеалами холодной войны и все еще верящие в медведей, разгуливающих по российским улицам. Ну или по словацким - московские сцены здесь снимали в Братиславе, хотя и без вездесущего Будапешта тоже не обошлось. Но как столицы ни тасуй, все равно получается водевильная антисоветчина про балерину, которую злые дяди из Службы внешней разведки заставили стать шпионкой с сексуальным уклоном. Визуально и ментально Россия, по мнению авторов фильма, совсем не изменилась после падения железного занавеса - все те же мрак, серость и зажатые в тоталитарные тиски граждане, мечтающие «свалить из Рашки». Тем, кто хочет увидеть мир, остается одно: пойти в разведшколу, где на занятиях курсанты, помимо всего прочего, насилуют друг друга - видимо, для укрепления боевого духа.

Кадр из сериала «Родина»

«Родина» (7-й сезон, 2018)

Сериал «Родина» с каждым новым сезоном увеличивал армию фанатов, в том числе и у нас: всем очень нравилась детально проработанная история сотрудницы ЦРУ Кэрри Мэтисон, воюющей не то с мировым терроризмом, не то с ветряными мельницами. Отношение к фильму резко поменялось, когда сценаристы решили часть сюжета 7-го сезона перенести в Россию: «Родина» внезапно предстала перед нами разудалой клюквой - тут тебе и псевдо-Москва, снятая в Будапеште, и офицеры ФСБ, повадками и нарядами напоминающие братков из 90-х, и много чего еще. Не исключено, что мы прозрели слишком поздно, ведь сценаристы «Родины» всегда любили возить главную героиню по миру, снимая при этом сериал не там, где разворачивалось его действие. Представьте, как, к примеру, смеялись (или плевались?) пакистанцы, глядя на то, как роль Исламабада в 4-м сезоне играет Кейптаун.

1987 год, Москва, Анна Полятова (Саша Лусс) зависает в интернете. По мнению Люка Бессона, именно так коротали вечера граждане СССР. Фото: Кадр из фильма

«Анна» (2019)

Люка Бессона когда-то очень хвалили за мир будущего, который он придумал в «Пятом элементе», но сейчас ничего придумывать мэтр не стал, решив, что раз действие его триллера «Анна» разворачивается в Москве, то прямо в ней и надо снимать кино. И Люк его снял, не подумав, правда, о том, что в конце 80-х, в которые нас погружает сюжет картины, город выглядел, мягко говоря, иначе. И люди в нем жили в несколько иных условиях - о компьютерах, например, мы тогда в основном лишь слышали. А вот персонажи «Анны» сидят себе в 1987 году на кухне с ноутбуком, заполняют анкету на прием в спецслужбы и затем отправляют заявку по интернету, ставшему, напомним, достоянием общественности лишь в середине 90-х. О существовании банкоматов, конечно, мы узнали чуть раньше, но уж точно не в 87-м, однако именно банкомат, который расположен в центре залитой огнями рекламы «советской» Москвы, едут потрошить герои картины - разумеется, сразу после того, как поработали в сети на ноутбуке.

Капитан Михаил Аверин (Маттиас Шонартс): - На языке Шекспира вам спою: «Май нэйм из Михаил энд ай лав ю!» Фото: Кадр из фильма

«Курск» (2018)

Создатели картины о трагической гибели российской атомной подлодки постарались как можно честнее показать неприглядную жизнь наших матросов на стыке тысячелетий: рыскали по самым неказистым уголкам Франции и Норвегии в поисках обшарпанных домов, одевали актеров в дурно пошитые мундиры и бушлаты, проводили съемки только в пасмурную погоду. Увы, спалился иноземный синематограф уже минуте на 15-й, когда на свадьбе одного из своих товарищей «наши» моряки затянули вдруг старинную английскую песню, уместную разве что в фильмах о похождениях адмирала Нельсона. Ее же герои исполнили в конце фильма, сражаясь за жизнь на затонувшей подлодке и ставя зрителей перед нелегким выбором - то ли оплакивать гибель храбрых моряков, то ли высмеивать глупость безграмотных сценаристов.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Разумеется, весь западный шоу-бизнес за нежелание вникать в детали нашего быта клеймить нельзя. Есть примеры бережного отношения к России, и самый свежий из них - американо-британский мини-сериал «Чернобыль», тему которого нетрудно понять из названия. Вот уж где практически полностью отсутствует пресловутая клюква: никаких ноутбуков и банкоматов, кадры выверены до мелочей, знакомых каждому, кто застал союзные времена: ковры на стенах, обои в цветочек, забитые книгами и сервизами мебельные стенки... Продюсеры как будто даже гордятся (и по делу!) своими подвигами, заставляя операторов брать крупным планом то одну, то другую гениально подобранную деталь реквизита.

Кадр из сериала «Чернобыль»

Неплох и сериал «Американцы», на протяжении пяти лет рассказывавший о паре советских шпионов, живущих в Штатах под видом рядовых граждан. Десятки русскоязычных актеров - как россиян, так и тех, кто родился за рубежом, но имеет русские корни, - помогали создавать необходимый колорит. Впечатление портилось лишь в тех редких случаях, когда главным героям в исполнении Мэттью Риза и Кери Расселл приходилось говорить по-русски: с невероятным скрипом они выдавали в кадре короткие фразы типа «Ми льюбьим тьебя, сольнишка».

Проблема в том, что в Голливуде переозвучивать артистов не принято: то есть если уж играешь русского, то изволь говорить на языке Толстого сам - так, собственно, и родилась на свет та самая легендарная фраза «Какие ваши доказательства?».