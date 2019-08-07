Валерий Газзаев: Человек должен один раз родиться, один раз жениться и один - умереть

Хитрая улыбка, усы, особенный голос - Валерий Газзаев один из самых узнаваемых спортсменов страны. Хотя Валерий Георгиевич уже не тренирует, а с головой ушел в политику - он депутат Госдумы. Эта работа научила одного из самых взрывных и эмоциональных наставников нашего футбола взвешивать слова и закрываться от лишних, на его взгляд, вопросов. Впрочем, время от времени хулиганский взгляд все же пробивается, и тогда появляется настоящий Газзаев, которого болельщики и хвалили, и ругали, но не замечать которого никогда не получалось. Накануне 65-летия «КП» встретилась со знаменитым тренером.

«Бросил даже семечки грызть»

- Валерий Георгиевич, если бы вам в детстве сказали, что жизнь так сложится, удивились бы?

- Никогда не был ни сомневающимся, ни нерешительным. Сколько себя помню - всегда считал, что должен быть первым. Думаю, это гены моих родителей. Отец был спортсменом, причем по разным видам спорта. И борцом, и штангистом. Он был физически очень сильный. Маме моей сейчас 94 года, дай бог ей здоровья. В детстве я неплохо играл во дворе, потом случайно заглянул тренер, который работал в детской спортивной школе «Динамо». Посмотрел, пригласил, пообещал настоящую футболку динамовскую, трусы, гетры. Мне было лет 10. Конечно, я согласился!

- Кем родители работали?

- Отец у меня сначала в органах служил, потом был простым рабочим. Мама - портнихой в ателье мод. Из простой семьи. Но родители целыми днями на работе, так что во многом нас улица воспитывала, двор.

- Была возможность пойти по кривой дорожке?

- Конечно. Меня спас спорт. Там правила, тренер запрещал курить, пить. Я не курил никогда, но тогда бросил даже семечки грызть, потому что это влияло на дыхание. Попал в команду, потом в первую лигу, в юношескую сборную Советского Союза...

- Первые свои деньги помните?

- Помню. Недалеко от нашего дома была железная дорога. Приезжали составы, мы ходили с ребятами, разгружали вагоны. Нам по пять рублей дадут - мы отдавали родителям. Оставишь себе 15 - 20 копеек. Когда попал в команду мастеров, ставка дублера была 120 рублей. Эту ставку делили на четверых - по 30 рублей. Основная ставка была 160 рублей. Это была большая помощь для семьи. Дальше уже с учетом твоего прогресса и ставка увеличивалась. В высшей лиге - 250 рублей.

Зять Брежнева и генералы

- Большие начальники всегда любили прикоснуться к спорту. Вам, когда вы играли, приходилось сталкиваться с высокопоставленными чинами?

- В то время у команд не было таких огромных штатов, как сейчас. За все отвечал тренер. В том числе и за общение с начальниками. Команды же были ведомственные. «Динамо» в 80-е курировал зять Брежнева Юрий Чурбанов. Приезжал к нам часто вместе с Галиной Леонидовной (дочь Брежнева. - Ред.). Она у входа ждала, а Чурбанов заходил в раздевалку. Я был капитаном команды, мы проигрывали 0:1. Он зашел в раздевалку в перерыве, сел рядом со мной, руку на плечо положил: «Ну что, боец, выиграем?» А я что скажу? «Конечно, выиграем». Тренер стоит молча, гробовая тишина в раздевалке. А за спиной Чурбанова весь генералитет выстроился. Вышли во втором тайме, я два гола забиваю. Выиграли 2:1. Он заходит в раздевалку: «Поехали со мной». Куда, что? Дальше не буду рассказывать...

- После карьеры многие большие спортсмены терялись, спивались... Вы четко знали, чем заниматься после футбола?

- Да, Воронин, Стрельцов, Численко - великие люди, в последние годы вели нищенский образ жизни. Или Лев Иванович Яшин - лучший вратарь столетия. Когда к нему приезжали гости, они даже не верили, что он так может жить...

Когда развалилась наша страна, многие игроки просто не смогли перестроиться в новых реалиях. Когда сам закончил, как-то надо было перестраиваться. Сесть дома и переживать? И говорить, какие мы слабые, немощные? У меня дети, надо было семью кормить. Кто-то в бизнес пошел, кто-то спортом занимался.

1985 год. Валерий Газзаев - центральный нападающий «Динамо». Фото: Игорь УТКИН/TASS

Cпорт или бизнес?

- Опять развилка. Либо бизнес, который в 90-е без криминала не представить, либо спорт, где почти нет денег?

- Тогда весь бизнес был одинаковый. Те, кто мог, расхватали все. У меня была возможность заняться серьезным бизнесом. Я и начал заниматься. Но потом как-то пришел на стадион «Динамо» посмотреть, как дети тренируются. И бросил это хозяйство. Нет, мое призвание - стать тренером. Работал в детской спортивной школе «Динамо» полтора года. Потом два года учился в Высшей школе тренеров. Потом решил: если что-то сделаю с командой, значит, это моя профессия. Взял команду «Спартак» (Орджоникидзе), которая 20 лет прозябала в низших лигах. Через год она вышла в высшую лигу. Это был фурор. Я был признан лучшим тренером года при живых Лобановском и Бескове. Набивал шишки, проходил трудности, совершал ошибки. В итоге в моей тренерской карьере не хватает одного титула - победителя Лиги чемпионов. Надеюсь, сын мой его выиграет.

- Ваши игроки сейчас сами тренируют. Семак в «Зените», Игнашевич возглавил «Торпедо», братья Березуцкие помогают Слуцкому в голландском «Витессе». Следите за ребятами?

- Конечно! Очень радуюсь успехам. Сережа Семак хорошую работу проводил в Уфе, сейчас работает успешно. Стал чемпионом. Что касается Березуцких, надеюсь, из них тоже вырастут большие тренеры. Они прошли хорошую школу, много выигрывали, часто побеждали.

- Когда вы с ними работали, кто из них был больше на тренера похож?

- Думаю, что Семак. Он был одним из лидеров, капитаном. После него, кстати, капитаном ЦСКА стал Игнашевич. Игроки с лидерскими качествами чаще всего и становятся тренерами.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Семья - это самый большой чемпионат мира, который я выиграл»

- Вы рано женились и вместе больше 40 лет...

- Я думаю, что человек один раз должен родиться, один жениться, один раз умереть. Всегда стремился к тому, чтобы у меня была хорошая большая семья. У меня трое детей, пятеро внуков. Семья - это самый большой чемпионат мира, который я выиграл.

- Как у внуков отношения со спортом складываются?

- Они еще маленькие. Старший внук занимается всеми видами единоборств. Младший ходит на футбол и очень любит автоспорт. Девочки... Старшая хочет стать доктором, педиатром, лечить детей. Вторая внучка хочет стать модельером. А третья - балериной.

О ФИНАЛЕ ВЕКА

«На Кубке УЕФА против нас были 53 тысячи зрителей»

В 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, обыграв лиссабонский «Спортинг». И Газзаев - единственный сегодня российский тренер, сумевший завоевать еврокубок. Супруга Газзаева Белла рассказала, что в день финала ее муж объявил: «Мы обязательно выиграем».

- Мы выехали в Лиссабон за неделю, чтобы спокойно готовиться. Вопрос психологии был на первом плане. Букмекеры ставили 10 на 90. То есть, по их мнению, шансы у нас были минимальные. Я старался, чтобы игроки не перевозбудились, не перегорели. За два дня до игры повел их в ресторан с португальской кухней. Разлил всем по бокалу красного вина. Выпили чуть-чуть, чтобы разрядить обстановку. Посидели. Шутки, прибаутки. Вышли и сыграли.

Против нас были 53 тысячи зрителей, попасть в такой котлован не так просто. Сначала была скованность, чувствовалось давление трибун. Когда Вагнер в конце первого тайма выскочил к воротам, это придало уверенности. А когда Алексей Березуцкий забил гол, конечно, совсем другое отношение. Потом, когда второй мяч забил Жирков, они попытались отыграться, но тут же в контратаке получили третий от Вагнера... Когда видимся с ребятами, вспоминаем. Вагнер до сих пор играет. Карвальо тоже играет, сын его заставил. Юра Жирков, Акинфеев играют. Молодцы, я горжусь ими.