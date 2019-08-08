2019-08-08T16:20:57+03:00
Общество

«Если Вову до обеда не пускают погулять, то родителей и деда надо в зону отправлять»

Штатный поэт «КП» зарифмовал несколько статей из уголовного кодекса
Василий ЗАМАРАШКИН
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Знать обязаны все дети, если Коля бьет ногой, отобрав смартфон у Пети, получается «разбой»Знать обязаны все дети, если Коля бьет ногой, отобрав смартфон у Пети, получается «разбой»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне стало известно, что для российских школьников выпустили Конституцию, пересказанную в стихах (с подачи Совета Федерации и Ассоциации юристов России фондом «Стратегия будущего»). С точки зрения поэзии, вирши получились весьма спорными, одни только рифмы чего стоят («ты - страны», «интересов - компромиссов», «должно - всё», «руках - нас» и так далее). Однако сакральный замысел авторов заключается в том, чтобы донести до наших детей суть основного закона страны, да и некоторые нюансы тоже.

«Комсомолка» решила пойти дальше и срифмовала несколько статей Уголовного кодекса.

Ст. 162 - «разбой»

Знать обязаны все дети,

Если Коля бьет ногой,

Отобрав смартфон у Пети,

Получается «разбой».

Ст. 205 - «террористический акт»

Если Гоша встал на парту,

Что уже большой позор,

И пульнул в Илью петарду,

Начинается «террор».

Ст. 223 - «незаконное изготовление оружия»

Если Дима под кроватку

Спрятал два своих копья,

Пульки, ножик и рогатку,

У него своя статья.

Ст. 105 - «убийство»

Если Зое хватит духу

Мухобойку дома взять

И прихлопнуть ею муху,

Всё, тю-тю - статья сто пять.

Ст. 126 - «похищение человека»

Если Витя пошёл к Коле,

Но обоих дома нет,

Как под окнами и в школе,

Коле надо дать пять лет.

Ст. 127 - «незаконное лишение свободы»

Если Вову до обеда

Не пускают погулять,

То родителей и деда

Надо в зону отправлять.

КСТАТИ

Конституцию любить и воспитанными быть: Основной закон выпустили в стихах для школьников

Вышла в свет книжка для младшей школы, в которой Конституция пересказана в стихах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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