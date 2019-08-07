Конституцию любить и воспитанными быть: Основной закон выпустили в стихах для школьников

Школу постоянно хотят усовершенствовать, осовременить и дополнить. Уроки финансовой грамотности, экологии, материнства и даже «папства» (то есть основы семейной жизни для мальчиков) – это то, что я вспомнил навскидку… И вот с нового учебного года детишкам предлагают проходить «Конституцию России в стихах». 120-страничная книжка «Будь с Конституцией на ты, мой юный гражданин страны!» подготовлена под патронатом Совета Федерации и Ассоциации юристов России фондом «Стратегия будущего». А выпущена издательством «Тончу».

Как рассказал мне президент фонда Станислав Неверов, первый тираж составит 10 тысяч экземпляров. И отправится он в восемь российских регионов – по одному в каждом Федеральном округе.

- Пока это эксперимент. Мы посмотрим, насколько книжка принимается и воспринимается учащимися, может быть, будут советы, что нужно доработать. На это потребуется одна учебная четверть, - объясняет Неверов. – Думаю, ко Дню Конституции мы сможем выпустить пособие уже большим тиражом для всех школ страны. Причем, она будет распространяться как в бумажном, так и в электронном виде.

- Книжка предлагается для изучения факультативно. То есть она не должна получать разрешение министерства просвещения на использование в школе. Но все-таки, вы как-то с министерством согласовывали издание?

- Как только мы соберем отклики из субъектов Федерации, мы представим книгу министерству, но уже, скорее всего, в доработанном виде. У нас есть опыт запуска подобных курсов, например «Современная история России». Правда, для этого проекта книги не выпускали. Но процедура такая же – учителя, дети изучали курс, потом мы привозили их в Москву и проводили встречу с министром на тот момент образования и науки, а сейчас министром просвещения Ольгой Юрьевной Васильевой.

- Планируете ли вы какие-то курсы, лекции для учителей, которые будут заниматься с ребятами по книжке «Конституция России в стихах»?

- Нет, этого не требуется. Вот в этом-то ее плюс: она не требует переподготовки. Она требует знание учителями базовых основ Конституции. Хотя посмотрим…

Вышла в свет книжка для младшей школы, в которой Конституция пересказана в стихах

- А кто автор стихов? Или это коллективное творчество?

- Алла Васильева – достаточно известный поэт и писатель - и Антон Семикин, вице-президент нашего Фонда, человек долго время занимающийся общественной деятельностью, вовлечением молодежи в социально-экономическое развитие регионов России. Получился тандем. Антон вырабатывал те смыслы, которые могут быть в книжке, а Васильева их в правильной стихотворной форме излагала. Иллюстрации нарисовала Надежда Воротило.

В книге, конечно, пересказаны не все главы Конституции. Упор сделан на преамбулу и две первые главы. Как творчески переработаны положения Конституции Аллой Васильевой, можно увидеть на примере таких стихотворных строф.

В министерстве просвещения России мне рассказали, что новую книжку не видели. А Основной закон страны подробно разбирается в школьном курсе «Обществознания».

Основной закон выпустили в стихах для школьников

Вступление:

Ребята, мы сейчас расскажем

Вам Конституцию страны,

В доступном свете вам покажем,

Что ею вы защищены.

На страже ваших интересов

И день и ночь она стоит.

Она не терпит компромиссов,

В ней голос чести говорит.

Про экономику:

Экономически стабильным

Быть настоящее должно,

И будущее светлым будет,

Когда ответственность за всё.

Про систему выборов:

Мы правовое государство –

Принадлежит народу власть,

Где равноправные законы,

Чтоб выборность всегда велась,

Где подотчётность нашей власти

У избирателей в руках.

Разнообразье форм правленья

В различных уголках у нас.

И в демонстрациях, в собраньях

Защищены твои права,

И в митингах ты тоже можешь

Принять участие всегда.

Судебную систему автор сравнила с совой и использовала такой образ:

Она у нас ночная птица,

Большие уши и глаза,

Блюдёт она законы наши,

Систем судебных письмена.

Она практически бесшумно

К любому может подлететь,

Особое строенье перьев

Дает ей жертвой завладеть.