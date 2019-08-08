Тенденция лета-2019: инфляция замедлилась, цены в «Пятёрочках» понизились

Замерзая в июле и августе, многие уже забыли, что лето у нас было. Июнь баловал теплом всех. Такой июнь вкупе с теплым маем является гарантом падения цен на все сезонные товары, особенно овощи и фрукты на фоне раннего урожая. В «Пятёрочке», во многом по этой причине, наиболее заметное снижение цен во втором квартале произошло в категории «огурцы» (-37% по сравнению с первым кварталом этого года). Заметно дешевели яйца (-16%), куриное мясо (-11%), сахар (-5%) и молоко (-4%). Благодаря этой тенденции курица в универсамах сети стоила на 23% дешевле, чем в среднем по стране, молоко – на 15,5%, а сахар – на 14%. Также покупатели могли заметить, что гораздо ниже среднерыночных цен в «Пятёрочке» продавался чёрный перец горошком (на 44%), подсолнечное масло (на 30%), горох и фасоль (на 25%), сельдь (на 23%), сметана и яблоки (на 14%), нежирный творог (на 9%).

Ключевой вопрос, волнующий почти всех покупателей: за счет чего компании удается удерживать стабильно низкие цены? Факторов, влияющих на ценообразование, очень много.

Вот главные из них:

1) крупные оптовые закупки;

2) оптимизация логистики, в том числе за счет открытия новых распределительных центров и пополнение и без того внушительного автопарка. Тем самым продукты и товары становятся ближе к покупателю.

Индекс «Пятёрочки» рассчитывается как соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, который приводит Росстат. Для простоты расчетов за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятёрочки» показывается как доля от него.

Теперь конкретные цифры. Стоимость базовой продовольственной корзины в апреле-июне в среднем по стране по данным Росстата составляла 4 322 рубля. В столице такой набор стоил 5 319 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 143 рубля. В то же время аналогичный минимальный набор продуктов в универсамах торговой сети «Пятёрочка» можно было приобрести: за 4 314 рублей в Центральной части России, на Урале и в Сибири, за 4 920 рублей в московских универсамах и за 4 918 рублей в петербургских. Несложный подсчет показывает, что индекс «Пятёрочки» во втором квартале составил 100%, 93% и 96% соответственно.

За два весенних месяца и июнь график продовольственной инфляции был немного похож на синусоиду. В мае она ускорилась до 6,4% в годовом сопоставлении, а в июне замедлилась до 5,5%. Общая же инфляция во втором квартале 2019 года замедлялась на протяжении всех трёх месяцев и в июне достигла показателя 4,7%. Снижение темпов инфляции в конце квартала во многом обусловлено ситуацией с ценами на плодоовощную продукцию, рост которых в июне замедлился до 4,2% против 9,7% в мае. Впрочем, рост цен на остальные товары также продемонстрировал замедление – до 5,6% в июне против 5,9% в мае.

Приведем также динамику цен в самом востребованном россиянами сегменте. Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов во втором квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 36-41% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 764 рубля, 3 138 рублей в Москве и 3 301 рубль в Санкт-Петербурге.