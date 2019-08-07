Умерла "совесть Америки" Тони Моррисон

5 августа в Нью-Йорке в возрасте 88 лет умерла американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. На родине ее называли американским Маркесом. Вообще, приемы магического реализма, характерные для латиноамериканской прозы, американской литературе не свойственны, но Тони Моррисон была исключением.

Когда говорят о Тони Моррисон, обязательно упоминают две вещи. Во-первых, это первая афроамериканская писательница, удостоенная Нобелевской премии. Во-вторых, она автор романа "Возлюбленная". Несмотря на то, что Нобелевскую премию присуждают не за отдельную книгу, а за творчество целиком, и в этом случае Тони, скорее, исключение. Для всех очевидно: не было бы "Возлюбленной", не было бы и "Нобелевки".

"Возлюбленная появилась почти тридцать лет назад, а два года назад книга вышла в русском переводе в издательстве "Эксмо" и наши книжные блогеры уже назвали ее "самой страшной книгой на свете". В основе романа лежат реальные события. Молодая темнокожая рабыня Сэти с четырьмя детьми бежит в другой штат, где рабство уже отменили, но ее настигает погоня. От отчаяния Сэти принимает решение убить своих детей, лишь бы они не стали рабами. Страшный замысел героиня успевает привести в исполнение только отчасти: она убивает свою двухлетнюю дочь. Помимо финала, ужасы преследуют читателя на протяжении всей книги, где Моррисон описывает издевательства над рабами.

Даже не писатель может понять, насколько было бы сложно работать над таким сюжетом и не скатиться в манипуляцию чувствами читателя. Но тем и удивительно, что Моррисон удалось вывести этот сюжет на уровень высокой литературы. Помогла поэзия. Моррисон занималась творчеством Фолкнера и Вирджинии Вульф и, видимо, от них переняла удивительную поэтичность, которую не могла спугнуть самая жестокая реальность.

Ее проза сохраняет ритм, созвучия и многие исследователи даже рассматривали романы Моррисон как стихотворения. Неслучайно и формулировка, Нобелевского комитета гласила: "за романы, полные мечты и поэзии".

Моррисон прожила длинную и достойную жизнь, сумев достичь высот на разных ее этапах.Фото: REUTERS

Она была рупором черной Америки, голосом совести и активистом, борющимся за права темнокожего населения, однако было бы неправильно сказать, что Хлоя (таково было имя, полученное Моррисон при рождении) на своей шкуре испытала эту дискриминацию.

В городке Лорейн, где она родилась в 1931 году, к темнокожему населению не относились как к людям второго сорта. Там все были в каком-то смысле "темнокожими": она жила в окружении эмигрантов, поляков, выходцев из Восточной Европы и в силу того, что все были чужими Америке, к друг другу относились одинаково, как к товарищам по несчастью.

С расизмом она столкнулась, когда поступила в Ховардский университет. Учебное заведение, примечательное тем, что там учились-то в основном темнокожие, поразило ее наличием отдельных туалетов для афроамериканцев и внутренним разделением по цветовой палитре. "Нормальным" считалось иметь цвет кожи не темнее крафтового пакета - дальше - начинался ужас, ужас, ужас. Причем, больше всего будущую писательницу впечатлило, что световую дифференциацию придумали не белые, а темнокожие студенты. То есть получалось, что особенно ярко расизм процветает среди самих темнокожих граждан.

В университетские годы Тони начала ходить в группу креативного письма, где собирались начинающие писатели. Там она начала писать роман о темнокожий девочке, которая мечтает о голубых глазах и тогда же впервые услышала: "продолжайте, кажется, вы - настоящий писатель".

"Книга самые голубые глаза" стала первой книгой Моррисон. Как это часто бывает, она не имела успеха, и была издана крохотным тиражом в две тысячи экземпляров. Слава пришла со следующими романами.

Моррисон прожила длинную и достойную жизнь, сумев достичь высот на разных ее этапах. После окончания учебы она работала редактором и чуть ли не впервые случилась так, что прославилась и в этой должности (хотя обычно редакторов затирают и никто их не знает). Она вела "черную" тематику. Выпустила биографию Мохаммеда Али, Анджелы Дэвис, но шуму наделала ее знаменитая "Черная книга" - альбом фотографий, рассказывающий об истории черной Америки.

С годами социальная и политическая роль для неё стали важнее литературы. Она постоянно выступала по телевидению и в средствах массовой информации, немедленно отзываясь на значимые события в стране и. мире. Ее называли совестью Америки, сравнивали со Львом Толстым.

Больше всего ее занимала проблема отчужденности. Еще будучи редактором "черной" прозы она заметила: если темнокожие пишут книги, то эти темнокожие, в основном, хорошо образованные мужчины, которые пишут для белых. В своем творчестве она пыталась побороть эту тенденцию. В какой-то мере ей это удалось.

А еще любопытно, что специалисты и читатели считают лучшей книгой Моррисон вовсе не "Возлюбленную", а "Самые голубые глаза", первый роман, в свое время не заинтересовавший никого. И до сих пор коллекционеры охотятся за экземпляром первого небольшого тиража и готовы выложить за тоненькую книжку огромные деньги.