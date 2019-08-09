Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» станет новым культурным центром Москвы

В историческом центре Москвы готовится к сдаче современный жилой комплекс «ЗИЛАРТ» от «Группы ЛСР». Он расположен вдоль бульвара братьев Весниных. Не случайно, именно бульвар, названный в честь легендарных братьев — архитекторов превратится в центральную улицу для жителей нового комплекса и станет центром всей архитектурной композиции.

Протяженность бульвара Весниных едва ли уступит Новому Арбату. А скамейки со встроенной системой Wi-Fi, которые установят по всей длине улицы будут удобны не только для жителей комплекса, но и для отдыхающих, которые наверняка захотят прогуляться здесь после посещения «Эрмитаж-Москва» — музейный центр и историческая достопримечательность города находится прямо по соседству.

«Изюминкой» нового жилого комплекса станет дом No10. Автор проекта не менее прославленный, но уже современный голландский архитектор Михаил Ридайк. Основатель и партнер «Neutelings Riedijk Architects» поделился, в чем заключается особенность реализации проекта в рамках работы в «ЗИЛАРТ».

«ЗИЛАРТ» уникален, помимо своей архитектуры, масштабом проекта. Вряд ли в мире есть сопоставимые с «ЗИЛАРТом» проекты преобразования промышленных территорий в жилой квартал, — заявляет Михаил Ридайк.

Одна из задумок, которую стремились реализовать Ридайк и его коллеги при проектировке дома No10 — это создание такого сооружения, которое смогло бы стать архитектурной границей парка «Тюфелева роща» и самого бульвара Весниных. Таким образом, дом No10, его бульвар, «Эрмитаж-Москва», а также дома No8 и No9 должны объединиться в отдельную общественную среду, но при этом качественную и современную. На жилых этажах дома будут располагаться от двух до шести квартир, а высота потолков — более трех метров. К тому же, квартиры будут оснащены энергоэффективными стеклопакетами, созданными из мультифункционального стекла.

Архитектурное решение жилого комплекса служит еще одной общей идее — здесь из окон каждой квартиры открывается потрясающий вид на Москву.

Здание состоит из пяти соединенных друг с другом башен разного объема. В местах, где башня сужается, запроектированы квартиры с двухсторонней ориентацией. В частности, жилые башни облицованы объемными алюминиевыми панелями треугольной формы на каркасной основе.

Еще одной изюминкой ансамбля станет диагональный рисунок, который проявляется на фасаде здания благодаря алюминиевым панелям, которые спроектированы особым образом.

Дизайн стилобата (верхней поверхности ступенчатого цоколя) отсылает нас к индустриальному стилю Весненых. Он представляет собой крытую площадку с колоннадой и металлической решеткой, которая выступает в качестве декорации и соединяет колонны между собой. Планируется, что здесь будет организовано общественное пространство, территория которого будет облицована камнем и украшена витражным остеклением.

Дом от компании «Neutelings Riedijk Architects» включает в себя не только жилые квартиры, но и общественные помещения, которые можно приспособить для разных целей. Первые этажи дома — это атриум. Помещения нем будут сдавать в аренду под магазины и рестораны. Так, это место станет центром притяжения жителей всего города, о чем и заявляет архитектор.

По мнению Михаила Ридайка, атриум на бульваре Весненых обладает особым смыслом: здесь будут собираться гости сразу нескольких соседствующих заведений: и самого бульвара, и парка, и московского «Эрмитажа», не говоря уже о жильцах жилого комплекса. Это пространство станет центром для привлечения самой разной аудитории: жителей «ЗИЛАРТа», и простых горожан, которые пришли в это место в качестве гостей — чтобы полюбоваться современной архитектурой квартала и проникнуться духом урбанизма.

Первые этажи дома предусматривают зоны для проведения активного отдыха — в проект внесена идея создания бассейна с прозрачной крышей и зала для фитнеса. Также будет создана подземная парковка, которой также смогут пользоваться жители дома No9. Михаил Ридайк уверен, что в новом жилом комплексе «ЗИЛАРТ» он вместе со своей командой смог осуществить главный тренд, которому сегодня следуют ведущие архитекторы мира.

—Четкая грань между жилым кварталом, деловой частью города, местами отдыха и развлечений стирается. Люди хотят жить близко к местам, где они могут получить услуги, могут и хотят работать из дома благодаря диджитализации, хотят жить в энергичной части города, которая предлагает привлекательную многофункциональность пространства. «ЗИЛАРТ» идет в ногу с глобальным мировым девелопментом.