«Все включено» по-нашему: Отели all inclusive на российских курортах - выгодно или нет?

96:4 в пользу Турции

Начну с цифр, поскольку они красноречивы, как продавец чурчхелы на сочинском пляже. 96 процентов всех путевок в Турцию - туры в отели all inclusive. А на российских курортах лишь 4% гостиниц радуют отдыхающих такой системой.

При этом любовь наших отпускников к «все включено» только крепнет. Прошлым летом среди россиян, слетавших позагорать в Турцию, all inclusive выбирали 92% - меньше, чем сейчас. В России же 3% - опять же чуть меньше по сравнению с нынешним летом (статистика онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров travelata.ru, объединяющего предложения практически всех туроператоров).

Гостиниц «все включено» на наших курортах очень не хватает. Причем с честным, полноценным all inclusive, а не переименованным в него трехразовым питанием.

Вам лучше или дешевле?

В России средний чек за туры «все включено» вроде бы даже дешевле, чем в Турции (см. «Цена вопроса»). Но статистика - штука хитрая. Не случайно мы взяли для сравнения две цифры: сколько в среднем платят за отдых в разных странах туристы (все, от постояльцев роскошных вилл до хостелов, цены на отели «все включено» тоже входят в общую сумму) и сколько стоит отдых в стиле all inclusive. Так вот на российских пляжах разница почти вдвое! Средний чек - 41 тысяча рублей (и реально найти более бюджетные варианты), а за туры «все включено» - 77 тысяч рублей. А в Турции разницы в цене практически нет: 92 тысячи за all inclusive (и то это средняя сумма с учетом более дорогих ultra all inclusive) против 85 тысяч рублей.

- Российские отели предлагают туристам систему «все включено» не первый год. И примеры успешных попыток есть, - комментирует ситуацию Алексей Зарецкий, гендиректор онлайн-сервиса travelata.ru. - Но отечественные гостиницы могут конкурировать с Турцией только с точки зрения качества и разнообразия блюд на шведском столе. По соотношению цены и качества российские отели проигрывают. У них либо слишком высокие цены, либо при адекватной цене низкий уровень сервиса.

Рис,: Катерина МАРТИНОВИЧ

Все только начинается

- Такая ситуация связана с рядом факторов, - продолжает Алексей Зарецкий. - Во-первых, гостиничная индустрия в Турции развивается уже давно, и у отельеров за плечами огромный опыт организации отдыха по системе «все включено». В Турции все заточено на обслуживание отелей. У них есть постоянные поставщики - фермерские хозяйства, которые стабильно снабжают отели необходимыми продуктами. Фермеры заранее знают, в какой месяц и какой объем продукции потребуется. В России подобные налаженные связи еще не сформировались, и продукты получаются для отелей намного дороже. Также следует учитывать, что система «все включено» выгодна в случае больших оборотов, то есть в огромных отелях. В России подобных мест размещения не так много.

Однако мы видим, что у россиян высок спрос на отдых в таком формате. Поэтому отечественные отели с системой «все включено» обязательно будут развиваться.

КОНКРЕТНО

Места надо знать!

В Ассоциации туроператоров России составили список гостиниц Краснодарского края и Крыма, где система «все включено» сравнима по качеству и набору услуг с турецкими курортами. И речь идет не только о питании, но и о развлечениях для взрослых и детей.

Сочи

- «Прометей Клуб» 4* в Лазаревском с шестью бассейнами, большим аквапарком и спа-центром.

- Alean Family Resort&Spa Sputnik в Мацесте с питанием «ультра все включено» и детским меню для разного возраста.

- Bridge Hotel 4* в Имеретинской долине.

- «АкваЛоо» 3* в Лоо с огромным круглогодичным аквапарком.

Геленджик

- Alean Family Resort&Spa Biarritz 4* с питанием «ультра все включено», пляжными барами, четырьмя бассейнами и анимацией.

- Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 2* с бесплатным проживанием для детей до 5 лет.

Анапа

- Alean Family Resort&Spa Doville 5* с питанием «ультра все включено», шампанским на завтрак, детским меню, в том числе для малышей до 3 лет.

- Alean Family Resort&Spa Riviera 4* с очень зеленой территорией, 5 бассейнами, банным комплексом.

Крым

- Aquamarine Resort&Spa 5* в Севастополе - единственный пятизвездочный отель на западном побережье Крыма, с аквапарком и 6 ресторанами.

- «Империя» в Евпатории с очень большим списком услуг для совсем маленьких детей и их мам.

- «Ялта Интурист» 4* с океанариумом и аквапарком.

- Санаторий «Черноморец» в Песчаном с аквапарком, лечебным центром и анимацией для разных возрастов.

СРАВНИМ

Сколько отпускников выбирают all inclusive

Турция 96%*

Тунис 92%

Греция 41%

Кипр 13%

Россия 4%

*Доля в общем объеме проданных в каждую страну туров в этом сезоне отпусков, по данным онлайн-сервиса travelata.ru. Учитывали поездки с мая по сентябрь 2019 года в отели all inclusive и ultra all inclusive.

ЦИФРА

312 150 рублей заплатила семья из двоих взрослых и двоих детей за 2 недели отдыха в Ялте в 4-звездочном отеле all inclusive. Это самый дорогой из проданных с начала лета туров в российские отели «все включено». Впрочем, заграничный вояж рекордной стоимости в all inclusive в два с лишним раза дороже: 794 300 рублей выложила семья (причем даже не с двумя детьми, а с одним) за две недели релакса в пяти звездах на Мальдивах.

КСТАТИ

Первые курорты, работающие по системе «все включено», появились вовсе не в Турции и Египте. А на Карибах в 1970-е годы.