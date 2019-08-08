«Если Вову до обеда не пускают погулять, то родителей и деда надо в зону отправлять»
Накануне стало известно, что для российских школьников выпустили Конституцию, пересказанную в стихах (с подачи Совета Федерации и Ассоциации юристов России фондом «Стратегия будущего»). С точки зрения поэзии, вирши получились весьма спорными, одни только рифмы чего стоят («ты - страны», «интересов - компромиссов», «должно - всё», «руках - нас» и так далее). Однако сакральный замысел авторов заключается в том, чтобы донести до наших детей суть основного закона страны, да и некоторые нюансы тоже.
«Комсомолка» решила пойти дальше и срифмовала несколько статей Уголовного кодекса.
Ст. 162 - «разбой»
Знать обязаны все дети,
Если Коля бьет ногой,
Отобрав смартфон у Пети,
Получается «разбой».
Ст. 205 - «террористический акт»
Если Гоша встал на парту,
Что уже большой позор,
И пульнул в Илью петарду,
Начинается «террор».
Ст. 223 - «незаконное изготовление оружия»
Если Дима под кроватку
Спрятал два своих копья,
Пульки, ножик и рогатку,
У него своя статья.
Ст. 105 - «убийство»
Если Зое хватит духу
Мухобойку дома взять
И прихлопнуть ею муху,
Всё, тю-тю - статья сто пять.
Ст. 126 - «похищение человека»
Если Витя пошёл к Коле,
Но обоих дома нет,
Как под окнами и в школе,
Коле надо дать пять лет.
Ст. 127 - «незаконное лишение свободы»
Если Вову до обеда
Не пускают погулять,
То родителей и деда
Надо в зону отправлять.
КСТАТИ
Конституцию любить и воспитанными быть: Основной закон выпустили в стихах для школьников
Вышла в свет книжка для младшей школы, в которой Конституция пересказана в стихах (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU